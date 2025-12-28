राजस्थान में दिसंबर की आबोहवा में सुधार-भिवाड़ी 7, श्रीगंगानगर सिर्फ 1 दिन रेड जोन में!

Jaipur News: प्रदेश में वायु प्रदूषण में बड़ा सुधार हुआ है. एक महीने में एक्यूआई में काफी गिरावट हुई है. भिवाड़ी से लेकर गंगानगर तक एयर क्वालिटी इंडेक्स में काफी सुधार दर्ज किया गया है. हालांकि कुछ शहरों में जरूर एक्यूआई की स्थिति अभी भी खराब है.



राजस्थान में एक महीने में आबोहवा में सुधार हुआ है. एयर क्वालिटी इंडेक्स अधिकतर खराब स्थिति में मापी गई. कुछ शहरों में जरूर अभी भी ऑरेंज अलर्ट है, लेकिन बहुत से शहर ऐसे है जो येलो जोन में आ गए हैं. भिवाड़ी, चित्तौड़गढ़ और टोंक में प्रदूषण का स्तर अभी भी खराब बना हुआ है.

आज प्रदेश के तीन शहरों में हवा की गुणवत्ता 'खराब' श्रेणी में दर्ज की गई है. भिवाड़ी में 244, चित्तौड़गढ़ 224 और टोंक में 219 दर्ज किया गया है. सबसे अच्छी बात ये है कि राजस्थान रेड जोन से बाहर हो गया है.

दिसंबर में शहरों में कितनी बार रेड जोन में

शहर ........... रेड जोन में .......ऑरेंज जोन

भिवाड़ी ........... 7 दिन ............ 20 दिन

श्रीगंगानगर ........... 1 दिन ........... 13 दिन

हनुमानगढ ........... 0 दिन ........... 1 दिन

टोंक ........... 0 दिन ........... 17 दिन

जयपुर ........... 0 दिन ........... 3 दिन

फेफड़ों के लिए जोखिम पैदा कर रहे सूक्ष्म कण

इन शहरों में हवा में मौजूद सूक्ष्म कण PM 2.5 फेफड़ों के लिए जोखिम पैदा कर रहे हैं. राजधानी जयपुर सहित अन्य शहरों में स्थिति इनसे थोड़ा बेहतर है लेकिन सुबह का घना कोहरा स्मॉग में बदलकर विजिबिलिटी को कम कर रहा है. ठंडी गलन भरी हवाओं और कोहरे के कारण सुबह घर से निकलने वाले लोगों के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं. सुबह जल्दी स्कूल जाने वाले बच्चे, ऑफिस जाने वाले लोग और मॉर्निंग वॉक पर निकलने वाले बुजुर्गों को सांस लेने में भारीपन महसूस हो रहा है. सूक्ष्म कणों और सीधी ठंडी हवा से बचने के लिए लोगों ने एक बार फिर N-95 मास्क का उपयोग शुरू कर दिया है.

स्वास्थ्य पर असर और चिकित्सा सलाह

प्रदूषण और गिरते तापमान के दोहरे हमले ने अस्पतालों में मरीजों की कतारें लंबी कर दी हैं. डॉक्टरों के अनुसार लोगों को प्रदूशण की वजह से कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है. जैसे- सांस की बीमारियां, कोहरे के साथ मिले प्रदूषक कण अस्थमा और ब्रोंकाइटिस के मरीजों के लिए घातक साबित हो रहे हैं. आंखों में संक्रमण, स्मॉग की वजह से लोगों की आंखों में जलन, पानी आने की समस्या हो रही है. शुष्क हवा और धूल मिट्टी से त्वचा में एलर्जी और सूखापन बढ़ रहा है.

