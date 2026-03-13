Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

Rajasthan CNG: जयपुर के लिए जारी हुए CNG के रेट, यहां जानें गैस के लेटेस्ट प्राइस

Rajasthan CNG Price Today: राजस्थान की राजधानी जयपुर के लिए सीएनजी के रेट जारी हो गए हैं. फ्यूल भरवाने से पहले जानें आज प्रदेश में गैस के क्या प्राइस है?

Ansh Raj
Edited ByAnsh Raj
Published:Mar 13, 2026, 09:25 AM IST | Updated:Mar 13, 2026, 09:25 AM IST

Trending Photos

पीएम किसान निधि की 22वीं किस्त... बस थोड़ी सी देर में राजस्थान के लाखों किसानों के खाते में ट्रांसफर होने वाला है पैसा
6 Photos
pm kisan yojana

पीएम किसान निधि की 22वीं किस्त... बस थोड़ी सी देर में राजस्थान के लाखों किसानों के खाते में ट्रांसफर होने वाला है पैसा

जोधपुर-पाली की नदियों में रोज बह रहा जहरीला पानी, लाखों लोगों की जिंदगी खतरे में!
6 Photos
jodhpur news

जोधपुर-पाली की नदियों में रोज बह रहा जहरीला पानी, लाखों लोगों की जिंदगी खतरे में!

वाहन चालकों के लिए तगड़ा झटका! राजस्थान में फिर महंगा हुआ पेट्रोल-डीजल, जानें आज के ताजा रेट्स
7 Photos
Rajasthan Petrol Diesel Price Today

वाहन चालकों के लिए तगड़ा झटका! राजस्थान में फिर महंगा हुआ पेट्रोल-डीजल, जानें आज के ताजा रेट्स

चांदी को अपने साथ ले डूबा सोना, राजस्थान में गोल्ड-सिल्वर के दाम की एक साथ डूबी नैया, जानें लेटेस्ट रेट
6 Photos
Rajasthan Gold Silver Price Today

चांदी को अपने साथ ले डूबा सोना, राजस्थान में गोल्ड-सिल्वर के दाम की एक साथ डूबी नैया, जानें लेटेस्ट रेट

Rajasthan CNG: जयपुर के लिए जारी हुए CNG के रेट, यहां जानें गैस के लेटेस्ट प्राइस

Jaipur CNG Price Today: जयपुर में आज (13 मार्च 2026) सीएनजी का भाव ₹90.91 प्रति किलोग्राम पर स्थिर है. गोल्ड रिटर्न्स वेबसाइट (goodreturns.in) के अनुसार, यह दर पिछले महीने फरवरी 2026 से कोई बदलाव नहीं दर्शाती है, जहां भी यही ₹90.91 प्रति किलो का भाव था. पिछले कई महीनों में जयपुर में सीएनजी की कीमतें ₹89.16 से ₹91.91 के बीच उतार-चढ़ाव दिखाती रही हैं, लेकिन मार्च में स्थिरता बनी हुई है. दिसंबर 2025 में उच्चतम ₹91.91 तक पहुंचने के बाद अब कीमतें अपेक्षाकृत नियंत्रित हैं.


यह स्थिरता मुख्य रूप से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की कीमतों में मिश्रित रुझान के कारण है. वैश्विक क्रूड ऑयल कीमतें स्थिर रहने से घरेलू स्तर पर सीएनजी पर ज्यादा दबाव नहीं पड़ा है. राजस्थान में सीएनजी मुख्य रूप से ऑटो-रिक्शा, टैक्सी, निजी वाहनों और कुछ कमर्शियल वाहनों में इस्तेमाल होती है. जयपुर जैसे बड़े शहर में ट्रैफिक और प्रदूषण नियंत्रण के लिए सीएनजी को पर्यावरण-अनुकूल विकल्प माना जाता है, जिससे इसकी मांग बनी रहती है.


अन्य स्रोतों में थोड़ा अंतर दिखता है, जैसे कुछ वेबसाइट्स पर ₹89.16 या ₹91.91 दर्ज है, लेकिन गोल्ड रिटर्न्स के अनुसार ₹90.91 सबसे अपडेटेड और विश्वसनीय माना जा रहा है. ग्रामीण इलाकों में यह थोड़ा ज्यादा (₹91.25 तक) हो सकता है. पेट्रोल और डीजल की तुलना में सीएनजी अभी भी सस्ती बनी हुई है, जिससे वाहन मालिकों को राहत मिल रही है. हालांकि, आने वाले दिनों में अगर वैश्विक गैस कीमतों में उछाल आया तो बढ़ोतरी की संभावना बनी रहती है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now


जयपुर में सीएनजी स्टेशनों पर लंबी कतारें आम हैं, खासकर पीक आवर्स में. विशेषज्ञों का कहना है कि सरकार और कंपनियां (जैसे इंडियन ऑयल, गेल, आदि) अधिक स्टेशन बढ़ाने और सप्लाई सुधारने पर काम कर रही हैं. उपभोक्ताओं को सलाह है कि वे आधिकारिक ऐप्स या वेबसाइट्स पर लाइव रेट चेक करें और फ्यूल बचत के लिए नियमित सर्विसिंग करवाएं. कुल मिलाकर, फिलहाल सीएनजी की कीमतें स्थिर रहने से आम आदमी और वाहन चालकों को फायदा हो रहा है, लेकिन वैश्विक कारकों पर नजर रखनी होगी.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Rajasthan Politics News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!


ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news