Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Jaipur
  • /राजस्थान में ट्रैक्टर-ट्रॉली वालों की खैर नहीं! परिवहन विभाग का नया फरमान, नियम न मानने पर सीधे 'जब्त' होगा वाहन

राजस्थान में ट्रैक्टर-ट्रॉली वालों की खैर नहीं! परिवहन विभाग का नया फरमान, नियम न मानने पर सीधे 'जब्त' होगा वाहन

Jaipur News: राजस्थान में अब ट्रैक्टर ट्रॉली से व्यावसायिक माल ढुलाई के लिए ट्रॉली का व्यावसायिक पंजीयन जरूरी होगा. बिना रजिस्ट्रेशन कमर्शियल उपयोग करने पर कार्रवाई और जब्ती हो सकती है. नए नियमों के तहत टैक्स, फिटनेस और अन्य प्रावधान भी लागू होंगे.
 

Edited bySandhya YadavReported byKashi Ram
Published: Jun 26, 2026, 02:04 PM|Updated: Jun 26, 2026, 02:04 PM
राजस्थान में ट्रैक्टर-ट्रॉली वालों की खैर नहीं! परिवहन विभाग का नया फरमान, नियम न मानने पर सीधे 'जब्त' होगा वाहन
Image Credit: AI GeneratedSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Jaipur News: राजस्थान में अब ट्रैक्टर-ट्रॉली के जरिए व्यावसायिक माल सामग्री का परिवहन नहीं किया जा सकेगा. व्यावसायिक माल परिवहन करने वाले ट्रैक्टर-ट्रॉली संचालकों से परिवहन विभाग ने ट्रॉली का व्यावसायिक पंजीयन करवाने की अपील की है. ऐसा नहीं करने पर आगामी दिनों में ऐसे ट्रैक्टर-ट्रॉली को जब्त किया जाएगा. दरअसल सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की अनुपालना में परिवहन विभाग ने ट्रैक्टर-ट्रॉली चलाने वाले किसानों से यह अपील की है.

ट्रैक्टर-ट्रॉलियों का व्यावसायिक उपयोग करने की स्थिति में परिवहन विभाग ने अपील की है कि ऐसे ट्रैक्टर-ट्रॉली का कृषकों को व्यावसायिक पंजीयन करवाना होगा. दरअसल राज्य में बड़ी संख्या में कृषि प्रयोजन की ट्रैक्टर-ट्रॉली का उपयोग हो रहा है. लेकिन बड़ी संख्या में ऐसे ट्रैक्टर-ट्रॉली का उपयोग ईंट, बजरी, पत्थर, रेत, खनिज, निर्माण सामग्री, औद्योगिक उत्पादन और अन्य व्यावसायिक माल परिवहन के रूप में भी किया जा रहा है. मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 2 में ऐसे वाहन गुड्स कैरिज की श्रेणी में आते हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

सुप्रीम कोर्ट ने अवैध खनन और अवैध परिवहन के विरुद्ध सख्ती से कार्रवाई के आदेश दिए

सुप्रीम कोर्ट ने भी एक फैसले में स्पष्ट उल्लेख किया था कि वाहन का वर्गीकरण उसके वास्तविक उपयाेग के आधार पर किया जाएगा. चम्बल घड़ियाल सेंचुरी से जुड़ी सुओ मोटो रिट पिटीशन में भी सुप्रीम कोर्ट ने अवैध खनन और अवैध परिवहन के विरुद्ध सख्ती से कार्रवाई के आदेश दिए हैं. इसे देखते हुए ट्रैक्टर ट्रॉलियों के सम्बंध में अब कड़ाई से पालना कराई जाएगी. परिवहन आयुक्त पुरुषोत्तम शर्मा ने यह भी निर्देश दिए हैं कि वास्तविक कृषि कार्य करने वाले ट्रैक्टर-ट्रॉली मालिक किसानों को परेशान नहीं किया जाए.

ट्रैक्टर-ट्रॉली को लेकर नए नियम
- ट्रैक्टर का व्यावसायिक पंजीयन नहीं होगा, एग्रीकल्चर श्रेणी में ही रहेगा
- वाहन मालिक यदि ट्रॉली का करवाना चाहता है व्यावसायिक पंजीयन
- तो ट्रॉली का प्रारूप 27 में श्रेणी परिवर्तन का आवेदन लिया जाएगा
- ऐसी ट्रॉलियों का EV, EW, EX, EY, EZ सीरीज में पजीयन किया जाएगा
- हालांकि कृषि ट्रॉली का पंजीयन पूवर्वत सीरीज के तहत होगा
- ट्रॉली पर चूंकि चैसिस नम्बर नहीं होते, ऐसे में अधिकारी खुद क्रिएट करेंगे
- इसमें ट्रॉली के साथ लगने वाले ट्रैक्टर का नम्बर के साथ TT लिखा जाएगा
- इसे ट्रॉली के चैसिस फ्रेम पर पेंट से मौके पर ही लिखवाया जाएगा
- ट्रॉली पर ट्रैक्टर का पंजीयन क्रमांक भी दर्ज किया जाएगा
- ट्रॉली का GVW वजन 3.5 टन से अधिक होने पर प्रोटोटाइप प्रमाण पत्र लगेगा.

परमिट नहीं लगेगा, लेकिन टैक्स देना होगा
व्यावसायिक पंजीयन करवाने वाली ट्रॉली के लिए परिवहन विभाग ने परमिट, फिटनेस, बीमा और टैक्स से जुड़े नियम भी जारी किए हैं. ऐसे ट्रैक्टर-ट्रॉली संचालकों को परमिट नहीं लेना होगा. लेकिन व्यावसायिक ट्रॉली को फिटनेस प्रमाण पत्र लेना जरूरी होगा. एलएमवी ड्राइविंग लाइसेंस धारक चालक ऐसे ट्रैक्टर-ट्रॉली का संचालन कर सकेंगे. ट्रैक्टर-ट्रॉली का बीमा नहीं लगेगा. व्यासायिक उपयोग की ट्रैक्टर-ट्रॉली पर एमवी टैक्स और ग्रीन टैक्स भी लगेगा.

आयुक्त ने परिवहन अधिकारियों को दिए निर्देश
- परिवहन आयुक्त ने चम्बल घड़ियाल सेंचुरी क्षेत्र में सख्ती के दिए निर्देश

- धौलपुर, करौली, कोटा, सवाईमाधोपुर, बूंदी में प्रवर्तन अभियान चलाएं
- परिवहन अधिकारी डीलर, व्यापार संघ, मंडी सचिव, खान विभाग से वार्ता करें

- समझाइश बैठकें कर ट्रॉली के व्सावसायिक पंजीकरण के प्रति जागरूक करें
- परामर्श अवधि समाप्त होने के बाद 15 दिन का अभियान चलाने के निर्देश

- बिना HSRP, पंजीयन, अस्पष्ट नम्बर लिखे वाहनों पर कार्रवाई की जाए
- व्यावसायिक ट्रैक्टर-ट्रॉली की फिटनेस, बीमा, पीयूसी की सख्ती से जांच हो.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jaipur Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

यह भी पढ़ें:राजस्थान में कम तौल पर अब होगी बड़ी कार्रवाई, 5 लाख तक जुर्माने की तैयारी, सरकार लाई नए नियम

ट्रेंडिंग न्यूज़

निर्जला एकादशी पर फिर ‘पानी-पानी’ हुआ जयपुर, करतारपुरा नाले के पास बिगड़े हालात

राजस्थान में फिर से मूसलाधार बारिश की चेतावनी, 22 जिलों में ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी

जैसलमेर में इंसानियत शर्मसार, महिला के पैरों में बेड़ियां डालकर रखा, DLSA ने कराया रेस्क्यू

सोना-चांदी के दामों में गिरावट, खरीदने वालों की लगी भीड़! जानें ताजा रेट

दुकान के बाहर शराब पीने से रोका तो कर दी हत्या, जयपुर में दूल्हा समेत 4 गिरफ्तार

बुरखे में घूमीं तलवारें देख थम गईं निगाहें, अलम के जुलूस में रतलाम के अखाड़े ने दिखाया रोमांच, वीडियो वायरल

झुंझुनूं में AI ब्लैकमेलिंग का खौफनाक खेल! परिवार की महिलाओं की तस्वीरों से अश्लील फोटो बनाकर दी धमकी

औंधे मुंह गिरे सोने-चांदी के दाम, जयपुर सर्राफा बाजार में आई भारी गिरावट, तुरंत चेक करें आज का रेट

Alwar: विधवा बहू पर जेठ ने चाकू से किए कई वार, 3 महीने पहले हुई थी पति की मौत

अलवर में 5 साल की मासूम से दरिंदगी, 25 हजार का इनामी आरोपी राहुल मीणा जयपुर से गिरफ्तार

अलवर में पांच साल की बच्ची से दुष्कर्म, आरोपियों की गिरफ्तारी न होने पर भड़का आक्रोश

RPSC का बड़ा धमाका! सीनियर टीचर भर्ती में 4037 पद बढ़े, अब 10,537 पदों पर होगी भर्ती

राजस्थान में बड़ा प्रशासनिक बदलाव, राजस्थान में 76 नई नगर पालिकाओं का गठन, 684 नए पदों को मंजूरी

Who is IPS Madhav Upadhyay: कौन हैं IPS माधव उपाध्याय? जिन्हें जांच के बाद कर दिया APO

जयपुर सहित इन 25 जिलों में मौसम विभाग का 'येलो अलर्ट', तेज हवाओं के साथ होगी मूसलाधार बारिश

जब इमरजेंसी में गिरफ्तारी से बचने के लिए मदन राठौड़ ने छिलवा दी थी हाथ की चमड़ी, ब्लैड से मिटाया था हाथ पर लिखा नाम

'डांट पड़ी... एक कान से सुनी, दूसरे से निकाली'- एसीबी डीजी की रहस्यमयी पोस्ट ने बढ़ाई हलचल

जयपुर में 26 जून को निकलेगा 300 ताजियों का जुलूस, 150 साल पुराना सोना-चांदी का ताजिया बनेगा आकर्षण का केंद्र

राजस्थान में मानसून की दस्तक, SDRF की 70 टीमें अलर्ट मोड पर, जानिए आपके जिले में कितनी टीमें तैनात ?

जिसे छोड़ गए मां-बाप! उसे अपनाने के लिए लगी लोगों की कतार, झुंझुनूं में नवजात को गोद लेने पहुंच रहे लोग

Rajasthan: शादी सीजन से पहले बड़ी राहत, अब जितने चाहें उतने मिलेंगे सिलेंडर

कोटा का मनीष बना, मोइन खान ? बजरंग दल का दावा, किया हिंदू देवी-देवताओं का अपमान

राजस्थान में बारिश-आंधी ने मचाई हलचल! चूरू-जयपुर-सीकर समेत 19 जिलों में ऑरेंज और येलो अलर्ट

32 साल का इंतजार खत्म! शेखावाटी तक पहुंचेगा यमुना का पानी, PM करेंगे बड़ा ऐलान

कोटा में भी उठी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग, कांग्रेस के छात्रों की गूंज, बोले- NTA बन गई 'नेशनल ट्रॉमा एजेंसी'

पहली ही बारिश में खुली 'The Smart City' की पोल, Collapse हो गया जयपुर का ड्रेनेज सिस्टम

आसमान से जमीन पर आकर गिरे सोना-चांदी के दाम, सराफा बाजार में हड़कंप! जानें रेट

जैसलमेर में ट्रैक्टर ने बाइक को मारी टक्कर, दो युवकों की मौके पर मौत

CM भजनलाल शर्मा का बड़ा ऐलान, लोकतंत्र सेनानियों की पेंशन 25 हजार, फ्री रोडवेज यात्रा भी मिलेगी

जयपुर के मुहाना में मिला बच्चे का शव, सिर धड़ से था अलग

सोना-चांदी के दामों में भारी गिरावट, सराफा बाजार में मचा हड़कंप! जानें ताजा रेट

राजस्थान में अगले कुछ घंटों में बदल जाएगा मौसम! 24 जिलों में गरज-चमक, तेज आंधी और बारिश का अलर्ट

Jaipur Traffic Alert: आज और कल भूलकर भी न लें इन रास्तों का रुख, जाम में फंस सकते हैं कई घंटे!

विदा होते जून में मानसून पकड़ेगा रफ्तार…राजस्थान के इन जिलों में अंधड़-बिजली के साथ बारिश की चेतावनी, जानें अगले 2 हफ्ते का हाल

ट्रैक्टर से कुचलकर की थी हत्या, 3 साल बाद आया बड़ा फैसला, 4 आरोपियों को उम्रकैद

Rajasthan Weather Update: राजस्थान में आंधी-तूफान के साथ बारिश करेगी अटैक, बीकानेर, चूरू, नागौर समेत इन शहरों में गरज-चमक के साथ बरसेंगे बादल

TAGS:
jaipur news

About the Author

Sandhya Yadav

Sandhya Yadav

संध्या यादव एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार हैं, जिन्हें न्यूज़ मीडिया में 8 वर्षों का एक्सपीरिएंस है. वर्तमान में वे Zee News (Hindi) की डिजिटल टीम में सीनियर सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और राजस्थान डेस्क की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. संध्या की मुख्य Expertise राजस्थान की क्षेत्रीय राजनीति, क्राइम, प्रशासनिक फैसलों और हाइपरलोकल खबरों की सटीक एवं इन-डेप्थ कवरेज में है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में मास्टर्स की डिग्री हासिल करने वाली संध्या ने Zee News से पहले Newstrack और ETV Bharat जैसे प्रतिष्ठित डिजिटल न्यूज़ संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं. जमीनी खबरों की गहरी समझ रखने वाली संध्या ने राजस्थान विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव, गहलोत-पायलट राजनीतिक संकट और कोविड-19 महामारी समेत कई बड़े और जटिल घटनाक्रमों की बेहतरीन कवरेज की है. आप संध्या यादव से सीधे SANDHYA.YADAV@zeemedia.com पर ईमेल के जरिए संपर्क कर सकते हैं. इसके अलावा राजस्थान की खबरों के रियल-टाइम अपडेट्स के लिए आप उनसे एक्स (https://x.com/Journosandhya) और लिंक्डइन (https://in.linkedin.com/in/sandhya-yadav-5734ba144) पर भी कनेक्ट कर सकते हैं.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
राजस्थान में ट्रैक्टर-ट्रॉली वालों की खैर नहीं! परिवहन विभाग का नया फरमान, नियम न मानने पर सीधे 'जब्त' होगा वाहन
jaipur news
2
Bharatpur News
3
jaipur news
4
rajasthan politics
5
Rajasthan Weather Update