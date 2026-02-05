खेजड़ी बचाओ आंदोलन के बीच सीएम भजनलाल शर्मा का बड़ा बयान, कानून लेकर आने का किया वादा

Rajasthan Khejri Bachao Andolan: राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने खेजड़ी बचाओ आंदोलन के बीच बड़ा बयान दिया. उन्होंने कहा कि खेजड़ी राज्य का प्रतीक और हमारी प्राथमिकता है, इसे बचाने के लिए सरकार जल्द कानून लाएगी और सामूहिक प्रयास किए जाएंगे. उन्होंने यह भी बताया कि राजस्थान में कुल सौर ऊर्जा उत्पादन का 27 फीसदी योगदान होता है और बिना ऊर्जा के विकास संभव नहीं. सीएम ने कहा कि कानून की प्रक्रिया पूरी होते ही सदन में बिल का मसौदा पेश किया जाएगा.

भजनलाल शर्मा ने विधानसभा में विपक्ष की विकास पर बहस की चुनौती स्वीकार की. उन्होंने कहा कि पांच साल के काम और सरकार के दो साल के काम की तुलना की जाएगी. सीएम ने अध्यक्ष से आग्रह किया कि बहस का समय और दिन तय किया जाए. उन्होंने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि अगले तीन साल में प्रदेश की विकास दर बढ़ेगी और राजस्थान को विकास में अग्रणी राज्य बनाया जाएगा. नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने बहस की चुनौती दी, जिस पर सीएम ने कहा कि उनके पास दो साल की पूरी सूची है और सभी कामों की जानकारी जनता को दी जा चुकी है.

राज्यपाल के अभिभाषण पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को सत्तापक्ष के सदस्यों ने बधाई दी. विपक्ष के नेता भी सीएम से मिले. कार्यवाही 11 फरवरी तक स्थगित कर दी गई. इसके बाद सीएम ने स्पीकर वासुदेव देवनानी और मंत्रियों से मुलाकात की. रिप्लाई के दौरान उन्होंने विपक्ष की जमकर खिंचाई की और लड्डू बांटकर सदन में एक हल्का माहौल भी बनाया.

