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जून शुरू होते ही ढीली हुई व्यापारियों की जेब! 6 महीने में दोगुना हुए कॉमर्शियल LPG सिलेंडर के दाम, जानें नई कीमत

Rajasthan LPG Price Hike: पेट्रोलियम कंपनियों ने 19 किलोग्राम वाले कॉमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 42 रुपए की बढ़ोतरी कर दी है. इसके साथ ही राज्य में यह सिलेंडर अब 3099 रुपए की जगह 3141 रुपए में मिलेगा.

Edited byAman SinghReported byDeepak Goyal
Published: Jun 01, 2026, 10:46 AM|Updated: Jun 01, 2026, 10:46 AM
जून शुरू होते ही ढीली हुई व्यापारियों की जेब! 6 महीने में दोगुना हुए कॉमर्शियल LPG सिलेंडर के दाम, जानें नई कीमत
Image Credit: Rajasthan LPG Price Hike

Rajasthan LPG Price Hike: राजस्थान में एक बार फिर कॉमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर महंगा हो गया है. पेट्रोलियम कंपनियों ने 19 किलोग्राम वाले कॉमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 42 रुपए की बढ़ोतरी कर दी है. इसके साथ ही राज्य में यह सिलेंडर अब 3099 रुपए की जगह 3141 रुपए में मिलेगा. हालांकि राहत की बात यह है कि घरेलू उपयोग वाले 14.2 किलोग्राम के सिलेंडर की कीमत में कोई बदलाव नहीं किया गया है और यह 916.50 रुपए में ही उपलब्ध रहेगा.

राजस्थान एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन के प्रदेशाध्यक्ष दीपक गहलोत ने बताया कि पेट्रोलियम कंपनियों ने एलपीजी दरों की समीक्षा के बाद नई दरें लागू की हैं. अमेरिका-ईरान तनाव और वैश्विक ऊर्जा बाजार में अस्थिरता के कारण एलपीजी की कीमतों पर दबाव बना हुआ है.

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छह माह में 1532 रुपए बढ़े दाम

सबसे चिंताजनक बात यह है कि कॉमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में इस वर्ष लगातार बढ़ोतरी हो रही है. 31 दिसंबर 2025 तक जो 19 किलोग्राम का कॉमर्शियल सिलेंडर 1608 रुपए में मिल रहा था, उसकी कीमत अब बढ़कर 3141 रुपए तक पहुंच गई है. यानी केवल छह माह में सिलेंडर 1532 रुपए महंगा हो चुका है. जनवरी में 111 रुपए, फरवरी में 49.50 रुपए, मार्च में 141.50 रुपए, अप्रैल में 195 रुपए, मई में रिकॉर्ड 993 रुपए और अब जून में 42 रुपए की बढ़ोतरी दर्ज की गई है.

होटल-रेस्तरां से लेकर आम उपभोक्ता तक बढ़ेगा महंगाई का दबाव

कॉमर्शियल सिलेंडर के दाम बढ़ने का सीधा असर होटल, रेस्तरां, ढाबा, मिठाई दुकानों, कैटरिंग व्यवसाय और छोटे खाद्य कारोबारियों पर पड़ेगा. इन संस्थानों की संचालन लागत बढ़ने से खाने-पीने की वस्तुओं की कीमतों में भी इजाफा हो सकता है. ऐसे में आम उपभोक्ताओं को अप्रत्यक्ष रूप से महंगाई का अतिरिक्त बोझ उठाना पड़ सकता है.

लगातार बढ़ रही गैस कीमतों से छोटे कारोबारियों की लागत तेजी से बढ़ रही है. पहले से ही खाद्य तेल, सब्जियों, परिवहन और अन्य आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी का सामना कर रहे व्यवसायों के लिए यह नया झटका साबित हो सकता है.

यदि आने वाले महीनों में भी यही स्थिति बनी रही, तो बाजार में खाद्य पदार्थों और सेवाओं के दाम बढ़ने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता. घरेलू सिलेंडर के दाम फिलहाल स्थिर रहने से आम परिवारों को राहत जरूर मिली है, लेकिन कॉमर्शियल सिलेंडर की लगातार बढ़ती कीमतें महंगाई की नई चुनौती बनती जा रही हैं.

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Aman Singh

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अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.

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