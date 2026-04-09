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राजस्थान में शादी के कार्ड पर दूल्हा- दुल्हन की उम्र छपवाने के निर्देश, बाल विवाह हुआ तो हलवाई, बैंड, पंडित तक सब नपेंगे

Jaipur News: जयपुर सहित पूरे राजस्थान में आखा तीज और पीपल पूर्णिमा पर बाल विवाह रोकने के लिए प्रशासन हाई अलर्ट पर है. सरकार ने 24 घंटे मॉनिटरिंग, गांव-गांव जागरूकता और सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं. बाल विवाह की सूचना देने के लिए 181 और 100 हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं.
 

Sandhya Yadav
Edited BySandhya Yadav
Reported ByVishnu Sharma
Published:Apr 09, 2026, 01:09 PM IST | Updated:Apr 09, 2026, 01:09 PM IST

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राजस्थान में शादी के कार्ड पर दूल्हा- दुल्हन की उम्र छपवाने के निर्देश, बाल विवाह हुआ तो हलवाई, बैंड, पंडित तक सब नपेंगे

Jaipur News: विवाह के सीजन में प्रशासन की कच्ची उम्र होने वाली शादी यानी बाल विवाह पर नजर रहेगी. प्रदेश में आखा तीज और पीपल पूर्णिमा पर होने वाले बाल विवाह को हर हाल में रोकने के लिए सरकार ने कमर कस ली है. इसके लिए जिला प्रशासन से लेकर पुलिस और गांव स्तर तक 24 घंटे पूरी मॉनिटरिंग की जाएगी. राजस्थान सरकार के गृह विभाग ने राज्यभर के जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षकों को सख्त निर्देश जारी किए हैं.

राजस्थान में बाल विवाह का चलन अभी रुका नहीं है. आखा तीज और पीलल पूर्णिमा सहित अन्य अबूझ सावों पर आज भी बाल विवाह किए जा रहे हैं. कच्ची उम्र में होने वाली शादी को रोकने के लिए बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 बनाया हुआ है. इस अधिनियम के तहत बाल विवाह को अपराध मानते हुए इसे रोकने के लिए सरकार की ओर से व्यापक अभियान चलाया जाता है. गृह विभाग ने अक्षय तृतीया और पीपल पूर्णिमा जैसे अवसरों पर बाल विवाह रोकने के लिए प्रशासन को अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं. इन दिनों ग्रामीण क्षेत्रों में बाल विवाह की संभावना अधिक रहती है, इसलिए लगातार निगरानी रखने को कहा गया है.


सरकार ने साफ किया है कि जन प्रतिनिधियों और सामाजिक नेताओं के साथ बैठकें की जाएं. साथ ही गांवों में सामूहिक चर्चा के जरिए जागरूकता फैलाई जाएगी. स्कूलों में बच्चों को बाल विवाह के नुकसान बताए जाएंगे. गांव-गांव में जागरूकता अभियान

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चलाने निर्देश दिए गए हैं. ग्राम सभाओं में बाल विवाह के दुष्परिणामों पर चर्चा की जाए. जिला एवं ब्लॉक स्तर पर गठित सहायता समूह, महिला समूह, स्वास्थ्य कार्यकर्ता, आंगलबाड़ी कार्यकर्ता, महिला सुरक्षा सखी, साथिन आदि को ग्रुप सक्रिय किया जाए.

शादी से जुड़े लोगों पर भी सख्ती
बाल विवाह रोकने के लिए हलवाई, बैंड, पंडित, टेंट हाउस और ट्रांसपोर्टर्स को भी जिम्मेदार बनाया गया है. इनसे बाल विवाह में सहयोग नहीं करने का आश्वासन लिया जाएगा और कानून की जानकारी दी जाएगी.


शादी कार्ड में उम्र जरूरी
सरकार ने शादी के निमंत्रण पत्र में वर-वधु की जन्मतिथि छापने पर जोर दिया है ताकि उम्र का सत्यापन किया जा सके.

सख्त कार्रवाई के निर्देश
जहां भी बाल विवाह की आशंका होगी, वहां प्रशासन तुरंत हस्तक्षेप करेगा और जरूरत पड़ने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.


हेल्पलाइन नंबर जारी
बाल विवाह की सूचना देने के लिए हेल्पलाइन भी एक्टिव कर दी गई है. सरकार ने आम लोगों से अपील की है कि अगर कहीं बाल विवाह की सूचना मिले तो तुरंत शिकायत करें.
181 कॉल सेंटर और पुलिस हेल्पलाइन 100, इन नंबरों पर शिकायत दर्ज कराई जा सकेगी.

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