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प्रोजेक्ट रिपोर्ट लाने पर युवाओं को मिलेगा 1 करोड़ तक का बिना ब्याज लोन: सीएम भजनलाल

सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा की राज्य के युवा बेरोजगार नहीं रहने चाहिए. सरकार हर युवा को रोजगार देना चाहती है. राजस्थान अवसरों से भरा पूरा प्रदेश है. राजस्थान में कहीं भी कोई कमी नहीं है. 

Edited byBabulal DhayalReported byBabulal Dhayal
Published: May 31, 2026, 09:40 PM|Updated: May 31, 2026, 09:40 PM
प्रोजेक्ट रिपोर्ट लाने पर युवाओं को मिलेगा 1 करोड़ तक का बिना ब्याज लोन: सीएम भजनलाल
Image Credit: Jaipur

Jaipur News : सीएम भजनलाल शर्मा ने भारतीय जनता युवा मोर्चे के कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया. सीएम ने युवाओं को समर्पित अपनी सरकार की एक एक योजना को आम जनता तक पहुंचाने का आव्हान किया. सरकारी नौकरियों से लेकर स्वरोजगार तक की स्कीम्स का युवाओं से ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाने की अपील की. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश के युवाओं से विकसित राजस्थान के निर्माण में सहयोग की अपील की. सीएमआर में आयोजित युवा संवाद में भजनलाल शर्मा ने युवा हितैषी नीतियां गिनाईं. युवाओं के कल्याण की दिशा में चलाई जा रही. योजनाओं का जिक्र किया सरकारी नौकरियों से लेकर स्वरोजगार तक की स्कीम्स पर खुलकर चर्चा की.

सरकार पेपर लीक माफिया को किसी भी सूरत में बख्शेंगी

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सीएम ने दावा किया कि उनकी सरकार ने ढाई साल के कार्यकाल में ऐसी कोई गलती नहीं की, जिसकी वजह से युवा मोर्चे के कार्यकर्ताओं को सिर झुकाना पड़े. मुख्यमंत्री ने इस दौरान पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर पेपर लीक से लेकर भर्ती परीक्षाओं की गड़बड़ी पर जमकर हमले बोले सीएम ने कहा उनकी सरकार पेपर लीक माफिया को किसी भी सूरत में बख्शेंगी. ढाई साल के कार्यकाल में 350 प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर हो गए हैं मगर एक भी पेपर लीक नहीं होने दिया गया.

सरकार हर युवा को रोजगार देना चाहती

सीएम ने कहा कि उनकी सरकार पूर्ववर्ती सरकार के काले कारनामों को उजागर कर रहे हैं उन्होंने युवाओं का आव्हान किया कि वो सरकार का संदेश गांव गांव तक पहुंचायें इस सरकार ने जो कहा है वो करके दिखाया है.सीएम भजनलाल शर्मा ने अपनी सरकार की युवा नीति का जिक्र किया. उन्होंने प्रतिभाओं के पलायन पर चिंता जताते हुए प्रदेश में ही युवाओं के लिए रोजगार के संसाधन उपलब्ध कराने का भरोसा दिया मुख्यमंत्री ने कहा राज्य के युवा बेरोजगार नहीं रहने चाहिए. सरकार हर युवा को रोजगार देना चाहती है. राजस्थान अवसरों से भरा पूरा प्रदेश है. राजस्थान में कहीं भी कोई कमी नहीं है. स्वरोजगार के ज़रिए युवा अपने सपने साकार करें सहकारिता के ज़रिए युवा अपनी किस्मत बदले सीएम ने दावा किया कि राज्य में 85 तरह के खनिज निकलते हैं.

अपनी प्रोजेक्टर रिपोर्ट तैयार कर सरकार तक लायें - CM

सीएम ने कहा कि लोहे से लेकर सोने तक का उत्पादन राजस्थान में होता है. उन्होंने युवाओं से आग्रह किया कि वो अपनी प्रोजेक्टर रिपोर्ट तैयार कर सरकार तक लायें. सरकार उन्हें

50 लाख से लेकर 1 करोड़ तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करायेगी. सीएम ने युवा शक्ति को प्रदेश की ताकत करार दिया. उन्होंने भरोसा दिलाया कि वो युवाओं के हर सपने को साकार करेंगे. राजस्थान को श्रैष्ठ राज्य बनाने में युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करेंगे जाहिर है. पीएम मोदी विकसित भारत के संकल्प के साथ विकसित राजस्थान के निर्माण में सीएम भजनलाल शर्मा का युवाओं से आव्हान प्रदेश की युवा शक्ति को नई दिशा देगा और उन्हें राज्यहित में बहुत कुछ बेहतर करने के लिए प्रेरित करेगा.


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Babulal Dhayal

Babulal Dhayal

बाबूलाल धायल ज़ी राजस्थान में सीनियर स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट के रूप में कार्यरत हैं. पिछले 25 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और सीएमओ और मुख्यमंत्री से जुड़े विभागों की खबरें प्रमुखता से कवर करते हैं. पॉलिटिकल रिपोर्टिंग में उनकी मजबूत पहचान है और वे बीजेपी - कांग्रेस दोनों से जुड़ी खबरों को कवर करते रहे हैं. विधानसभा, सामाजिक-राजनीतिक मुद्दों और ग्रामीण विषयों पर उनकी पकड़ खास मानी जाती है. बाबूलाल धायल, राजस्थान पत्रिका, ईटीवी और न्यूज़18 जैसे संस्थानों में भी कार्य कर चुके हैं.

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