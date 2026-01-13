गहलोत सरकार की नो डिटेंशन पॉलिसी को शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने पलटा ! यानि 5वीं में फेल तो फेल

Rajasthan Class 5 New Rules : राजस्थान में प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था को सख्त और गुणवत्तापूर्ण बनाने की दिशा में राज्य सरकार 5वीं कक्षा के नियमों में बड़ा बदलाव करने जा रही है.

नए प्रस्तावित नियमों के अनुसार अब 5वीं कक्षा में फेल होने वाले बच्चों को स्वतः अगली कक्षा में प्रमोट नहीं किया जाएगा. यह व्यवस्था ‘नो डिटेंशन पॉलिसी’ से अलग हटते हुए लागू की जाएगी, जिसका उद्देश्य बच्चों के सीखने के स्तर को मजबूत करना है.

नए नियमों के तहत यदि कोई विद्यार्थी 5वीं कक्षा की वार्षिक परीक्षा में असफल होता है, तो उसे पास होने के लिए दो माह का अतिरिक्त समय दिया जाएगा. दो माह के बाद पुनः परीक्षा आयोजित की जाएगी. अगर विद्यार्थी इस दूसरी परीक्षा में भी उत्तीर्ण नहीं हो पाता है, तो उसे दोबारा 5वीं कक्षा में ही अध्ययन करना होगा.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

इससे बच्चों और अभिभावकों में पढ़ाई को लेकर गंभीरता बढ़ने की उम्मीद है.



आरटीई के तहत चयनित विद्यार्थियों को इस बदलाव में भी संरक्षण मिलेगा. यदि कोई आरटीई में चयनित बच्चा फेल होता है, तो प्राइवेट स्कूल उसे बाहर नहीं निकाल सकेंगे. ऐसे विद्यार्थियों की आगे की पढ़ाई उसी स्कूल में जारी रहेगी और उनकी फीस सरकार द्वारा वहन की जाएगी, ताकि शिक्षा बाधित ना हो सके. शिक्षा विभाग राजस्थान ने इस संबंध में आरटीई नियमों में संशोधन का प्रस्ताव तैयार कर विधि विभाग को स्वीकृति के लिए भेज दिया है.

विभागीय सूत्रों के अनुसार, मंत्री मदन दिलावर के स्तर पर इस प्रस्ताव को अनुमोदन मिल चुका है. विधि विभाग से मंजूरी मिलते ही इसका नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा.



यह नई व्यवस्था आगामी शैक्षणिक सत्र 2026-27 से प्रदेशभर के सरकारी और राजस्थान बोर्ड से संबद्ध निजी स्कूलों में लागू होगी. सरकार का मानना है कि इस कदम से बच्चों में पढ़ाई के प्रति जिम्मेदारी बढ़ेगी और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा.

क्या थी नो डिटेंशन पॉलिसी ?

ये नियम शिक्षा का अधिकार 2009 की धारा 16 के तहत लागू हुआ था. इसका मतलब था किसी भी छात्र को क्लास 8वीं तक फेल नहीं किया जाएगा. ऐसा करने के पीछे का मकसद था की छोटी कक्षा में फेल होने पर बच्चों के मन में पढ़ाई को लेकर डर बैठ जाता है और वो स्कूल छोड़ देते है. बच्चों को तनाव मुक्त रखने के लिए लगातार अगली कक्षा में प्रमोट किया जाता था.