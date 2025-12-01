Zee Rajasthan
Jaipur Cheapest Leather Jacket Market: राजस्थान की भीषण ठंड से बचाएगा लेदर, जयपुर के इन बाजारों में मिल रही किफायती दामों में बेहतरीन लेदर जैकेट

Jaipur Cheapest Leather Jacket Market: राजस्थान में इस बार कड़ाके की सर्दी ने लोगों की नींद उड़ा रखी है. ऐसे में लेदर जैकेट सबसे स्टाइलिश और गर्म विकल्प बनकर उभरी है. जयपुर में इन दिनों किफायती दामों पर शानदार लेदर जैकेट्स उपलब्ध हैं, जिनकी कीमत मात्र 500-600 रुपये से शुरू हो रही है.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Published: Dec 01, 2025, 06:07 AM IST | Updated: Dec 01, 2025, 06:07 AM IST

Jaipur Cheapest Leather Jacket Market: राजस्थान की भीषण ठंड से बचाएगा लेदर, जयपुर के इन बाजारों में मिल रही किफायती दामों में बेहतरीन लेदर जैकेट

Rajasthan Cheapest Leather Jacket Market: राजस्थान में दिसंबर 2025 की शुरुआत होते ही कड़ाके की सर्दी ने दस्तक दे दी है, खासकर शेखावाटी और सीमावर्ती जिलों में. ऐसे में गर्माहट देने वाली लेदर जैकेट्स की डिमांड बढ़ गई है. यदि आप किफायती दामों पर थोक या रिटेल में अच्छी क्वालिटी की लेदर जैकेट्स खरीदना चाहते हैं, तो जयपुर सबसे अच्छा विकल्प है. यहां के बाजारों में लेदर जैकेट्स 500-1500 रुपये प्रति पीस (थोक में) से शुरू हो जाती हैं, जो अन्य शहरों की तुलना में 20-30% सस्ती हैं. जयपुर टेक्सटाइल और लेदर गुड्स का बड़ा हब है, जहां मैन्युफैक्चरर्स सीधे थोक बाजारों को सप्लाई करते हैं.

हवा महल बाजार (Hawa Mahal Bazaar)

जयपुर के पुराने शहर में स्थित यह थोक बाजार लेदर प्रोडक्ट्स के लिए फेमस है. यहां असली लेदर और PU लेदर की जैकेट्स (मेन, विमेन, किड्स) थोक भाव पर मिलती हैं. कीमतें: सिंगल पीस 600-1200 रुपये, थोक (10+ पीस) में 400-800 रुपये तक. मोलभाव से और सस्ता. बाजार सुबह 10 से शाम 7 बजे तक खुला रहता है. सर्दियों में विंटर कलेक्शन (फर-लाइन वाली जैकेट्स) भी उपलब्ध.

इंदिरा बाजार (Indira Market)

40 साल पुराना यह थोक कपड़ा मार्केट जैकेट्स और कोट्स के लिए भी जाना जाता है. यहां ब्रांडेड जैकेट्स (जैसे Levi's स्टाइल) 800-1500 रुपये में मिलती हैं. थोक में अहमदाबाद/दिल्ली से आयातित माल सस्ता. 250+ दुकानों में से कई लेदर सेक्शन रखती हैं.

अन्य शहरों के विकल्प

जोधपुर: सर्राफा बाजार या क्लॉक टावर मार्केट में लेदर जैकेट्स 700-1400 रुपये में. जोधपुर लेदर इंडस्ट्री का केंद्र है, लेकिन जयपुर जितना थोक फोकस्ड नहीं.

जैसलमेर: सदर बाजार में थोक भाव पर 600-1200 रुपये की जैकेट्स, लेकिन स्टॉक सीमित. पर्यटन सीजन में कीमतें बढ़ सकती हैं.

बीकानेर: कोतड़ी मार्केट में लोकल लेदर जैकेट्स 500-1000 रुपये में, लेकिन विविधता कम.

नोट- इस खबर में दिए गए दाम स्थिर नहीं है. बाजर और डिमांड के हिसाब से अंतर देखने को मिल सकता है. इसलिए ZEE राजस्थान इसकी पुष्टि नहीं करता है.

