Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Oct 11, 2025, 11:30 AM IST | Updated: Oct 11, 2025, 11:30 AM IST

CM भजनलाल शर्मा की पत्नी ने किया करवा चौथ का व्रत, फोटोज हो रहीं वायरल

Jaipur News: राजस्थान में करवा चौथ का पर्व इस बार बड़े श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया. प्रदेशभर की सुहागिन महिलाओं ने अपने पति की लंबी उम्र और सुखी वैवाहिक जीवन की कामना करते हुए निर्जल व्रत रखा. इसी बीच मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पत्नी की करवा चौथ की पूजा और उनके व्रत की तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं. तस्वीरों में वे पारंपरिक सोलह श्रृंगार में सजी हुई दिखाई दे रही हैं, वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा खुद भी इस शुभ अवसर पर मौजूद रहे.

जानकारी के अनुसार, सीएम भजनलाल शर्मा की पत्नी ने परंपरा के अनुसार पूरे दिन निर्जल और निराहार व्रत रखा. उन्होंने सुबह से ही भगवान गणेश और चौथ माता की आराधना की और अखंड सुहाग की कामना की. शाम को जैसे ही चांद निकला, उन्होंने करवा चौथ की पूजा विधिवत रूप से पूरी की. इसके बाद सीएम भजनलाल शर्मा ने स्वयं अपनी पत्नी को जल पिलाकर व्रत तुड़वाया. यह पल बेहद प्यारा और स्नेह से भरा हुआ रहा.

पूजा के दौरान मुख्यमंत्री दंपति ने चौथ माता के आगे दीप जलाया और परिवार के सुख-समृद्धि की प्रार्थना की. भजनलाल शर्मा की पत्नी ने पति की दीर्घायु और अखंड सौभाग्य की कामना करते हुए पारंपरिक तरीके से अर्घ्य दिया. इस दौरान वे पारंपरिक लाल साड़ी और सोलह श्रृंगार में बेहद खूबसूरत लग रही थीं. वहीं मुख्यमंत्री भी पारंपरिक परिधान में नजर आए.

इस विशेष मौके की कई तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं. लोगों ने इन फोटोज पर जमकर प्यार और शुभकामनाएं दी हैं. कई यूज़र्स ने लिखा कि मुख्यमंत्री और उनकी पत्नी का यह पारंपरिक रूप राजस्थानी संस्कृति की असली झलक पेश करता है.

करवा चौथ का यह पर्व हर वर्ष कार्तिक मास की चतुर्थी को मनाया जाता है. मान्यता है कि इस दिन सुहागिनें अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं और चंद्रमा के दर्शन के बाद ही जल ग्रहण करती हैं. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और उनकी पत्नी ने भी इस परंपरा को पूर्ण श्रद्धा और आस्था के साथ निभाया, जिससे एक बार फिर यह संदेश गया कि संस्कृति और परंपरा हमारी सबसे बड़ी ताकत हैं.

