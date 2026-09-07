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Rajasthan Nikay Chunav Explainer: 85% वार्डों में मुकाबला सिर्फ 5 प्रत्याशियों तक सीमित, जानिए क्या कहते हैं आंकड़े?

Rajasthan Civic Elections 2026: राजस्थान के नगरीय निकाय चुनाव-2026 में ज्यादातर वार्डों पर मुकाबला सीमित प्रत्याशियों के बीच है. प्रदेश के 10,245 वार्डों में से 6,259 यानी 61.1% वार्डों में 3 से 5 उम्मीदवार मैदान में हैं. 2,499 वार्डों में अधिकतम दो प्रत्याशी हैं. यानी करीब 85.5% वार्ड ऐसे हैं, जहां पांच या उससे कम उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Reported By Deepak Goyal
Published:Sep 07, 2026, 09:33 AM IST | Updated:Sep 07, 2026, 09:33 AM IST
Rajasthan Nikay Chunav Explainer: 85% वार्डों में मुकाबला सिर्फ 5 प्रत्याशियों तक सीमित, जानिए क्या कहते हैं आंकड़े?
Image Credit: Rajasthan Nikay Chunav

Rajasthan Nikay Chunav: राजस्थान के नगरीय निकाय चुनाव में इस बार ज्यादातर वार्डों में मुकाबला बहुत ज्यादा प्रत्याशियों के बीच नहीं, बल्कि 3 से 5 उम्मीदवारों के बीच सिमटा हुआ है. उपलब्ध जिलेवार आंकड़ों का विश्लेषण करें तो प्रदेश के 10,245 वार्डों में से 6,259 यानी करीब 61.1 फीसदी वार्डों में 3 से 5 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं. वहीं 2,499 वार्ड यानी 24.4% में प्रत्याशियों की संख्या 0 से 2 के बीच है.

इस तरह प्रदेश के करीब 85.5% वार्ड ऐसे हैं, जहां अधिकतम 5 प्रत्याशी हैं. इसके उलट बड़ी संख्या में प्रत्याशियों वाले वार्ड बेहद कम हैं. प्रदेश में 1,421 वार्ड यानी 13.9% में 6 से 10 प्रत्याशी हैं. सिर्फ 63 वार्ड यानी 0.6% में 11 से 15 प्रत्याशी हैं, जबकि 16 या इससे ज्यादा प्रत्याशियों वाले केवल 3 वार्ड हैं. ये तीन वार्ड दौसा, करौली और कोटपूतली-बहरोड़ जिले में एक-एक हैं.

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जयपुर जिले का एनालिसिस...

690 वार्डों में 446 पर 3 से 5 प्रत्याशियों की टक्कर
जयपुर जिले की तस्वीर भी लगभग प्रदेश जैसी ही है. आंकड़ों के मुताबिक जयपुर के कुल 690 वार्डों में 446 वार्ड यानी 64.6% में 3 से 5 प्रत्याशी हैं. इसके बाद 144 वार्ड यानी 20.9% में 0 से 2 प्रत्याशी हैं. 97 वार्डों यानी 14.1% में 6 से 10 उम्मीदवार आमने-सामने हैं. केवल 3 वार्डों में 11 से 15 प्रत्याशी हैं. जयपुर जिले में ऐसा एक भी वार्ड नहीं है जहां 16 या इससे अधिक प्रत्याशी चुनाव मैदान में हों. यानी जयपुर के 590 वार्ड यानी करीब 85.5% में प्रत्याशियों की संख्या 5 या उससे कम है. इससे साफ है कि जिले में अधिकांश सीटों पर मुकाबला सीमित प्रत्याशियों के बीच है.


कोटपूतली-बहरोड़ में सबसे ज्यादा बहुकोणीय मुकाबले
प्रदेश में ज्यादा प्रत्याशियों वाले वार्डों के मामले में कोटपूतली-बहरोड़ सबसे अलग नजर आता है. यहां 12 वार्डों में 11 से 15 प्रत्याशी हैं और एक वार्ड में 16 या इससे ज्यादा प्रत्याशी हैं. इसके बाद अलवर और करौली में 8-8 वार्डों में 11 से 15 प्रत्याशी हैं. दौसा में ऐसे 7 और भरतपुर में 6 वार्ड हैं. यदि आंकड़ों पर नजर डाले तो 6 से 10 प्रत्याशियों वाले वार्डों में झुंझुनूं 128 के साथ सबसे आगे है. इसके बाद कोटपूतली-बहरोड़ में 116, अलवर में 113, भरतपुर में 100 और जयपुर में 97 वार्ड हैं.


3 से 5 प्रत्याशियों वाले वार्ड जयपुर में सर्वाधिक
आंकड़ों पर नजर डाले तो जिलेवार संख्या देखें तो 3 से 5 प्रत्याशियों वाले वार्ड जयपुर में सर्वाधिक 446 हैं. इसके बाद सीकर में 334, झुंझुनूं में 324, चूरू में 269 और भीलवाड़ा में 247 वार्ड इस श्रेणी में आते हैं.

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अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं
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