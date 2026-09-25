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राजस्थान में 15 हजार करोड़ की परियोजनाओं पर बड़ा एक्शन, CM भजनलाल ने अफसरों को दी सख्त टाइमलाइन

Jaipur News: राजस्थान में CM भजनलाल शर्मा ने राज उन्नति की 9वीं बैठक में 15 हजार करोड़ की परियोजनाओं की समीक्षा की. स्कूल, सड़क, रोजगार, आवास, अटल ज्ञान केन्द्र, ट्रोमा सेंटर और शिकायत निस्तारण के काम तय समयसीमा में पूरे करने के निर्देश दिए.
 

Sandhya Yadav
Edited By Sandhya Yadav
Reported By Babulal Dhayal
Published:Sep 25, 2026, 08:20 AM IST | Updated:Sep 25, 2026, 08:20 AM IST
राजस्थान में 15 हजार करोड़ की परियोजनाओं पर बड़ा एक्शन, CM भजनलाल ने अफसरों को दी सख्त टाइमलाइन
Image Credit: CM भजनलाल शर्मा

Jaipur News: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री कार्यालय में आयोजित राज उन्नति की 9वीं बैठक में प्रदेश में चल रही करीब 15 हजार करोड़ रुपये की परियोजनाओं और कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा की. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी विकास परियोजनाएं निर्धारित समय सीमा में पूरी की जाएं. उन्होंने कहा कि गांव, गरीब, युवा, नारी शक्ति और किसान राज्य सरकार की विकास परियोजनाओं के केंद्र बिंदु हैं. ऐसे में परियोजनाओं में किसी भी तरह की देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी. लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों की जिम्मेदारी तय कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

स्वीकृति से लेकर कार्यादेश तक हर प्रक्रिया समय पर हो

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मुख्यमंत्री ने कहा कि आमजन को सरकारी योजनाओं और विकास कार्यों का लाभ समय पर मिलना चाहिए. इसके लिए स्वीकृति, निविदा और कार्यादेश जारी करने की प्रक्रिया में अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए. सभी प्रक्रियाओं को स्ट्रीमलाइन करने के निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि परियोजनाओं में विलंब के लिए संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाए.

उन्होंने अधिकारियों से दफ्तरों से बाहर निकलकर फील्ड में जाने और विकास कार्यों का मौके पर निरीक्षण करने को कहा. हर योजना की प्रत्येक स्तर पर प्रभावी मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए गए. मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रशासन को पूरी तरह आमजन से जुड़कर काम करना होगा.

अटल प्रगति पथों से गांवों में बेहतर होगी कनेक्टिविटी

बैठक में 5 हजार से अधिक आबादी वाले ग्रामीण कस्बों में बनाए जा रहे अटल प्रगति पथों की प्रगति की समीक्षा की गई. मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक निर्माण विभाग को वर्ष 2025-26 के सभी शेष कार्य और वर्ष 2026-27 के प्रथम चरण के प्रगतिरत कार्य नवंबर 2026 तक पूरे करने के निर्देश दिए. वहीं वर्ष 2026-27 के द्वितीय चरण के सभी निर्माण कार्य जल्द शुरू कराने को कहा गया. मुख्यमंत्री ने अटल प्रगति पथों के लिए जिलेवार टाइमलाइन तय करने और निर्माण कार्यों की गुणवत्ता की लगातार मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए.

उन्होंने कहा कि इन सड़कों के निर्माण से ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन बेहतर होगा और आमजन को जनसुविधाओं तक पहुंचने में आसानी होगी.

65,308 सरकारी स्कूलों का तकनीकी सर्वे पूरा

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए स्कूल भवनों के पुनरुद्धार और आधुनिक सुविधाओं के विस्तार पर ध्यान दे रही है. इसके लिए करीब 12 हजार 500 करोड़ रुपये का निवेश किया जा रहा है. प्रदेश के सभी 41 जिलों के 65 हजार 308 राजकीय विद्यालयों का सघन तकनीकी सर्वे पूरा किया जा चुका है. सर्वे रिपोर्ट के आधार पर 3 हजार 587 जर्जर स्कूल भवनों और करीब 71 हजार 78 कक्षा-कक्षों में सुधार की आवश्यकता चिन्हित की गई है. इसके अलावा विद्युत, पेयजल और शौचालय जैसी सुविधाओं में भी सुधार की जरूरत सामने आई है.

पिछले दो वर्षों में राज्य सरकार ने स्कूलों में सुविधाओं के विकास के लिए 3 हजार 364 कार्य स्वीकृत किए हैं. इन पर 1 हजार 220 करोड़ रुपये खर्च किए जा चुके हैं. वहीं करीब 2 हजार 500 करोड़ रुपये के 5 हजार कार्य प्रगतिरत हैं. इसके अलावा 652 नए स्कूल भवनों को प्रशासनिक स्वीकृति देकर निविदा प्रक्रिया में लिया गया है.

जनजातीय क्षेत्रों में स्वीकृत 82 कार्यों में से 80 कार्य प्रगतिरत हैं. मुख्यमंत्री ने सभी प्रस्तावित कार्यों को समय सीमा में गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए. मुख्यमंत्री ने कहा कि विद्यालयों की आधारभूत संरचना में सुधार राज्य सरकार की प्राथमिकता है. वर्ष 2018 से 2023 तक इस दिशा में केवल 2 हजार 287 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए थे, जबकि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में सितंबर 2026 तक 2 हजार 973 करोड़ रुपये स्वीकृत किए जा चुके हैं.

पंचायत मुख्यालयों पर बनेंगे अटल ज्ञान केंद्र

ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं और आमजन को बेहतर सुविधाएं देने के लिए विकसित किए जा रहे अटल ज्ञान केंद्रों की भी समीक्षा की गई. मुख्यमंत्री ने पंचायती राज विभाग को प्रथम चरण के शेष कार्य जल्द पूरा करने के निर्देश दिए. साथ ही द्वितीय चरण में 2 हजार अटल ज्ञान केंद्रों की स्थापना की स्वीकृति शीघ्र जारी करने को कहा. मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर बनाए जा रहे ये केंद्र ग्रामीण युवाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे. पहले चरण में प्रदेश में 2 हजार 52 केंद्र स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से 628 केंद्रों का निर्माण पूरा हो चुका है. शेष केंद्रों का काम चल रहा है. दूसरे चरण में 3 हजार अटल ज्ञान केंद्र बनाए जाने हैं, जिनमें से 1 हजार केंद्रों की स्वीकृति जारी हो चुकी है. इन केंद्रों में पुस्तकालय, ई-लाइब्रेरी, ई-मित्र और ऑनलाइन सेवाओं के साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए अध्ययन की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी.

46 लाख विद्यार्थियों के पोषण पर भी फोकस

बैठक में पन्नाधाय बाल गोपाल योजना की भी समीक्षा हुई. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि विद्यार्थियों के पोषण स्तर में सुधार के लिए योजना के तहत नियमित रूप से दूध उपलब्ध कराया जाए. साथ ही दूध की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने को कहा.

स्कूल शिक्षा विभाग को सभी जिलों में दूध पाउडर की शत प्रतिशत आपूर्ति जल्द सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए. स्कूल शिक्षा, गोपालन और वित्त विभाग को आपसी समन्वय से यह सुनिश्चित करने को कहा गया कि दूध पाउडर की आपूर्ति में किसी तरह की बाधा नहीं आए. इस योजना से करीब 46 लाख विद्यार्थियों को लाभ मिल रहा है. योजना के लिए करीब 800 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है.

वीबी-जीरामजी योजना से 3.29 करोड़ मानव दिवस रोजगार

मुख्यमंत्री ने वीबी-जीरामजी योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन की स्थिति की समीक्षा की. उन्होंने ग्रामीण विकास विभाग को निर्देश दिए कि प्रत्येक जरूरतमंद पात्र परिवार को आवश्यक रूप से रोजगार उपलब्ध कराया जाए और भुगतान भी समय पर किया जाए. मुख्यमंत्री ने बताया कि जुलाई माह से अब तक योजना के तहत 3 करोड़ 29 लाख रोजगार दिवस सृजित किए गए हैं. उन्होंने इसे योजना की उपलब्धि बताते हुए रोजगार और भुगतान प्रक्रिया की लगातार निगरानी के निर्देश दिए.

2029 तक सभी पात्र परिवारों को पक्का आवास

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने वर्ष 2029 तक सभी पात्र परिवारों को आवास उपलब्ध कराने के लक्ष्य को तय टाइमलाइन के अनुसार पूरा करने के निर्देश दिए. उन्होंने दिसंबर 2026 तक सभी प्रगतिरत आवासों का निर्माण पूरा कराने और लाभार्थियों को समय पर किस्तों का भुगतान सुनिश्चित करने को कहा. वर्ष 2026-27 के आवंटित लक्ष्यों की स्वीकृति भी जल्द जारी करने के निर्देश दिए गए. मुख्यमंत्री ने वन भूमि में निवास कर रहे भूमिहीन परिवारों को प्राथमिकता के आधार पर भूमि और आवास आवंटित करने के निर्देश भी दिए.

ग्रामीण क्षेत्रों की 8.97 लाख शिकायतों में से 8.68 लाख का निस्तारण

ग्रामीण क्षेत्रों में नागरिक सुविधाओं से जुड़ी शिकायतों की भी बैठक में विस्तृत समीक्षा हुई. मुख्यमंत्री ने संबंधित विभागों को परिवेदनाओं का जल्द निस्तारण करने और इसकी निरंतर मॉनिटरिंग के निर्देश दिए.

विशेष रूप से पेयजल से जुड़ी समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर हल करने को कहा गया. उन्होंने स्पष्ट किया कि शिकायतों के निस्तारण में कोताही बरतने वाले कार्मिकों पर कार्रवाई की जाएगी.

1 जनवरी से 21 सितंबर 2026 तक ग्रामीण क्षेत्रों से कुल 8 लाख 97 हजार 808 शिकायतें प्राप्त हुईं. इनमें से 8 लाख 68 हजार 425 शिकायतों का निस्तारण किया जा चुका है. केवल 3.27 प्रतिशत शिकायतें लंबित हैं.

मुख्यमंत्री ने ग्रामीण विकास और पंचायतीराज विभाग से संबंधित शिकायतों का जनसेवा शिविरों के माध्यम से प्राथमिकता से निस्तारण कराने को कहा. जिन ग्राम पंचायतों में शिविर आयोजित नहीं हुए हैं, वहां पंचायत समिति स्तर पर एक साथ शिविर आयोजित करने के निर्देश जिला कलेक्टर्स को दिए गए. इन शिविरों में पेयजल, जलभराव और सड़क संबंधी समस्याओं के समाधान को प्राथमिकता देने को कहा गया.

तीन इंजीनियरिंग कॉलेज बनेंगे राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी

भरतपुर, बीकानेर और अजमेर के तीन इंजीनियरिंग कॉलेजों को अपग्रेड कर राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी आरआईटी के रूप में विकसित करने की योजना की भी समीक्षा की गई. मुख्यमंत्री ने संबंधित विभाग को इन संस्थानों की स्थापना के लिए विधानसभा में विधेयक पेश करने की प्रक्रिया जल्द पूरी करने के निर्देश दिए. इसके लिए विधि विभाग से शीघ्र सहमति प्राप्त करने को कहा गया. राज्य सरकार इन आरआईटी की स्थापना पर करीब 300 करोड़ रुपये खर्च करेगी. मुख्यमंत्री ने वित्त विभाग को आवश्यक वित्तीय स्वीकृति जारी करने के निर्देश भी दिए.

प्रदेश में 6 नए ट्रोमा सेंटरों पर काम

बैठक में प्रदेश में बेहतर चिकित्सा सुविधाओं के लिए बनाए जा रहे 6 नए ट्रोमा सेंटरों की प्रगति की समीक्षा हुई. मुख्यमंत्री ने ट्रोमा सेंटर कोलाना, बांदीकुई और दलोत, प्रतापगढ़ के कार्य 31 मार्च 2027 तक पूरा करने के निर्देश दिए. देसूरी, पाली के ट्रोमा सेंटर का काम मार्च 2028 तक पूरा करने को कहा गया. आरयूएचएस जयपुर में ट्रोमा सेंटर के उन्नयन का काम मार्च 2027 तक पूरा करने के निर्देश दिए गए. साण्डेराव, पाली में ट्रोमा सेंटर निर्माण के लिए कार्ययोजना तैयार कर काम जल्द शुरू कराने को कहा गया. चिकित्सा विभाग ने बैठक में बताया कि दूदू में ट्रोमा सेंटर का कार्य पूरा हो चुका है.

आमजन को राहत पहुंचाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता

बैठक में व्यक्तिगत परिवेदनाओं की भी समीक्षा की गई. मुख्यमंत्री ने बीकानेर जिले के लूणकरणसर उप जिला अस्पताल में प्रसूता श्रीमती बुस्कारो को जननी सुरक्षा योजना के तहत प्रोत्साहन राशि के भुगतान से जुड़े मामले की जानकारी ली. धौलपुर के कटेलपुरा गांव में विद्यालय के मुख्य मार्ग पर जलभराव और कीचड़ की समस्या के समाधान से जुड़े प्रकरण की भी समीक्षा की गई. मुख्यमंत्री ने संबंधित शिकायतकर्ताओं से बातचीत की. शिकायतों के निस्तारण पर शिकायतकर्ताओं ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया. मुख्यमंत्री ने सभी विभागों और जिला कलेक्टर्स को निर्देश दिए कि आमजन को राहत पहुंचाना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसमें किसी भी प्रकार की कोताही नहीं होनी चाहिए.

10 प्रमुख योजनाएं 10 दिसंबर तक स्मार्ट प्लेटफॉर्म पर

मुख्यमंत्री ने पूर्व में हुई राज उन्नति बैठकों में दिए गए निर्देशों की अनुपालना की भी समीक्षा की. उन्होंने लंबित कार्यों में तेजी लाने और उन्हें जल्द पूरा करने को कहा. सर्विस मैनेजमेंट विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रियल टाइम सिस्टम यानी स्मार्ट योजना के तहत सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, पालनहार छात्रवृत्ति, स्वयं सहायता समूहों को ऋण, लाडो प्रोत्साहन योजना, गार्गी पुरस्कार और मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना सहित 10 प्रमुख योजनाओं को आगामी 10 दिसंबर तक स्मार्ट प्लेटफॉर्म पर लाने के निर्देश दिए गए.

संबंधित विभागों को योजनाओं के नियमों में आवश्यक संशोधन करने को भी कहा गया. मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव को इस पूरी प्रक्रिया की लगातार मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए.

15 दिसंबर से पहले पूरे होंगे डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिला उत्थान योजना के कार्य

मुख्यमंत्री ने डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिला उत्थान योजना के तहत वर्ष 2025-26 और 2026-27 के विकास कार्यों को 15 दिसंबर 2026 से पहले पूरा करने के निर्देश दिए.

उन्होंने कहा कि ग्रामीण विकास से जुड़े सभी कार्यों को तय समय पर पूरा करने के लिए लगातार मॉनिटरिंग जरूरी है. मुख्यमंत्री ने एक बार फिर अधिकारियों को स्पष्ट किया कि विकास परियोजनाओं में अनावश्यक देरी स्वीकार नहीं की जाएगी और आमजन तक योजनाओं का लाभ समय पर पहुंचाना ही सरकार की प्राथमिकता है.

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संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.
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