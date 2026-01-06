Rajasthan School Holidays Update : इन डेढ़ दर्जन जिलों में स्कूल बंद लेकिन टीचर्स की छुट्टी नहींं

Rajasthan School Holidays Update : राजस्थान में कड़ाके की सर्दी और शीतलहर के प्रकोप को देखते हुए बच्चों को राहत देने के लिए राजस्थान के करीब डेढ़ दर्जन जिलों में स्कूलों की छुट्टियां घोषित कर दी गई हैं.

मनमानी करने वाले स्कूलों पर एक्शन की चेतावनी

इस संबंध में संबंधित जिला कलेक्टरों ने सोमवार को आदेश जारी किए. आदेशों के अनुसार सभी राजकीय और गैर-राजकीय विद्यालयों में अवकाश के निर्देशों की सख्ती से पालना सुनिश्चित करने को कहा गया है निर्देशों की अवहेलना करने वाली शिक्षण संस्थाओं के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कार्रवाई की चेतावनी दी गई है.

श्रीगंगानगर में 12 जनवरी तक स्कूल बंद

जयपुर जिला कलेक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी ने आदेश जारी कर कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए 10 जनवरी तक अवकाश घोषित किया है. वहीं सीकर जिले में भी आठवीं तक के बच्चों की छुट्टियां 10 जनवरी तक बढ़ा दी गई हैं. श्रीगंगानगर जिले में नर्सरी से पांचवीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए 12 जनवरी तक अवकाश रहेगा.

बूंदी-बारां-दौसा में आज-कल अवकाश

हनुमानगढ़ जिले में कक्षा 1 से 5 तक छुट्टियां बढ़ाई गई हैं, जबकि कक्षा 6 से 12वीं तक के छात्रों के लिए स्कूल समय सुबह साढ़े दस बजे से दोपहर तीन बजे तक कर दिया गया है. बूंदी, बारां और दौसा जिलों में आठवीं तक के बच्चों के लिए 6 और 7 जनवरी को अवकाश घोषित किया गया है.

प्रतापगढ़- झालावाड़-अजमेर में स्कूल बंद

प्रतापगढ़ में 6 से 8 जनवरी तक तथा झालावाड़ में 10 जनवरी तक स्कूल बंद रहेंगे. अजमेर में कक्षा 5 तक 7 जनवरी तक अवकाश दिया गया है, जबकि 6 से 12वीं तक के विद्यार्थियों का समय बदला गया है.

डूंगरपुर-भीलवाड़ा और कोटा में छुट्टियां

डूंगरपुर और भीलवाड़ा में भी प्राथमिक कक्षाओं में अवकाश घोषित किया गया है. कोटा में छात्रों का समय बदला गया है और आंगनबाड़ी केंद्रों में भी छुट्टियां दी गई हैं, हालांकि शिक्षकों को नियमित रूप से उपस्थित रहना अनिवार्य किया गया है. अधिकांश जिलों में सोमवार को कोल्ड-डे जैसी स्थिति दर्ज की गई.