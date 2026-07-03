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5% के लिए रफीक ने देश से कर डाली गद्दारी, 8 बैंक खातों, विदेशी नंबरों और मनी ट्रेल की जांच, पूछताछ में हो रहे बड़े खुलासे

Rajasthan CID: राजस्थान सीआईडी इंटेलिजेंस ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए कथित तौर पर फंडिंग नेटवर्क चलाने के आरोप में रफीक को गिरफ्तार किया है. जांच एजेंसी के अनुसार आरोपी से पूछताछ में कई अहम जानकारियां सामने आई हैं. मनी ट्रेल, बैंक खातों और विदेशी संपर्कों की जांच जारी है तथा मामले में अन्य संभावित आरोपियों और नेटवर्क की भी पड़ताल की जा रही है.

Edited byAnsh RajReported byAshutosh Sharma
Published: Jul 03, 2026, 12:28 PM|Updated: Jul 03, 2026, 12:28 PM
5% के लिए रफीक ने देश से कर डाली गद्दारी, 8 बैंक खातों, विदेशी नंबरों और मनी ट्रेल की जांच, पूछताछ में हो रहे बड़े खुलासे
Image Credit: ISI Agent RafiqSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

ISI Agent Rafiq: राजस्थान सीआईडी इंटेलिजेंस ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से जुड़े कथित फंडिंग नेटवर्क की जांच के दौरान रफीक नामक आरोपी को गिरफ्तार किया है. जांच एजेंसी के अनुसार आरोपी से लगातार पूछताछ की जा रही है और उसके आधार पर वित्तीय लेनदेन, संपर्कों तथा अन्य संभावित नेटवर्क की जांच आगे बढ़ाई जा रही है. अधिकारियों का कहना है कि मामले में सामने आने वाले प्रत्येक तथ्य का तकनीकी और दस्तावेजी आधार पर सत्यापन किया जा रहा है.


कथित तौर पर भारत में धन पहुंचाने का आरोप

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प्रारंभिक जांच के आधार पर सीआईडी इंटेलिजेंस का आरोप है कि रफीक कथित रूप से आईएसआई के निर्देशों पर भारत में मौजूद संदिग्ध संपर्कों तक धन पहुंचाने का कार्य करता था. जांच एजेंसी के अनुसार प्रत्येक लेनदेन पर उसे कमीशन भी मिलता था. फिलहाल एजेंसी इन आरोपों की पुष्टि के लिए बैंक रिकॉर्ड, डिजिटल साक्ष्य और अन्य दस्तावेजों का मिलान कर रही है. इन आरोपों का अंतिम सत्यापन जांच और न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही होगा.


मनी ट्रेल और बैंक खातों की जांच तेज

जांच के दौरान अब तक रफीक से जुड़े लगभग आठ बैंक खातों की जानकारी सामने आने की बात कही गई है. जांच एजेंसी इन खातों के माध्यम से हुए वित्तीय लेनदेन, धन के स्रोत और धन के अंतिम उपयोगकर्ताओं की पड़ताल कर रही है. अधिकारियों के अनुसार कुछ खातों को पहले ही फ्रीज किया जा चुका है, जबकि कुछ खातों के संबंध में संदिग्ध लेनदेन की शिकायतों के बाद कार्रवाई की गई थी. अब सीआईडी इंटेलिजेंस यह पता लगाने का प्रयास कर रही है कि धन कहां से आया और किन-किन खातों में भेजा गया.


रिश्तेदारों के खातों और विदेशी संपर्कों की भी जांच

जांच में यह भी सामने आया है कि कथित रूप से आरोपी ने अपने खातों पर कार्रवाई होने के बाद रिश्तेदारों के नाम से खुले कुछ बैंक खातों का भी उपयोग किया. इसके अलावा जांच एजेंसी आरोपी के मोबाइल रिकॉर्ड और विदेशी नंबरों से हुए संपर्कों की भी जांच कर रही है. अधिकारियों के अनुसार डिजिटल फोरेंसिक, कॉल डिटेल रिकॉर्ड और बैंकिंग डेटा का विश्लेषण कर पूरे नेटवर्क को समझने का प्रयास किया जा रहा है.


औरंगाबाद में की जा रही मौके पर जांच

सीआईडी इंटेलिजेंस की टीम आरोपी को औरंगाबाद लेकर पहुंची, जहां उससे जुड़े स्थानों का सत्यापन और अन्य आवश्यक जांच प्रक्रिया पूरी की जा रही है. जांच एजेंसी इस बात की भी पड़ताल कर रही है कि आरोपी द्वारा संचालित पोल्ट्री (मुर्गी) फार्म का उपयोग केवल व्यावसायिक गतिविधियों के लिए होता था या जांच से जुड़े अन्य पहलुओं के लिए भी कोई महत्व रखता है. इस संबंध में भी साक्ष्य एकत्र किए जा रहे हैं.


अन्य एजेंसियों के साथ समन्वय

मामले की गंभीरता को देखते हुए सीआईडी इंटेलिजेंस अन्य राज्यों की कानून प्रवर्तन और जांच एजेंसियों के साथ समन्वय कर रही है. उद्देश्य यह पता लगाना है कि क्या इस कथित नेटवर्क के तार अन्य राज्यों तक भी जुड़े हैं. जांच एजेंसी का कहना है कि सभी पहलुओं की गहन जांच जारी है और यदि जांच में अन्य लोगों की संलिप्तता के पर्याप्त साक्ष्य मिलते हैं तो कानून के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी.


जांच जारी, आधिकारिक पुष्टि का इंतजार

फिलहाल यह मामला जांच के अधीन है और कई दावों का सत्यापन अभी बाकी है. सीआईडी इंटेलिजेंस आरोपी से पूछताछ, बैंकिंग रिकॉर्ड, डिजिटल साक्ष्यों और अन्य दस्तावेजों के आधार पर पूरे मामले की कड़ियां जोड़ रही है. जांच पूरी होने और संबंधित न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही मामले में आरोपों की अंतिम पुष्टि होगी.

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अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैंRead More

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