Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

राजस्थान में दिसंबर की आबोहवा में सुधार-भिवाड़ी 7, श्रीगंगानगर सिर्फ 1 दिन रेड जोन में!

Jaipur News: प्रदेश में बीते एक महीने के दौरान वायु प्रदूषण की स्थिति में बड़ा सुधार दर्ज किया गया है. भिवाड़ी से लेकर श्रीगंगानगर तक एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) में लगातार गिरावट देखने को मिली है, जिससे राजस्थान रेड जोन से बाहर आ गया है. हालांकि राहत के बीच कुछ शहर ऐसे भी हैं, जहां हवा की गुणवत्ता अभी पूरी तरह सामान्य नहीं हो पाई है और ऑरेंज व खराब श्रेणी में बनी हुई है. ठंड, कोहरा और प्रदूषण के मिश्रण से जनजीवन और स्वास्थ्य पर असर अब भी बना हुआ है.
 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Ashish chauhan
Published: Dec 28, 2025, 08:47 AM IST | Updated: Dec 28, 2025, 08:47 AM IST

Trending Photos

Rajasthan Government Project: राजस्थान वालों के लिए बड़ी खुशखबरी, NCR को मिलेगा नया सुपरफास्ट कॉरिडोर, अलवर तक पहुंचेगी नमो भारत ट्रेन!
6 Photos
Rajasthan Government Project

Rajasthan Government Project: राजस्थान वालों के लिए बड़ी खुशखबरी, NCR को मिलेगा नया सुपरफास्ट कॉरिडोर, अलवर तक पहुंचेगी नमो भारत ट्रेन!

Jaipur Gold Silver Price Today: आज सोना खरीदना फायदे का सौदा या नुकसान? जयपुर के ताजा रेट जानकर चौंक जाएंगे
8 Photos
Jaipur Gold Silver Price Today

Jaipur Gold Silver Price Today: आज सोना खरीदना फायदे का सौदा या नुकसान? जयपुर के ताजा रेट जानकर चौंक जाएंगे

Rajasthan Weather Update: भयंकर ठंड से कांपा राजस्थान! मौसम विभाग ने कई जिलों में जारी किया अलर्ट
8 Photos
Rajasthan Weather Update

Rajasthan Weather Update: भयंकर ठंड से कांपा राजस्थान! मौसम विभाग ने कई जिलों में जारी किया अलर्ट

राजस्थान के इस शहर में बनेगा भारत का सबसे आधुनिक वंदे भारत डिपो, आधुनिक सुविधाओं से होगा लैस
7 Photos
Rajasthan Government Project

राजस्थान के इस शहर में बनेगा भारत का सबसे आधुनिक वंदे भारत डिपो, आधुनिक सुविधाओं से होगा लैस

राजस्थान में दिसंबर की आबोहवा में सुधार-भिवाड़ी 7, श्रीगंगानगर सिर्फ 1 दिन रेड जोन में!

Jaipur News: प्रदेश में वायु प्रदूषण में बड़ा सुधार हुआ है. एक महीने में एक्यूआई में काफी गिरावट हुई है. भिवाड़ी से लेकर गंगानगर तक एयर क्वालिटी इंडेक्स में काफी सुधार दर्ज किया गया है. हालांकि कुछ शहरों में जरूर एक्यूआई की स्थिति अभी भी खराब है.


राजस्थान में एक महीने में आबोहवा में सुधार हुआ है. एयर क्वालिटी इंडेक्स अधिकतर खराब स्थिति में मापी गई. कुछ शहरों में जरूर अभी भी ऑरेंज अलर्ट है, लेकिन बहुत से शहर ऐसे है जो येलो जोन में आ गए हैं. भिवाड़ी, चित्तौड़गढ़ और टोंक में प्रदूषण का स्तर अभी भी खराब बना हुआ है.

आज प्रदेश के तीन शहरों में हवा की गुणवत्ता 'खराब' श्रेणी में दर्ज की गई है. भिवाड़ी में 244, चित्तौड़गढ़ 224 और टोंक में 219 दर्ज किया गया है. सबसे अच्छी बात ये है कि राजस्थान रेड जोन से बाहर हो गया है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

दिसंबर में शहरों में कितनी बार रेड जोन में
शहर ........... रेड जोन में .......ऑरेंज जोन
भिवाड़ी ........... 7 दिन ............ 20 दिन

श्रीगंगानगर ........... 1 दिन ........... 13 दिन
हनुमानगढ ........... 0 दिन ........... 1 दिन

टोंक ........... 0 दिन ........... 17 दिन
जयपुर ........... 0 दिन ........... 3 दिन

फेफड़ों के लिए जोखिम पैदा कर रहे सूक्ष्म कण
इन शहरों में हवा में मौजूद सूक्ष्म कण PM 2.5 फेफड़ों के लिए जोखिम पैदा कर रहे हैं. राजधानी जयपुर सहित अन्य शहरों में स्थिति इनसे थोड़ा बेहतर है लेकिन सुबह का घना कोहरा स्मॉग में बदलकर विजिबिलिटी को कम कर रहा है. ठंडी गलन भरी हवाओं और कोहरे के कारण सुबह घर से निकलने वाले लोगों के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं. सुबह जल्दी स्कूल जाने वाले बच्चे, ऑफिस जाने वाले लोग और मॉर्निंग वॉक पर निकलने वाले बुजुर्गों को सांस लेने में भारीपन महसूस हो रहा है. सूक्ष्म कणों और सीधी ठंडी हवा से बचने के लिए लोगों ने एक बार फिर N-95 मास्क का उपयोग शुरू कर दिया है.

स्वास्थ्य पर असर और चिकित्सा सलाह
प्रदूषण और गिरते तापमान के दोहरे हमले ने अस्पतालों में मरीजों की कतारें लंबी कर दी हैं. डॉक्टरों के अनुसार लोगों को प्रदूशण की वजह से कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है. जैसे- सांस की बीमारियां, कोहरे के साथ मिले प्रदूषक कण अस्थमा और ब्रोंकाइटिस के मरीजों के लिए घातक साबित हो रहे हैं. आंखों में संक्रमण, स्मॉग की वजह से लोगों की आंखों में जलन, पानी आने की समस्या हो रही है. शुष्क हवा और धूल मिट्टी से त्वचा में एलर्जी और सूखापन बढ़ रहा है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jaipur Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news