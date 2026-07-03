/5% के लिए रफीक ने देश से कर डाली गद्दारी, 8 बैंक खातों, विदेशी नंबरों और मनी ट्रेल की जांच, पूछताछ में हो रहे बड़े खुलासे

ISI Agent Rafiq: राजस्थान सीआईडी इंटेलिजेंस ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से जुड़े कथित फंडिंग नेटवर्क की जांच के दौरान रफीक नामक आरोपी को गिरफ्तार किया है. जांच एजेंसी के अनुसार आरोपी से लगातार पूछताछ की जा रही है और उसके आधार पर वित्तीय लेनदेन, संपर्कों तथा अन्य संभावित नेटवर्क की जांच आगे बढ़ाई जा रही है. अधिकारियों का कहना है कि मामले में सामने आने वाले प्रत्येक तथ्य का तकनीकी और दस्तावेजी आधार पर सत्यापन किया जा रहा है.



कथित तौर पर भारत में धन पहुंचाने का आरोप

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प्रारंभिक जांच के आधार पर सीआईडी इंटेलिजेंस का आरोप है कि रफीक कथित रूप से आईएसआई के निर्देशों पर भारत में मौजूद संदिग्ध संपर्कों तक धन पहुंचाने का कार्य करता था. जांच एजेंसी के अनुसार प्रत्येक लेनदेन पर उसे कमीशन भी मिलता था. फिलहाल एजेंसी इन आरोपों की पुष्टि के लिए बैंक रिकॉर्ड, डिजिटल साक्ष्य और अन्य दस्तावेजों का मिलान कर रही है. इन आरोपों का अंतिम सत्यापन जांच और न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही होगा.



मनी ट्रेल और बैंक खातों की जांच तेज

जांच के दौरान अब तक रफीक से जुड़े लगभग आठ बैंक खातों की जानकारी सामने आने की बात कही गई है. जांच एजेंसी इन खातों के माध्यम से हुए वित्तीय लेनदेन, धन के स्रोत और धन के अंतिम उपयोगकर्ताओं की पड़ताल कर रही है. अधिकारियों के अनुसार कुछ खातों को पहले ही फ्रीज किया जा चुका है, जबकि कुछ खातों के संबंध में संदिग्ध लेनदेन की शिकायतों के बाद कार्रवाई की गई थी. अब सीआईडी इंटेलिजेंस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि धन कहां से आया और किन-किन खातों में भेजा गया.



रिश्तेदारों के खातों और विदेशी संपर्कों की भी जांच

जांच में यह भी सामने आया है कि कथित रूप से आरोपी ने अपने खातों पर कार्रवाई होने के बाद रिश्तेदारों के नाम से खुले कुछ बैंक खातों का भी उपयोग किया. इसके अलावा जांच एजेंसी आरोपी के मोबाइल रिकॉर्ड और विदेशी नंबरों से हुए संपर्कों की भी जांच कर रही है. अधिकारियों के अनुसार डिजिटल फोरेंसिक, कॉल डिटेल रिकॉर्ड और बैंकिंग डेटा का विश्लेषण कर पूरे नेटवर्क को समझने का प्रयास किया जा रहा है.



औरंगाबाद में की जा रही मौके पर जांच

सीआईडी इंटेलिजेंस की टीम आरोपी को औरंगाबाद लेकर पहुंची, जहां उससे जुड़े स्थानों का सत्यापन और अन्य आवश्यक जांच प्रक्रिया पूरी की जा रही है. जांच एजेंसी इस बात की भी पड़ताल कर रही है कि आरोपी द्वारा संचालित पोल्ट्री (मुर्गी) फार्म का उपयोग केवल व्यावसायिक गतिविधियों के लिए होता था या जांच से जुड़े अन्य पहलुओं के लिए भी कोई महत्व रखता है. इस संबंध में भी साक्ष्य एकत्र किए जा रहे हैं.



अन्य एजेंसियों के साथ समन्वय

मामले की गंभीरता को देखते हुए सीआईडी इंटेलिजेंस अन्य राज्यों की कानून प्रवर्तन और जांच एजेंसियों के साथ समन्वय कर रही है. उद्देश्य यह पता लगाना है कि क्या इस कथित नेटवर्क के तार अन्य राज्यों तक भी जुड़े हैं. जांच एजेंसी का कहना है कि सभी पहलुओं की गहन जांच जारी है और यदि जांच में अन्य लोगों की संलिप्तता के पर्याप्त साक्ष्य मिलते हैं तो कानून के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी.



जांच जारी, आधिकारिक पुष्टि का इंतजार

फिलहाल यह मामला जांच के अधीन है और कई दावों का सत्यापन अभी बाकी है. सीआईडी इंटेलिजेंस आरोपी से पूछताछ, बैंकिंग रिकॉर्ड, डिजिटल साक्ष्यों और अन्य दस्तावेजों के आधार पर पूरे मामले की कड़ियां जोड़ रही है. जांच पूरी होने और संबंधित न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही मामले में आरोपों की अंतिम पुष्टि होगी.

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