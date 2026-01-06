Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

Rajasthan School Holidays Update : इन डेढ़ दर्जन जिलों में स्कूल बंद लेकिन टीचर्स की छुट्टी नहींं

Rajasthan School Holidays Update : राजस्थान के कई हिस्सों में शीतलहर और घना कोहरा छाया हुआ है. जिससे तापमान में बड़ी गिरावट आई है. जिसके चलते स्कूलों की छुट्टियां कर दी गयी है. 

pragati pant
Edited By pragati pant
Reported By Dinesh Tiwari
Published: Jan 06, 2026, 08:53 AM IST | Updated: Jan 06, 2026, 08:53 AM IST

Trending Photos

राजस्थान में सोने की कीमत में बंपर बढ़ोतरी,चांदी के भी तीखे हुए तेवर, जानें आपके शहर में क्या है गोल्ड-सिल्वर के ताजा प्राइस
8 Photos
Jaipur Gold Silver Price

राजस्थान में सोने की कीमत में बंपर बढ़ोतरी,चांदी के भी तीखे हुए तेवर, जानें आपके शहर में क्या है गोल्ड-सिल्वर के ताजा प्राइस

राजस्थान में सर्दी का ट्रिपल अटैक, प्रदेश के 18 जिलों की ओर तेजी से आ रही भीषण शीतलहर, ठंड से छूटेगी धूजणी
8 Photos
Rajasthan Weather Update

राजस्थान में सर्दी का ट्रिपल अटैक, प्रदेश के 18 जिलों की ओर तेजी से आ रही भीषण शीतलहर, ठंड से छूटेगी धूजणी

राजस्थान में 12वीं पास युवाओं के लिए सरकारी नौकरी का सुनहरा अवसर, जानें कैसे करें आवेदन?
8 Photos
rajasthan government jobs

राजस्थान में 12वीं पास युवाओं के लिए सरकारी नौकरी का सुनहरा अवसर, जानें कैसे करें आवेदन?

राजस्थान में पहली बार किसानों को मिलेगी विकसित जमीन, लैंड पूलिंग योजना के तहत होगा मोटा फायदा!
7 Photos
rAJASTHAN GOVERNMENT PROJECT

राजस्थान में पहली बार किसानों को मिलेगी विकसित जमीन, लैंड पूलिंग योजना के तहत होगा मोटा फायदा!

Rajasthan School Holidays Update : इन डेढ़ दर्जन जिलों में स्कूल बंद लेकिन टीचर्स की छुट्टी नहींं

Rajasthan School Holidays Update : राजस्थान में कड़ाके की सर्दी और शीतलहर के प्रकोप को देखते हुए बच्चों को राहत देने के लिए राजस्थान के करीब डेढ़ दर्जन जिलों में स्कूलों की छुट्टियां घोषित कर दी गई हैं.

मनमानी करने वाले स्कूलों पर एक्शन की चेतावनी

इस संबंध में संबंधित जिला कलेक्टरों ने सोमवार को आदेश जारी किए. आदेशों के अनुसार सभी राजकीय और गैर-राजकीय विद्यालयों में अवकाश के निर्देशों की सख्ती से पालना सुनिश्चित करने को कहा गया है निर्देशों की अवहेलना करने वाली शिक्षण संस्थाओं के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत कार्रवाई की चेतावनी दी गई है.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

श्रीगंगानगर में 12 जनवरी तक स्कूल बंद

जयपुर जिला कलेक्टर डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी ने आदेश जारी कर कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए 10 जनवरी तक अवकाश घोषित किया है. वहीं सीकर जिले में भी आठवीं तक के बच्चों की छुट्टियां 10 जनवरी तक बढ़ा दी गई हैं. श्रीगंगानगर जिले में नर्सरी से पांचवीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए 12 जनवरी तक अवकाश रहेगा.

बूंदी-बारां-दौसा में आज-कल अवकाश

हनुमानगढ़ जिले में कक्षा 1 से 5 तक छुट्टियां बढ़ाई गई हैं, जबकि कक्षा 6 से 12वीं तक के छात्रों के लिए स्कूल समय सुबह साढ़े दस बजे से दोपहर तीन बजे तक कर दिया गया है. बूंदी, बारां और दौसा जिलों में आठवीं तक के बच्चों के लिए 6 और 7 जनवरी को अवकाश घोषित किया गया है.

प्रतापगढ़- झालावाड़-अजमेर में स्कूल बंद

प्रतापगढ़ में 6 से 8 जनवरी तक तथा झालावाड़ में 10 जनवरी तक स्कूल बंद रहेंगे. अजमेर में कक्षा 5 तक 7 जनवरी तक अवकाश दिया गया है, जबकि 6 से 12वीं तक के विद्यार्थियों का समय बदला गया है.

डूंगरपुर-भीलवाड़ा और कोटा में छुट्टियां

डूंगरपुर और भीलवाड़ा में भी प्राथमिक कक्षाओं में अवकाश घोषित किया गया है. कोटा में छात्रों का समय बदला गया है और आंगनबाड़ी केंद्रों में भी छुट्टियां दी गई हैं, हालांकि शिक्षकों को नियमित रूप से उपस्थित रहना अनिवार्य किया गया है. अधिकांश जिलों में सोमवार को कोल्ड-डे जैसी स्थिति दर्ज की गई.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Tags

Trending news