/राजस्थान में ट्रैक्टर-ट्रॉली वालों की खैर नहीं! परिवहन विभाग का नया फरमान, नियम न मानने पर सीधे 'जब्त' होगा वाहन

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Jaipur News: राजस्थान में अब ट्रैक्टर-ट्रॉली के जरिए व्यावसायिक माल सामग्री का परिवहन नहीं किया जा सकेगा. व्यावसायिक माल परिवहन करने वाले ट्रैक्टर-ट्रॉली संचालकों से परिवहन विभाग ने ट्रॉली का व्यावसायिक पंजीयन करवाने की अपील की है. ऐसा नहीं करने पर आगामी दिनों में ऐसे ट्रैक्टर-ट्रॉली को जब्त किया जाएगा. दरअसल सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की अनुपालना में परिवहन विभाग ने ट्रैक्टर-ट्रॉली चलाने वाले किसानों से यह अपील की है.
ट्रैक्टर-ट्रॉलियों का व्यावसायिक उपयोग करने की स्थिति में परिवहन विभाग ने अपील की है कि ऐसे ट्रैक्टर-ट्रॉली का कृषकों को व्यावसायिक पंजीयन करवाना होगा. दरअसल राज्य में बड़ी संख्या में कृषि प्रयोजन की ट्रैक्टर-ट्रॉली का उपयोग हो रहा है. लेकिन बड़ी संख्या में ऐसे ट्रैक्टर-ट्रॉली का उपयोग ईंट, बजरी, पत्थर, रेत, खनिज, निर्माण सामग्री, औद्योगिक उत्पादन और अन्य व्यावसायिक माल परिवहन के रूप में भी किया जा रहा है. मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 2 में ऐसे वाहन गुड्स कैरिज की श्रेणी में आते हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने अवैध खनन और अवैध परिवहन के विरुद्ध सख्ती से कार्रवाई के आदेश दिए
सुप्रीम कोर्ट ने भी एक फैसले में स्पष्ट उल्लेख किया था कि वाहन का वर्गीकरण उसके वास्तविक उपयाेग के आधार पर किया जाएगा. चम्बल घड़ियाल सेंचुरी से जुड़ी सुओ मोटो रिट पिटीशन में भी सुप्रीम कोर्ट ने अवैध खनन और अवैध परिवहन के विरुद्ध सख्ती से कार्रवाई के आदेश दिए हैं. इसे देखते हुए ट्रैक्टर ट्रॉलियों के सम्बंध में अब कड़ाई से पालना कराई जाएगी. परिवहन आयुक्त पुरुषोत्तम शर्मा ने यह भी निर्देश दिए हैं कि वास्तविक कृषि कार्य करने वाले ट्रैक्टर-ट्रॉली मालिक किसानों को परेशान नहीं किया जाए.
ट्रैक्टर-ट्रॉली को लेकर नए नियम
- ट्रैक्टर का व्यावसायिक पंजीयन नहीं होगा, एग्रीकल्चर श्रेणी में ही रहेगा
- वाहन मालिक यदि ट्रॉली का करवाना चाहता है व्यावसायिक पंजीयन
- तो ट्रॉली का प्रारूप 27 में श्रेणी परिवर्तन का आवेदन लिया जाएगा
- ऐसी ट्रॉलियों का EV, EW, EX, EY, EZ सीरीज में पजीयन किया जाएगा
- हालांकि कृषि ट्रॉली का पंजीयन पूवर्वत सीरीज के तहत होगा
- ट्रॉली पर चूंकि चैसिस नम्बर नहीं होते, ऐसे में अधिकारी खुद क्रिएट करेंगे
- इसमें ट्रॉली के साथ लगने वाले ट्रैक्टर का नम्बर के साथ TT लिखा जाएगा
- इसे ट्रॉली के चैसिस फ्रेम पर पेंट से मौके पर ही लिखवाया जाएगा
- ट्रॉली पर ट्रैक्टर का पंजीयन क्रमांक भी दर्ज किया जाएगा
- ट्रॉली का GVW वजन 3.5 टन से अधिक होने पर प्रोटोटाइप प्रमाण पत्र लगेगा.
परमिट नहीं लगेगा, लेकिन टैक्स देना होगा
व्यावसायिक पंजीयन करवाने वाली ट्रॉली के लिए परिवहन विभाग ने परमिट, फिटनेस, बीमा और टैक्स से जुड़े नियम भी जारी किए हैं. ऐसे ट्रैक्टर-ट्रॉली संचालकों को परमिट नहीं लेना होगा. लेकिन व्यावसायिक ट्रॉली को फिटनेस प्रमाण पत्र लेना जरूरी होगा. एलएमवी ड्राइविंग लाइसेंस धारक चालक ऐसे ट्रैक्टर-ट्रॉली का संचालन कर सकेंगे. ट्रैक्टर-ट्रॉली का बीमा नहीं लगेगा. व्यासायिक उपयोग की ट्रैक्टर-ट्रॉली पर एमवी टैक्स और ग्रीन टैक्स भी लगेगा.
आयुक्त ने परिवहन अधिकारियों को दिए निर्देश
- परिवहन आयुक्त ने चम्बल घड़ियाल सेंचुरी क्षेत्र में सख्ती के दिए निर्देश
- धौलपुर, करौली, कोटा, सवाईमाधोपुर, बूंदी में प्रवर्तन अभियान चलाएं
- परिवहन अधिकारी डीलर, व्यापार संघ, मंडी सचिव, खान विभाग से वार्ता करें
- समझाइश बैठकें कर ट्रॉली के व्सावसायिक पंजीकरण के प्रति जागरूक करें
- परामर्श अवधि समाप्त होने के बाद 15 दिन का अभियान चलाने के निर्देश
- बिना HSRP, पंजीयन, अस्पष्ट नम्बर लिखे वाहनों पर कार्रवाई की जाए
- व्यावसायिक ट्रैक्टर-ट्रॉली की फिटनेस, बीमा, पीयूसी की सख्ती से जांच हो.
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