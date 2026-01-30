विवाद के बाद सुनील शर्मा का कमबैक! जयपुर शहर कांग्रेस जिलाध्यक्ष बने, 4 जिलों में नए अध्यक्ष नियुक्त

Rajasthan Congress District President List: राजस्थान कांग्रेस ने संगठन सृजन अभियान के तहत बचे हुए जिलों में से चार जिलाध्यक्षों की घोषणा कर दी है. अब तक कुल 49 जिलों में जिलाध्यक्ष नियुक्त हो चुके हैं, जबकि राजसमंद का नाम अभी बाकी है. कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने दिल्ली में राहुल गांधी के साथ हुई बैठक के बाद इन नियुक्तियों की जानकारी दी.



सुनील शर्मा को सौंपी गई जयपुर शहर की कमान

जयपुर शहर जिलाध्यक्ष के रूप में सुनील शर्मा को नियुक्त किया गया है. शर्मा पिछले लोकसभा चुनाव में जयपुर शहर से कांग्रेस उम्मीदवार थे, लेकिन आरएसएस से जुड़ी संस्था 'जयपुर डायलॉग्स' के मंच पर जाने के वीडियो वायरल होने के बाद विवाद हुआ. शशि थरूर समेत कई नेताओं की आपत्ति के चलते उनका टिकट काट दिया गया और प्रताप सिंह खाचरियावास को उम्मीदवार बनाया गया. विवाद के बाद शर्मा ने खुद उम्मीदवारी छोड़ने की पेशकश की थी. अब उन्हें जयपुर शहर की जिम्मेदारी देकर पार्टी ने एक बार फिर भरोसा जताया है.

अन्य जिलों में नए चेहरे

प्रतापगढ़ जिलाध्यक्ष: दिग्विजय सिंह पुरावत

झालावाड़ जिलाध्यक्ष: वीरेंद्र सिंह गुर्जर

बारां जिलाध्यक्ष: हंसराज मीणा

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now



दिल्ली बैठक में राहुल गांधी ने ली फीडबैक

गुरुवार को दिल्ली में हुई महत्वपूर्ण बैठक में राहुल गांधी ने राजस्थान कांग्रेस के संगठन, सक्रियता, एसआईआर और मनरेगा से जुड़े आंदोलनों पर विस्तार से फीडबैक लिया. बैठक में प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, राष्ट्रीय महासचिव जितेंद्र सिंह, सचिन पायलट और प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर रंधावा भी मौजूद थे.

इन चर्चाओं के आधार पर राहुल गांधी के फॉर्मूले पर रायशुमारी के बाद ये नियुक्तियां की गई हैं.यह कदम कांग्रेस को आगामी चुनावों और संगठनात्मक मजबूती के लिए तैयार करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है. राजसमंद जिलाध्यक्ष की घोषणा जल्द होने की उम्मीद है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Rajasthan Politics News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!





ये भी पढ़ें-