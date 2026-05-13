/राजस्थान में अब नहीं दिखेंगे लंबे VIP काफिले! CM भजनलाल का बड़ा फैसला, केवल 5 गाड़ियों संग पहुंचे एयरपोर्ट

Jaipur News: राजस्थान में अब सरकारी दौरों और वीआईपी मूवमेंट के दौरान सादगी और मितव्ययता देखने को मिलेगी. प्रधानमंत्री के निर्देशों के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बड़ा प्रशासनिक फैसला लेते हुए सरकारी काफिलों में वाहनों की संख्या कम करने के निर्देश जारी किए हैं. मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि सुरक्षा के नाम पर अब अनावश्यक वाहनों का उपयोग नहीं किया जाएगा और सभी अधिकारी तथा जनप्रतिनिधि वाहनों के इस्तेमाल में संयम बरतेंगे.

मुख्यमंत्री के निर्देशों के अनुसार अब सरकारी दौरों के दौरान काफिलों में केवल जरूरी वाहनों को ही शामिल किया जाएगा. अनावश्यक रूप से लंबी गाड़ियों की कतार और अतिरिक्त वाहनों के इस्तेमाल को हतोत्साहित किया जाएगा. सरकार का मानना है कि इससे न केवल ईंधन की बचत होगी बल्कि प्रशासनिक खर्चों में भी कमी आएगी.

Add Zee News as a Preferred Source

ईंधन बचत पर विशेष जोर

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पेट्रोल और डीजल की बचत को लेकर भी अधिकारियों को विशेष निर्देश दिए हैं. उन्होंने कहा है कि सरकारी कामकाज में वाहनों का उपयोग आवश्यकता के अनुसार ही किया जाए. बिना जरूरत सरकारी वाहनों के प्रयोग से बचने और संसाधनों का जिम्मेदारी के साथ उपयोग करने पर जोर दिया गया है.

सरकार की ओर से यह भी कहा गया है कि बढ़ती ईंधन कीमतों और संसाधनों के बेहतर प्रबंधन को देखते हुए मितव्ययता अपनाना जरूरी है. इसी उद्देश्य से सभी विभागों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने स्तर पर वाहन उपयोग की समीक्षा करें और जहां संभव हो वहां खर्च कम करें.

अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों पर भी लागू होंगे नियम

मुख्यमंत्री के ये निर्देश केवल मुख्यमंत्री कार्यालय तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि मुख्य सचिव सहित सभी वरिष्ठ अधिकारियों, प्रशासनिक अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों पर भी समान रूप से लागू होंगे. सभी से अपेक्षा की गई है कि वे सरकारी कार्यक्रमों और दौरों के दौरान कम से कम वाहनों का उपयोग करें.

पीएम मोदी ने की थी यह अपील

देश में पेट्रोल-डीजल की खपत कम करने और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा कदम उठाया है. सूत्रों के अनुसार पीएम मोदी ने अपने आधिकारिक काफिले में शामिल वाहनों की संख्या लगभग आधी कर दी है. इसके लिए उन्होंने अपनी सुरक्षा में तैनात SPG को निर्देश भी जारी किए हैं.

प्रधानमंत्री का यह फैसला ईंधन बचत और सरकारी स्तर पर मितव्ययता को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है. हाल ही में हैदराबाद में एक कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने देशवासियों से पेट्रोल और डीजल का कम से कम उपयोग करने की अपील की थी.

उन्होंने लोगों से कहा था कि मेट्रो, इलेक्ट्रिक बसों और अन्य पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज्यादा इस्तेमाल करें. साथ ही कारपूलिंग को बढ़ावा देने की भी सलाह दी. पीएम मोदी ने कहा कि जिन लोगों के पास निजी वाहन हैं, वे एक ही कार में ज्यादा लोगों को साथ लेकर यात्रा करें ताकि ईंधन की बचत हो सके. सरकार का मानना है कि इससे ईंधन की बचत के साथ पर्यावरण संरक्षण में भी मदद मिलेगी.