/किसान खुद तैयार करेंगे बीज ! राजस्थान में मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना शुरू

Jaipur News : राजस्थान में अब अन्नदाता उच्च गुणवत्ता का बीज तैयार करने में सक्षम होंगे. राज्य सरकार ने किसानों को बीज उत्पादन के मामले में सक्षम बनाने के लिए विशेष योजना तैयार की है. किसानों को बीज तैयार करने के लिए प्रमाणित बीज उपलब्ध कराया जाएगा, जिसे किसान बोकर अगले साल अपनी बुवाई में उपयोग ले सकेंगे.

इस नई पहल से राज्य का अन्नदाता अब बुवाई के लिए प्रमाणित बीज के मामले में आत्मनिर्भर बनेगा. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल पर राज्य में कृषि विभाग ने मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना की शुरुआत कर दी है. इसके लिए कृषि विभाग ने खरीफ 2026 की बुवाई के लिए भौतिक और वित्तीय लक्ष्य तय कर दिए हैं. राज्य में किसानों के द्वारा स्वयं के उपयोग हेतु उनके खेतों पर गुणवत्तायुक्त उन्नत बीज उत्पादन कराए जा सकेंगे. इसके लिए नवीन एवं अधिसूचित किस्मों के बीज के उपयोग को प्रोत्साहन दिया जाएगा. चयनित कृषक को 0.4 हैक्टेयर क्षेत्र में बीज उत्पादन के लिए उच्च गुणवत्ता का बीज उपलब्ध कराया जाएगा. ताकि उत्पादित बीज को आगामी सीजन में किसान अपनी बुवाई में उपयोग ले सकें. खरीफ फसल की बुवाई के दौरान मूंग, मोठ, उड़द फसलों के बीज दिए जाएंगे. इनकी 8 वर्ष तक की अवधि की अधिसूचित किस्मों के प्रमाणित बीज और ज्वार की 10 वर्ष से कम अवधि की किस्मों के बीज किसानों को मुहैया कराए जाएंगे. मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना में प्रगतिशील और फसल विशेष की खेती करने वाले किसान चुने जाएंगे.

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कृषि पर्यवेक्षक बनाएंगे समूह, राज किसान साथी पोर्टल से मिलेगा बीज

- कृषि पर्यवेक्षकों द्वारा 50, 75 या 150 किसानों के समूह बनाए जाएंगे

- लघु व सीमांत श्रेणी किसान, महिला किसानों को प्राथमिकता दी जाएगी

- एफपीओ, विशेष योग्यजनों, एफआरए पट्टा होल्डर, गैर खातेदार-खातेदार,

- राजीविका के तहत स्वयं सहायता समूह, सीएलएफ चयनित किसान पात्र होंगे

- कृषक के नाम भू स्वामित्व नहीं होने पर नोशनल शेयर धारक प्रमाण पत्र दे सकेंगे

- मंदिर माफी भूमि पर खेती करने वाले किसान भी बीज प्राप्त होने के पात्र होंगे

- चयनित किसान को 8 किलो मूंग, 6 किलो मोठ, 8 किलो उड़द, 4 किलो ज्वार बीज मिलेगा

- किसानों को 90 प्रतिशत अनुदान पर बीज उपलब्ध कराया जाएगा

- शेष 10 प्रतिशत राशि किसान को खुद वहन करनी होगी

- राज किसान साथी पोर्टल पर पंजीकृत किसानों को बीज मिल सकेगा



कितनी अनुदानित राशि पर मिलेगा बीज

कृषि आयुक्त नरेश कुमार गोयल ने जो निर्देश जारी किए हैं उनमें अनुदान राशि भी तय की गई है. इसमें मूंग, मोठ, उड़द के लिए 6000 रुपए प्रति क्विंटल अनुदान दिया जाएगा. जबकि ज्वार के लिए 3000 रुपए प्रति क्विंटल अनुदान देय होगा. 50 प्रतिशत अनुदान राशि केन्द्र सरकार से मिलेगी. वहीं 90 प्रतिशत में बचा हुआ अनुदान मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना के तहत देय होगा. कृषि विभाग का उद्देश्य ये है कि इस योजना के जरिए किसानों को उच्च गुणवत्ता के बीज उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाया जा सके. जिससे कि वे खुद ही बीज उपजा सकें और उसे आगामी वर्षों में बुवाई के उपयोग में भी ले सकें.



कितना बीज, कितने किसानों को मिलेगा ?

- मूंग का बीज बीकानेर, जालौर, जोधपुर, पाली के किसानों को मिलेगा

- 81000 किसानों को मिलेगा लाभ, सरकार करीब 8.10 करोड़ अनुदान देगी

- मोठ का बीज बाड़मेर, चूरू, जैसलमेर, जोधपुर, नागौर के किसानों को मिलेगा

- राज्य सरकार 57 हजार किसानों को 4.30 करोड़ का अनुदान देगी

- उड़द का बीज बूंदी, सवाई माधोपुर, टोंक के 4200 किसानों को मिलेगा

- राज्य सरकार उड़द बीज पर करीब 39 लाख अनुदान देगी

- ज्वार का बीज अजमेर और टोंक जिलों में बांटा जाएगा

- 2250 किसान होंगे लाभान्वित, सरकार करीब 5.35 लाख अनुदान देगी