Bihar Chunav: सीएम भजनलाल शर्मा का बिहार दौरा, सीतामढ़ी में विशाल जनसभा, विधानसभा चुनाव की रणनीति को देंगे धार

CM Bhajanlal sharma in Bihar Election Campaign: राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज बिहार के सीतामढ़ी जिले में एक दिवसीय दौरे पर पहुंच रहे हैं. यह दौरा बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारियों और सीमांचल क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की स्थिति को मजबूत करने की रणनीति का हिस्सा है. सीएम भजनलाल एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसमें वे केंद्र और राजस्थान सरकार की उपलब्धियों को साझा कर कार्यकर्ताओं में जोश भरेंगे. यह उनका बिहार का पहला बड़ा दौरा है, जो भाजपा की चुनावी तैयारियों को गति देगा.

विशेष उड़ान से सीतामढ़ी के लिए रवाना

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सुबह 9:35 बजे जयपुर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से विशेष उड़ान द्वारा रवाना होंगे. लगभग ढाई घंटे की उड़ान के बाद वे 11:05 बजे पटना एयरपोर्ट पहुंचेंगे. इसके बाद, हेलीकॉप्टर से वे सीतामढ़ी जिले के डुमरा प्रखंड के लिए रवाना होंगे. दोपहर 12:00 से 1:30 बजे तक डुमरा के एक बड़े मैदान में आयोजित जनसभा में हजारों भाजपा कार्यकर्ता, पदाधिकारी और समर्थक शामिल होंगे. सभा में सीतामढ़ी, परिहार, बथनाहा और रीगा विधानसभा क्षेत्रों के प्रतिनिधि मौजूद रहेंगे.

केंद्र और राजस्थान की उपलब्धियों का करेंगे बखान

जनसभा में सीएम भजनलाल बिहार भाजपा कार्यकर्ताओं को विधानसभा चुनाव की तैयारियों के लिए रोडमैप देंगे. वे केंद्र सरकार की योजनाओं जैसे ‘अमृत भारत’ और ‘प्रधानमंत्री आवास योजना’ पर चर्चा करेंगे. साथ ही, राजस्थान में उनकी सरकार की उपलब्धियों जैसे महिलाओं के लिए आरक्षण, एजीटीएफ गठन, पेपर लीक पर कार्रवाई, ईआरसीपी परियोजना और यमुना जल समझौते का जिक्र कर कार्यकर्ताओं को प्रेरित करेंगे. यह संबोधन सीमांचल क्षेत्र में भाजपा की स्थिति को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा.

सीतामढ़ी में कार्यकर्ताओं में भरेंगे जोश

धार्मिक और रणनीतिक महत्व रखने वाला सीतामढ़ी जिला, जो जनकपुर से जुड़ा है, भाजपा के लिए अहम है. सीएम भजनलाल का दौरा एनडीए की जीत सुनिश्चित करने के लिए कार्यकर्ताओं में उत्साह जगाएगा. सभा में बिहार भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी और अन्य वरिष्ठ नेता भी शामिल होंगे. सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं.

शाम को जयपुर लौटेंगे सीएम

दौरे के समापन के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शाम 4:25 बजे पटना से विशेष उड़ान द्वारा जयपुर लौटेंगे. यह दौरा बिहार विधानसभा चुनावों से पहले एनडीए की एकजुटता का संदेश देगा और भाजपा की पैठ बढ़ाने में सहायक होगा.

