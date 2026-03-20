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राजस्थान में CNG के जारी हुए प्राइस, जानें जयपुर से लेकर उदयपुर-बीकानेर समेत अन्य जिलों में गैस के रेट

Rajasthan CNG Price: राजस्थान में आज (20 मार्च 2026) सीएनजी की कीमतें ज्यादातर शहरों में स्थिर बनी हुई हैं, कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है.

Ansh Raj
Edited ByAnsh Raj
Published:Mar 20, 2026, 07:31 AM IST | Updated:Mar 20, 2026, 07:31 AM IST

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राजस्थान में CNG के जारी हुए प्राइस, जानें जयपुर से लेकर उदयपुर-बीकानेर समेत अन्य जिलों में गैस के रेट

Rajasthan CNG Price Today: जयपुर में आज (20 मार्च 2026) सीएनजी की कीमत ₹90.91 प्रति किलोग्राम पर स्थिर बनी हुई है. गुड रिटर्न्स वेबसाइट के अनुसार, पिछले कुछ दिनों से कोई बदलाव नहीं हुआ है और यह दर राज्य के कई अन्य शहरों से तुलना में मध्यम स्तर पर है.

राजस्थान में सीएनजी की कीमतें शहर-दर-शहर अलग-अलग हैं, जहां जयपुर में यह ₹90.91/किग्रा है, वहीं अजमेर में ₹86.94/किग्रा, अलवर में भी ₹90.91/किग्रा, भरतपुर में ₹92.50/किग्रा, जोधपुर में ₹88.10/किग्रा (कल से +₹1.10 की बढ़ोतरी), और बांसवाड़ा, डूंगरपुर, जालोर जैसे दक्षिणी जिलों में सबसे कम ₹83.59/किग्रा दर्ज की गई है.


यह स्थिरता अंतरराष्ट्रीय प्राकृतिक गैस बाजार, घरेलू आपूर्ति और राज्य स्तर की टैक्स नीतियों के कारण है. सीएनजी की कीमतें आमतौर पर सुबह 6 बजे अपडेट होती हैं, लेकिन आज राजस्थान के अधिकांश शहरों में कोई बदलाव नहीं दिखा, सिवाय जोधपुर और बारमेर जैसे कुछ इलाकों में मामूली बढ़ोतरी के. जयपुर में सीएनजी वाहनों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, क्योंकि यह पेट्रोल-डीजल की तुलना में सस्ता और पर्यावरण-अनुकूल विकल्प माना जाता है. शहर में सीएनजी स्टेशनों पर लंबी कतारें आम बात है, खासकर सुबह और शाम के पीक आवर्स में.

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विशेषज्ञों का कहना है कि मार्च महीने में प्राकृतिक गैस की वैश्विक कीमतें स्थिर रहने से सीएनजी दरें भी ज्यादा उतार-चढ़ाव नहीं दिखा रही हैं. हालांकि, अगर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गैस की कीमतें बढ़ती हैं या कोई सप्लाई चेन में रुकावट आती है, तो आने वाले दिनों में हल्की बढ़ोतरी संभव है. जयपुर के वाहन मालिकों और टैक्सी/ऑटो चालकों के लिए यह अच्छी खबर है, क्योंकि पिछले महीनों में कीमतें ₹89-91 के बीच स्थिर रहीं और कोई बड़ा उछाल नहीं आया.

राज्य सरकार और इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम जैसी कंपनियां सीएनजी नेटवर्क का विस्तार कर रही हैं, जिससे ग्रामीण और छोटे शहरों में भी पहुंच बढ़ रही है. जयपुर में सीएनजी का उपयोग बढ़ने से वायु प्रदूषण में कमी आई है और वाहन मालिकों की जेब पर बोझ कम हुआ है. कुल मिलाकर, आज जयपुर में सीएनजी ₹90.91/किग्रा पर उपलब्ध है, जो राज्य के औसत से थोड़ा ऊपर लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनी हुई है. उपभोक्ताओं को सलाह है कि स्थानीय पंप पर जाकर नवीनतम दर चेक करें, क्योंकि लोकल टैक्स या अन्य फैक्टर से मामूली अंतर हो सकता है.

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