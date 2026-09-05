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चुनाव में दिग्गजों की एंट्री, 7 को सीएम का रोड शो, सोमवार को शाम 4 बजे बिजली घर से कुम्हेर गेट तक करेंगे रोड शो

Rajasthan Civic Elections 2026: राजस्थान में निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी ने चुनावी गतिविधियां तेज कर दी हैं. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा समेत पार्टी के कई बड़े नेता प्रचार अभियान में उतरेंगे. सीएम 7 सितंबर को रोड शो करेंगे, जबकि प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ अजमेर और नागौर के दौरे पर रहेंगे.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Published:Sep 05, 2026, 11:17 AM IST | Updated:Sep 05, 2026, 11:17 AM IST
चुनाव में दिग्गजों की एंट्री, 7 को सीएम का रोड शो, सोमवार को शाम 4 बजे बिजली घर से कुम्हेर गेट तक करेंगे रोड शो
Image Credit: Rajasthan Civic Elections 2026

राजस्थान में निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपना चुनावी अभियान तेज कर दिया है. अब पार्टी के बड़े नेता भी मैदान में उतरकर प्रत्याशियों के पक्ष में माहौल बनाने की तैयारी में हैं. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से लेकर प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ तक अलग-अलग शहरों में प्रचार करेंगे. बीजेपी की कोशिश है कि निकाय चुनाव में पार्टी के पक्ष में मजबूत माहौल बनाया जाए. इसके लिए स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ अब प्रदेश स्तर के बड़े चेहरों को भी प्रचार अभियान में सक्रिय किया जा रहा है.

7 सितंबर को CM भजनलाल का रोड शो

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मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 7 सितंबर को रोड शो करेंगे. सोमवार शाम 4 बजे उनका रोड शो बिजली घर से शुरू होकर कुम्हेर गेट तक जाएगा. रोड शो के जरिए बीजेपी शहर में अपना शक्ति प्रदर्शन करेगी. इस दौरान पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में माहौल बनाने की कोशिश होगी. मुख्यमंत्री के रोड शो को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं में भी उत्साह है. स्थानीय स्तर पर रोड शो की तैयारियां की जा रही हैं और बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं के जुटने की उम्मीद है.

भीलवाड़ा-उदयपुर में भी प्रचार

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा निकाय चुनाव के दौरान भीलवाड़ा और उदयपुर में भी रोड शो करेंगे. इन शहरों में सीएम के कार्यक्रमों को लेकर पार्टी संगठन तैयारियों में जुटा है. बीजेपी का फोकस शहरी मतदाताओं के बीच सरकार के कामकाज और विकास के मुद्दों को पहुंचाने पर रहेगा.

मदन राठौड़ अजमेर-नागौर में संभालेंगे मोर्चा

बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ भी चुनावी दौरे पर रहेंगे. वे अजमेर और नागौर में पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में प्रचार करेंगे. संगठन की ओर से स्थानीय पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठकें भी की जाएंगी.

कई दिग्गज नेता उतरेंगे मैदान में

निकाय चुनाव में बीजेपी ने अपने कई वरिष्ठ नेताओं को भी प्रचार की जिम्मेदारी दी है. पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, केंद्रीय मंत्री भागीरथ चौधरी और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव समेत कई बड़े चेहरे चुनाव प्रचार में सक्रिय नजर आ सकते हैं.

इससे साफ है कि बीजेपी निकाय चुनाव को केवल स्थानीय चुनाव तक सीमित नहीं रखना चाहती. पार्टी के बड़े नेताओं के दौरे और रोड शो के जरिए चुनावी माहौल को और तेज करने की तैयारी है.

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अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं
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