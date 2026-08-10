/वाणिज्यिक कर विभाग की राजस्थान में बड़ी कार्रवाई, कई फर्मों में ITC गड़बड़ी का खुलासा

Jaipur News: वाणिज्य कर विभाग ने कर चोरी, अपात्र इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC), फर्जी बिलिंग और अन्य कर अनियमितताओं के खिलाफ सप्ताहांत में राज्यव्यापी विशेष अभियान चलाया.

अभियान के तहत जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, पाली, चूरू, श्रीगंगानगर और बीकानेर सहित विभिन्न जिलों में सर्वे एवं जांच की गई. प्रारंभिक जांच में निर्माण, वस्त्र, रेस्टोरेंट एवं आतिथ्य, सुरक्षा सेवाओं और विनिर्माण क्षेत्रों से जुड़े कई मामलों में अनियमितताएं सामने आई हैं.

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ओसियां की कंस्ट्रक्शन कंपनी में 42 लाख की अनियमितता

जोधपुर जिले के ओसियां स्थित मारुधर कंस्ट्रक्शन कंपनी के खिलाफ कार्रवाई में पात्रता से अधिक और अपात्र ITC के उपयोग का मामला सामने आया. जांच में करीब 42 लाख रुपये की संभावित कर अनियमितता चिन्हित की गई. करदाता ने कार्रवाई के दौरान करीब 38.57 लाख रुपए स्वेच्छा से जमा कराए.

पाली की टेक्सटाइल फर्म में फर्जी फर्मों से ITC

पाली स्थित कृष्णा टेक्सटाइल में निरस्त और फर्जी फर्मों से प्राप्त ITC का मामला सामने आया. प्रारंभिक जांच में करीब 13.97 लाख रुपये की संभावित कर अनियमितता चिन्हित हुई. करदाता ने 1.50 लाख रुपये कर और दंड की राशि जमा कराई और शेष राशि जमा कराने के लिए समय मांगा.

रतनगढ़ में 50 लाख के अपात्र ITC की जांच

चूरू जिले के रतनगढ़ स्थित श्री बालाजी कंस्ट्रक्शन एंड सप्लायर्स में करीब 50 लाख रुपये के अपात्र ITC का मामला सामने आया. प्रारंभिक जांच में निरस्त पंजीकरण वाले करदाता से ITC लेने के संकेत मिले हैं. मामले की विस्तृत जांच जारी है.

उदयपुर के रेस्टोरेंट में 11 लाख जमा

उदयपुर स्थित ओमेगा लीजर लाउंज प्राइवेट लिमिटेड में रेस्टोरेंट सेवाओं पर अपात्र ITC लेने और रिवर्स चार्ज दायित्व का पालन नहीं करने के संकेत मिले. कार्रवाई के दौरान करदाता ने 11 लाख रुपये स्वेच्छा से जमा कराए.

जयपुर में सिक्योरिटी फर्म पर कार्रवाई

जयपुर के वैशाली नगर स्थित कर्णी सेफ सिक्योरिटी सर्विसेज में अतिरिक्त ITC लेने और GST रिटर्न में कर देयता कम दर्शाने से जुड़ी अनियमितताएं सामने आईं. जांच के दौरान करदाता ने करीब 10.17 लाख रुपये जमा कराए.

सूरतगढ़ में 82.80 लाख के फर्जी ITC का मामला

श्रीगंगानगर जिले के सूरतगढ़ स्थित जे.बी. एंड कंपनी के खिलाफ कार्रवाई में करीब 82.80 लाख रुपये के फर्जी ITC का मामला सामने आया. संबंधित कार्य से जुड़े भुगतानों को सुरक्षित रखने के लिए संबंधित एजेंसियों को आवश्यक सूचना भी दी गई है. मामले की विस्तृत जांच जारी है.

बीकानेर में भी कई फर्में जांच के दायरे में

बीकानेर जिले में श्री राम के मामले में निरस्त पंजीकरण वाली फर्म से खरीद और संदिग्ध ITC से जुड़ी करीब 20 लाख रुपए की संभावित कर अनियमितता सामने आई. वहीं, तावरी वायरॉन के मामले में बिक्री एवं स्टॉक से जुड़े लेन-देन, कर देयता के समायोजन और ITC के उपयोग में अनियमितताओं के संकेत मिले हैं.

बज्जू स्थित श्री कृष्णा कंस्ट्रक्शन कंपनी में भी निरस्त पंजीकरण वाले करदाता से ITC लेने और पात्रता से अधिक ITC का दावा करने का मामला सामने आया. जांच के दौरान करदाता ने 5.54 लाख रुपए स्वेच्छा से जमा कराए.

दस्तावेजों की जांच जारी

वाणिज्यिक कर विभाग की संबंधित जोनल टीमों द्वारा की गई इन कार्रवाइयों में करदाताओं के लेखा अभिलेख, खरीद-बिक्री विवरण और अन्य दस्तावेजों की विस्तृत जांच की जा रही है. जांच के निष्कर्षों के आधार पर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी. विभाग ने स्पष्ट किया है कि कर चोरी, अपात्र ITC, फर्जी बिलिंग और अन्य कर अनियमितताओं के खिलाफ राज्यभर में अभियान लगातार जारी रहेगा. राजस्व को नुकसान पहुंचाने वाले मामलों में नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी.