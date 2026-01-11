Zee Rajasthan
Aman Singh
Edited By Aman Singh
Reported By Babulal Dhayal
Published: Jan 11, 2026, 05:23 PM IST | Updated: Jan 11, 2026, 05:23 PM IST

बजट की तैयारी में जुटी भजनलाल सरकार, CM ने स्टूडेंट्स-महिलाओं और किसानों से किया संवाद

Rajasthan Budget 2026: बजट को लेकर भजनलाल सरकार की तैयारियां जोरों पर है. हर वर्ग से सीएम भजनलाल शर्मा के संवाद का सिलसिला राजकीय अवकाश होने के बावजूद रविवार को भी जारी रहा. सीएम ने दिनभर बजट पूर्व बैठकों में कॉलेज स्टूडेंट्स से लेकर सिविल सोसाइटी और पशुपालकों से संवाद किया.

सीएम भजनलाल शर्मा का ये अंदाज प्रदेश की छात्राओं को आज खूब भाया. बजट पूर्व संवाद में सीएम भजनलाल शर्मा ने गर्ल्स स्टूडेंट के साथ सेल्फी ली. छात्राओं का मनोबल बढाया. उन्हें जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया. सीएम ने कॉलेज छात्राओं से संवाद किया. बजट के लिए उनसे सुझाव लिए. खुद सीएम ने एक-एक सुझाव को अपनी डायरी में नोट किया. सीएम से मुलाकात के बाद गर्ल्स स्टूडेंट के चेहरे पर मुस्कान और मन में आत्मविश्वास दिखी.

सीएम भजनलाल शर्मा का बेटियों से आव्हान

‘उठो-जागो और तब तक मत रुको, जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो. बेटियों का आत्म सम्मान सरकार की प्राथमिकता है. बेटियां शिक्षित, सुरक्षित और आत्मनिर्भर बनें. हर क्षेत्र में बेटियां सफलता का परचम लहराएं. सीएम ने अपनी सरकार की महिलाओं के कल्याण को समर्पित योजनाएं बताईं.

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना से प्रदेश की करीब 10 लाख महिलाएं लाभान्वित हुई हैं. इसमें देय राशि को बढ़ाकर 6 हजार 500 रुपये किया गया है. प्रदेश में 12 लाख से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनी. बेटियों को 10 लाख साइकिलें और 40 हजार स्कूटियों का वितरण किया गया. जरूरतमंद महिलाओं को सरकार 450 रुपये में गैस सिलेंडर भी उपलब्ध करवा रही है. एक लाख से अधिक पदों पर सरकारी नौकरी दी.

विभिन्न संवर्गों के डेढ़ लाख से अधिक पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है. 3 लाख 30 हजार से अधिक युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया गया है, ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें और निजी क्षेत्र में भी बेहतर अवसर प्राप्त कर सकें. पेपरलीक पर लगाम लगी, प्रदेश में पारदर्शिता से भर्तियां हो रही है.

5 साल में 4 लाख सरकारी नौकरी देने के संकल्प पर निरंतर कार्य कर रही है. 10 जनवरी को नव चयनित कांस्टेबलों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए. इनमें 2500 से ज्यादा महिलाएं थी. यह हम सभी के लिए गर्व का विषय है. उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार में पेपरलीक हुए. बेटियों से रूबरू होने के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सीएमओ का रूख किया, जहां उन्होंने एनजीओ, सिविल सोसाइटी और उपभोक्ता फोरम से जुड़े लोगों से संवाद किया.

सरकार के कामकाज को लेकर सुझाव लिए. बजट में नई घोषणाओं पर राय मशविरा किया. किसानों और पशुपालकों से लंबी चर्चा की. बजट में खेती किसानी की बेहतरी के लिए नई योजनाओं की शुरुआत और पशुपालकों को नई सौगातों पर मंथन किया.

हर दिन नई सोच और नए इरादों के साथ सीएम भजनलाल शर्मा का संवाद इस बार के बजट को लेकर प्रदेश के हर वर्ग को उत्साहित कर रहा है. पिछले दो बजट की सफल क्रियान्विति से सरकार के हौंसले बुलंद हैं और इस बार वो कुछ ऐसी घोषणाएं भी करने की कोशिश करेगी, जिसमें युवा, किसान, पशुपालकों के जीवन की बेहतरी के लिए कुछ खास हो.

महिला शक्ति के साथ सीएम का संवाद ये बताने के लिए काफी है कि वो आधी आबादी को जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ाना उनकी सरकार की प्राथमिकता है और उनसे बजट में जो भी संभव होगा.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंJaipur Newsहर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

