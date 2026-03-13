Rajasthan CNG: जयपुर के लिए जारी हुए CNG के रेट, यहां जानें गैस के लेटेस्ट प्राइस

Rajasthan CNG Price Today: राजस्थान की राजधानी जयपुर के लिए सीएनजी के रेट जारी हो गए हैं. फ्यूल भरवाने से पहले जानें आज प्रदेश में गैस के क्या प्राइस है?
Jaipur CNG Price Today: जयपुर में आज (13 मार्च 2026) सीएनजी का भाव ₹90.91 प्रति किलोग्राम पर स्थिर है. गोल्ड रिटर्न्स वेबसाइट (goodreturns.in) के अनुसार, यह दर पिछले महीने फरवरी 2026 से कोई बदलाव नहीं दर्शाती है, जहां भी यही ₹90.91 प्रति किलो का भाव था. पिछले कई महीनों में जयपुर में सीएनजी की कीमतें ₹89.16 से ₹91.91 के बीच उतार-चढ़ाव दिखाती रही हैं, लेकिन मार्च में स्थिरता बनी हुई है. दिसंबर 2025 में उच्चतम ₹91.91 तक पहुंचने के बाद अब कीमतें अपेक्षाकृत नियंत्रित हैं.
यह स्थिरता मुख्य रूप से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की कीमतों में मिश्रित रुझान के कारण है. वैश्विक क्रूड ऑयल कीमतें स्थिर रहने से घरेलू स्तर पर सीएनजी पर ज्यादा दबाव नहीं पड़ा है. राजस्थान में सीएनजी मुख्य रूप से ऑटो-रिक्शा, टैक्सी, निजी वाहनों और कुछ कमर्शियल वाहनों में इस्तेमाल होती है. जयपुर जैसे बड़े शहर में ट्रैफिक और प्रदूषण नियंत्रण के लिए सीएनजी को पर्यावरण-अनुकूल विकल्प माना जाता है, जिससे इसकी मांग बनी रहती है.
अन्य स्रोतों में थोड़ा अंतर दिखता है, जैसे कुछ वेबसाइट्स पर ₹89.16 या ₹91.91 दर्ज है, लेकिन गोल्ड रिटर्न्स के अनुसार ₹90.91 सबसे अपडेटेड और विश्वसनीय माना जा रहा है. ग्रामीण इलाकों में यह थोड़ा ज्यादा (₹91.25 तक) हो सकता है. पेट्रोल और डीजल की तुलना में सीएनजी अभी भी सस्ती बनी हुई है, जिससे वाहन मालिकों को राहत मिल रही है. हालांकि, आने वाले दिनों में अगर वैश्विक गैस कीमतों में उछाल आया तो बढ़ोतरी की संभावना बनी रहती है.
जयपुर में सीएनजी स्टेशनों पर लंबी कतारें आम हैं, खासकर पीक आवर्स में. विशेषज्ञों का कहना है कि सरकार और कंपनियां (जैसे इंडियन ऑयल, गेल, आदि) अधिक स्टेशन बढ़ाने और सप्लाई सुधारने पर काम कर रही हैं. उपभोक्ताओं को सलाह है कि वे आधिकारिक ऐप्स या वेबसाइट्स पर लाइव रेट चेक करें और फ्यूल बचत के लिए नियमित सर्विसिंग करवाएं. कुल मिलाकर, फिलहाल सीएनजी की कीमतें स्थिर रहने से आम आदमी और वाहन चालकों को फायदा हो रहा है, लेकिन वैश्विक कारकों पर नजर रखनी होगी.
