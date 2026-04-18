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कोलकाता में CM भजनलाल शर्मा का आज दूसरा दिन, प्रवासी राजस्थानियों से करेंगे मुलाकात

Rajasthan Politics: भजनलाल शर्मा ने कोलकाता में कालीघाट मंदिर में पूजा कर चुनाव प्रचार शुरू किया. उनका फोकस प्रवासी राजस्थानियों और मारवाड़ी वोट बैंक पर है, जहां जनसभाओं और बैठकों के जरिए भाजपा के लिए समर्थन जुटाने की रणनीति बनाई गई है.
 

Edited bySandhya YadavUpdated bySandhya Yadav
Published: Apr 18, 2026, 11:15 AM|Updated: Apr 18, 2026, 11:15 AM
कोलकाता में CM भजनलाल शर्मा का आज दूसरा दिन, प्रवासी राजस्थानियों से करेंगे मुलाकात
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Rajasthan Politics: राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 17 अप्रैल को कोलकाता पहुंचकर पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए अपने प्रचार अभियान की औपचारिक शुरुआत आस्था के साथ की. उन्होंने कोलकाता के प्रसिद्ध कालीघाट काली मंदिर में मां काली के दर्शन किए और विधिवत पूजा-अर्चना कर राज्य में शांति, समृद्धि और भारतीय जनता पार्टी की जीत के लिए प्रार्थना की.

मंदिर परिसर में मुख्यमंत्री के दर्शन के दौरान भारी संख्या में स्थानीय कार्यकर्ता और श्रद्धालु मौजूद रहे, जिससे माहौल पूरी तरह धार्मिक और उत्साहपूर्ण बना रहा. भजनलाल शर्मा ने मां काली के दरबार में हाजिरी लगाकर अपने चुनावी अभियान के सफल संचालन और पार्टी की विजय का आशीर्वाद मांगा. यह दौरा स्पष्ट रूप से यह संकेत देता है कि भाजपा इस चुनाव में धार्मिक आस्था और जनसंपर्क को साथ लेकर चलने की रणनीति पर काम कर रही है.

चुनावी रणनीति को और मजबूत किया जा सके

मां काली के दर्शन के बाद मुख्यमंत्री ने कोलकाता में अपने चुनावी कार्यक्रमों को तेज कर दिया. पूरे दिन वे विभिन्न जनसभाओं, बैठकों और जनसंपर्क अभियानों में भाग लेने वाले हैं. इन कार्यक्रमों के माध्यम से वे भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में माहौल बनाने और मतदाताओं तक सीधे पहुंचने की कोशिश करेंगे. इसके साथ ही वे संगठनात्मक बैठकों में भी हिस्सा लेंगे, जिससे चुनावी रणनीति को और मजबूत किया जा सके.

इस दौरे का एक अहम पहलू प्रवासी राजस्थानियों से संवाद भी है. मुख्यमंत्री अपने प्रवास के दौरान कोलकाता में बसे राजस्थान मूल के लोगों से मुलाकात करेंगे और उन्हें भाजपा के पक्ष में एकजुट करने का प्रयास करेंगे. राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, यह रणनीति खास तौर पर मारवाड़ी वोट बैंक को साधने के लिए तैयार की गई है, जो पश्चिम बंगाल के कई क्षेत्रों में प्रभावशाली भूमिका निभाता है.

मारवाड़ी समुदाय का चुनावी असर महत्वपूर्ण

दरअसल, पश्चिम बंगाल में प्रवासी राजस्थानियों, खासकर व्यापारिक वर्ग से जुड़े मारवाड़ी समुदाय का चुनावी असर महत्वपूर्ण माना जाता है. भाजपा इसी वर्ग को अपने पक्ष में मजबूती से जोड़ने की कोशिश कर रही है. भजनलाल शर्मा का यह दौरा उसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है, जिसमें भावनात्मक जुड़ाव, धार्मिक आस्था और सीधा संवाद प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं.

मुख्यमंत्री का यह कोलकाता दौरा सिर्फ एक औपचारिक यात्रा नहीं, बल्कि एक सुनियोजित राजनीतिक कदम है, जिसका मकसद चुनावी जमीन को मजबूत करना और खास वोट बैंक में प्रभाव बढ़ाना है.

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