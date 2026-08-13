/तिरंगे के रंग में रंगा जयपुर शहर, दीया कुमारी की तिरंगा यात्रा के बाद कांग्रेस ने निकाली बाइक रैली

Jaipur Tiranga Yatra: ‘हर घर तिरंगा’ अभियान के तहत गुरुवार को विद्याधर नगर विधानसभा क्षेत्र में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई. सन एंड मून से मुरलीपुरा सर्किल तक निकली यात्रा में उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने शामिल होकर आमजन के साथ राष्ट्रप्रेम का संदेश दिया.

हाथों में तिरंगा, गूंजे भारत माता के जयकारे

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तिरंगा यात्रा में बड़ी संख्या में युवा, महिलाएं, भाजपा कार्यकर्ता और आमजन उत्साह के साथ शामिल हुए. हाथों में तिरंगा लिए लोगों के साथ पूरा मार्ग देशभक्ति के रंग में नजर आया. "भारत माता की जय" के जयघोष से वातावरण राष्ट्रभक्ति से सराबोर रहा.

तिरंगा वीरों के संघर्ष और बलिदान का प्रतीक

उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी ने कहा कि तिरंगा केवल राष्ट्रीय ध्वज नहीं, बल्कि स्वतंत्रता सेनानियों के संघर्ष, वीर जवानों के बलिदान और करोड़ों भारतीयों के सपनों का प्रतीक है. उन्होंने नागरिकों से स्वतंत्रता दिवस पर अपने घरों पर तिरंगा फहराने और 'हर घर तिरंगा' अभियान को जनआंदोलन बनाने का आह्वान किया.

पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता रहे मौजूद

तिरंगा यात्रा में भाजपा जिला अध्यक्ष अमित गोयल, यात्रा संयोजक एवं सह संयोजक, मंडल अध्यक्ष, पार्षद, पार्षद प्रत्याशी, वार्ड अध्यक्ष, मोर्चा अध्यक्ष, पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे. यात्रा के दौरान लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला और पूरे क्षेत्र में राष्ट्रभक्ति का माहौल बना रहा.

कांग्रेस की ओर से जयपुर में तिरंगा बाइक यात्रा

स्वतंत्रता दिवस से पहले राजस्थान कांग्रेस की ओर से जयपुर में तिरंगा बाइक यात्रा निकाली गई. प्रदेश कांग्रेस कार्यालय से शुरू हुई इस यात्रा का नेतृत्व प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेश अध्यक्ष एमडी चोपदार ने किया. कांग्रेस के अल्पसंख्यक विभाग की ओर से आयोजित इस यात्रा में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता हाथों में तिरंगा लेकर शामिल हुए. यात्रा PCC कार्यालय से चांदपोल गेट, छोटी चौपड़ और बड़ी चौपड़ होते हुए रामगंज चौपड़ तक निकाली गई.

यात्रा के जरिए कांग्रेस की ओर से देशभक्ति, राष्ट्रीय एकता, भाईचारे और तिरंगे के सम्मान का संदेश दिया जा रहा है. आगामी पंचायत और निकाय चुनावों से पहले कांग्रेस का यह कदम राजनीतिक रूप से भी अहम माना जा रहा है. पार्टी सरकार विरोधी मुद्दों के साथ-साथ तिरंगा, देशभक्ति, राष्ट्रीय एकता और भाईचारे को भी अपने राजनीतिक नैरेटिव का हिस्सा बनाने की कोशिश कर रही है.