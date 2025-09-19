राजस्थान कैबिनेट का लोगों को तोहफा! इन क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए सरकार ने खोली तिजोरी...

Rajasthan News: राजस्थान की भजनलाल सरकार ने सरकारी मेडिकल कॉलेजों में एनआरआई कोटे की फीस घटाने का बड़ा फैसला लिया है. शुक्रवार को हुई कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई. अब एनआरआई कोटे की सीट की फीस 31 लाख से घटाकर 23 लाख 93 हजार रुपये कर दी गई है.

7 लाख रुपये कम हुई फीस

इस फैसले से छात्रों को करीब 7 लाख रुपये की राहत मिलेगी. खास बात यह है कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में एनआरआई कोटे की फीस पहले से ही 24 लाख रुपये थी. इसी बैठक में कर्मचारियों से जुड़े कई अहम निर्णय भी लिए गए. अब किसी कर्मचारी की मृत्यु पर उसके माता-पिता को मिलने वाली पेंशन 30 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दी गई है. इसके लिए सिविल सेवा नियम 62(3) को हटा दिया गया है.

पारिवारिक पेंशन

इसके साथ ही मानसिक रूप से कमजोर और निःशक्त बच्चों को शादी के बाद भी पारिवारिक पेंशन मिल सकेगी. इस पेंशन की सीमा भी 8,550 रुपये से बढ़ाकर 13,750 रुपये तक कर दी गई है. पहले शादी के बाद इस तरह के बच्चों को पेंशन का लाभ नहीं मिलता था.

कैबिनेट बैठक में कुछ और बड़े फैसले भी लिए गए

1. खेल विश्वविद्यालय की स्थापना

जयपुर में महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की स्थापना को हरी झंडी दी गई. बजट में घोषित इस यूनिवर्सिटी का विधेयक अब विधानसभा में पेश किया जाएगा. यह देश की पहली यूनिवर्सिटी होगी जो खेल विज्ञान, स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी और परफॉर्मेंस रिसर्च पर केंद्रित होगी. इससे खेलों की गुणवत्ता और खिलाड़ियों के प्रदर्शन में बड़ा सुधार होने की उम्मीद है.

2. सोलर प्रोजेक्ट को मंजूरी

राज्य में 5,200 मेगावॉट क्षमता के सोलर प्रोजेक्ट्स के लिए जमीन आवंटित करने की स्वीकृति दी गई. इन प्रोजेक्ट्स से ऊर्जा उत्पादन बढ़ेगा और स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलेगा.

3. पर्यटन और पुरातत्व विभाग में पदोन्नति

कैबिनेट ने पर्यटन सेवा संवर्ग में वरिष्ठ अतिरिक्त निदेशक के पद पर पदोन्नति का प्रावधान जोड़ा है. साथ ही, राजस्थान पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग में संयुक्त निदेशक (पे लेवल-18) का नया पद भी बनाया गया है.

