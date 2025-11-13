Zee Rajasthan
Rajasthan Panchayat: क्या फरवरी 2026 में भी नहीं होंगे राजस्थान निकाय और पंचायत चुनाव? जानें नया अपडेट

Rajasthan Panchayat: राजस्थान में निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर नया अपडेट आया. पहले ये चुनाव फरवरी 2026 में होने वाले थे लेकिन एक बार फिर से इसकी तारीख बदल दी गई है. इस बात का यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने दावा किया. 
 

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Vishnu Sharma
Published: Nov 13, 2025, 08:31 PM IST | Updated: Nov 13, 2025, 08:31 PM IST

Rajasthan Panchayat: प्रदेश में निकाय और पंचायत चुनाव अब अगले साल मई में होंगे. राज्य के यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने दावा किया कि सरकार की राजस्थान में 'वन स्टेट, वन इलेक्शन' को लेकर पूरी तैयारी है लेकिन SIR प्रक्रिया शुरू हो गई है, इसके पूरी होने के बाद ही चुनाव कराए जा सकेंगे.

प्रदेश में निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर बीजेपी कांग्रेस में लगातार सियासी बयान बाजी चल रही है. कांग्रेस आरोप लगा रही है कि हार के डर से चुनाव आगे खिसका रही है भजनलाल सरकार. इधर सियासी घमासान के बीच यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने एक बार फिर दावा किया कि अब नगर निकाय के चुनाव मई में ही सम्भव है. गुरुवार को अपने आवास पर मीडिया से बात करते हुए खर्रा ने कहा कि सरकार की तरफ सभी तैयारी पूरी है लेकिन भारत निर्वाचन आयोग के SIR कार्यक्रम के चलते चुनाव अभी करवाना संभव नहीं है, अब नगर निकाय के चुनाव मई ही होंगे.

खर्रा ने कहा कि स्वशासन विभाग और राज्य सरकार के स्तर पर जितना कम होना था वह सितंबर में पूरा हो चुका है. नगर निकाय के सीमा विस्तार काम पूरा होकर टिफिकेशन जारी हो चुका है. नगर निकाय के वार्डो का परिसीमन और पुनर्गठन पूरा कर नोटिफिकेशन जारी हो चुका है.

स्वायत शासन विभाग और सरकार के स्तर पर ऐसा कोई काम बाकी नहीं है, जिससे कि चुनाव में कोई कठिनाई हो. दो काम शेष है, जिसमे एक सुप्रीम कोर्ट के आदेश की पालना में OBC कमीशन को निकाय वार पिछड़ा वर्ग के आंकड़े एकत्रित करने हैं, दूसरा पिछड़ा वर्ग के अनुपात के आधार पर लॉटरी निकालना है.

पिछड़ा वर्ग आयोग ने सितम्बर में सर्वे का काम पूरा होने की बात कही थी, उसी आधार पर सरकार ने दिसंबर में चुनाव करने का दावा किया था. अब भारत निर्वाचन आयोग की SIR का कार्यक्रम जारी कर दिया, जिसके चलते नगर निकाय के चुनाव अभी पूर्ण नहीं करवा सकते हैं. खर्रा ने कहा कि पुरानी मतदाता सूची से मतदान कराने की कोई वैधानिक सत्यता नहीं रहेगी इसलिए सिर कार्यक्रम के पूर्ण होने का इंतजार करना ही पड़ेगा.

हम ये मान सकते हैं कि 15 फरवरी तक विशेष मतदाता पुनरीक्षण का कार्यक्रम पूरा हो जाए, लेकिन 15 फरवरी से 15 अप्रैल तक अलग-अलग तरह के स्कूलों बच्चों की परीक्षाएं होंगी. फरवरी से अप्रैल स्कूल कॉलेज में परीक्षाओं का समय होता है.

खर्रा ने कहा कि किसी भी तरह के चुनाव कराने के लिए सबसे ज्यादा मेन पावर शिक्षा विभाग की काम में आती है इसलिए ऐसा लगता है कि 'वन स्टेट, वन इलेक्शन' के तहत चुनाव अब मई में ही सम्भव है.

