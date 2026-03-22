Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app
google preferred
On GooglePrefer Zeenews

राजस्थान में निकाय-पंचायत चुनाव पर अभी भी सस्पेंस! कांग्रेस में तैयारियां तेज

Rajasthan Panchayat Chunav: प्रदेश में अभी पंचायत और निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन कांग्रेस ने अपने तमाम संगठनों को सक्रिय कर दिया है. 
 

Sneha Aggarwal
Edited BySneha Aggarwal
Reported ByVishnu1 Sharma
Published:Mar 22, 2026, 07:59 PM IST | Updated:Mar 22, 2026, 07:59 PM IST

Trending Photos

मारवाड़ी स्टाइल में घर पर बनाएं मूंगफली चिक्की, जानें रेसिपी और फायदे
6 Photos
Marwadi moongfali chikki

मारवाड़ी स्टाइल में घर पर बनाएं मूंगफली चिक्की, जानें रेसिपी और फायदे

8.35 करोड़ रुपये के कामों के बाद बदलेगी कोटा की तस्वीर!
6 Photos
rajasthan government project

8.35 करोड़ रुपये के कामों के बाद बदलेगी कोटा की तस्वीर!

राजस्थान में बदला मौसम का मिजाज! इन जिलों में बारिश की चेतावनी
7 Photos
Rajasthan Weather

राजस्थान में बदला मौसम का मिजाज! इन जिलों में बारिश की चेतावनी

Abu Raj: राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन, जहां की खूबसूरती जन्नत से नहीं है कम, Photos देख बना लेंगे घूमने का प्लान
9 Photos
rajasthan place to visit

Abu Raj: राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन, जहां की खूबसूरती जन्नत से नहीं है कम, Photos देख बना लेंगे घूमने का प्लान

राजस्थान में निकाय-पंचायत चुनाव पर अभी भी सस्पेंस! कांग्रेस में तैयारियां तेज

Rajasthan Panchayat Chunav: राजस्थान में निकाय और पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान अभी तक नहीं हुआ है, जिसको लेकर कांग्रेस लगातार सरकार पर हमलावर है. कांग्रेस के तमाम नेता सरकार पर चुनाव नहीं कराने के आरोप लगा रहे हैं.

इस बीच कांग्रेस के संगठन चुनाव को लेकर सक्रिय हो गए हैं. राजस्थान में कांग्रेस के विभिन्न संगठनों की ओर से अपने-अपने पदाधिकारियों और नेताओं को जिम्मेदारियां दी जा रही हैं. कांग्रेस अब निकाय और पंचायत चुनाव की तैयारियों में जुट चुकी है.

कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

राजस्थान कांग्रेस संगठन कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग देने से लेकर अपने पदाधिकारियों को जिम्मेदारी देने में लगा हुआ है, जिससे निकाय और पंचायत चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन बेहतर हो सकें. इसी को ध्यान में रखते हुए कार्यकर्ताओं को अलग-अलग जिम्मेदारियां दी जा रही हैं.

प्रदेशभर में कांग्रेस माहौल तैयार करना चाहती है, जिससे निकाय और पंचायत चुनाव में पार्टी के पक्ष में माहौल बन सकें. साथ ही कांग्रेस को उम्मीद है कि आने वाले विधानसभा चुनावों में निकाय और पंचायत में जीतकर आए जनप्रतिनिधियों से पार्टी को मजबूती मिलेगी.

कांग्रेस का प्लान तैयार

कांग्रेस के राजीव गांधी पंचायती राज संगठन के माध्यम से पूरे प्रदेश में नेताओं को ट्रेनिंग दी जा रही है. वहीं, दूसरी ओर महिला कांग्रेस, कांग्रेस OBC विभाग, कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग सहित तमाम विभागों के नेताओं को जिलों में जिम्मेदारी सौंपी गई है. कांग्रेस चाहती है कि पार्टी बेहतर प्रदर्शन करें. संगठन के हिसाब से राजस्थान में कांग्रेस के 50 जिले हैं और इन 50 जिलों में विभिन्न संगठनों के नेताओं को जिम्मेदारी दे दी गई है.

चुनाव की तारीखों का इंतजार

हालांकि, जिला अध्यक्षों की कार्यकारिणी अभी तक नहीं बनी है. इसके बावजूद कांग्रेस के तमाम संगठन प्रदेशभर में सक्रिय हो गए हैं. कांग्रेस नेताओं का कहना है कि वे चुनाव की तारीखों का इंतजार कर रहे हैं. बहरहाल, देखना दिलचस्प होगा कि जब राजस्थान में निकाय और पंचायत चुनाव होंगे, तब कांग्रेस का प्रदर्शन कैसा रहता है? फिलहाल कांग्रेस की ओर से प्रदेशभर में तैयारियां जोरों पर हैं.
राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएंJaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार.जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news