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CM भजनलाल का सख्त संदेश! अपराधियों की 'रूह कांप जाए', अधिकारियों को भी दी चेतावनी

Jaipur News: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कानून व्यवस्था समीक्षा बैठक में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध, संगठित अपराध, साइबर क्राइम, नशा तस्करी और अवैध हथियारों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए. उन्होंने जिलों में अपराध होने पर संबंधित एसपी और आईजी की जवाबदेही भी तय करने को कहा.
 

Edited bySandhya Yadav
Published: Jul 14, 2026, 11:14 AM|Updated: Jul 14, 2026, 11:14 AM
CM भजनलाल का सख्त संदेश! अपराधियों की 'रूह कांप जाए', अधिकारियों को भी दी चेतावनी
Image Credit: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा.Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Jaipur News: जयपुर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कानून व्यवस्था की समीक्षा को लेकर आयोजित बैठक में अधिकारियों को अपराध नियंत्रण पर सख्त निर्देश दिए. सोमवार को मुख्यमंत्री आवास (सीएमआर) में हुई इस बैठक में उन्होंने कहा कि प्रदेश में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ जघन्य अपराध करने वाले अपराधियों और उनके आकाओं पर ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि उनकी रूह कांप जाए. उन्होंने कहा कि भविष्य में कोई भी अपराध करने से पहले सौ बार सोचने को मजबूर हो.

जिले में अपराध होने पर एसपी और आईजी होंगे जिम्मेदार

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मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि यदि किसी जिले में गंभीर अपराध होते हैं तो उसके लिए संबंधित पुलिस अधीक्षक (एसपी) और रेंज आईजी जिम्मेदार माने जाएंगे. बैठक के दौरान उन्होंने कई जिलों के पुलिस अधीक्षकों को कानून व्यवस्था के मुद्दों पर फटकार भी लगाई. मुख्यमंत्री ने कहा कि संगठित अपराध, साइबर क्राइम और नशा तस्करी जैसे मामलों में केवल अपराधियों की गिरफ्तारी पर्याप्त नहीं है, बल्कि पूरे अपराध नेटवर्क को खत्म करना जरूरी है.

अलवर, श्रीगंगानगर और भरतपुर के मामलों पर मांगा जवाब

बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने अलवर, श्रीगंगानगर और भरतपुर में सामने आए अपराध के मामलों को लेकर संबंधित पुलिस अधीक्षकों से जवाब तलब किया. इसके अलावा गोगुंदा में चरागाह भूमि पर अतिक्रमण के मामले में मुख्यमंत्री के निर्देश पर एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को नोटिस भी जारी किया गया.

अवैध हथियारों की सप्लाई चेन तोड़ने के निर्देश

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि अवैध हथियार संगठित अपराध की रीढ़ हैं और अपराध पर प्रभावी नियंत्रण के लिए इनकी सप्लाई चेन को तोड़ना बेहद जरूरी है. उन्होंने निर्देश दिए कि जिन जिलों में आर्म्स एक्ट के मामलों में वृद्धि हुई है, वहां विशेष अभियान चलाकर अवैध हथियारों की आपूर्ति करने वाले पूरे नेटवर्क पर कार्रवाई की जाए.

उन्होंने कहा कि हथियार बरामद होने की स्थिति में कार्रवाई केवल आरोपी तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि पूरे सप्लाई सिस्टम की जांच कर उसके सरगना तक पहुंचकर नेटवर्क को ध्वस्त करने का लक्ष्य रखा जाए.

नशा तस्करी पर भी जीरो टॉलरेंस

मुख्यमंत्री ने बैठक में साफ कहा कि अवैध नशे के कारोबार के मामलों में किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि नशा तस्करी से जुड़े पूरे नेटवर्क के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए.

वरिष्ठ अधिकारी रहे मौजूद

कानून व्यवस्था को लेकर हुई इस समीक्षा बैठक में पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) राजीव शर्मा, मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास सहित सभी जिलों के पुलिस अधीक्षक और रेंज आईजी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए.

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Sandhya Yadav

Sandhya Yadav

संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.
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