Rajasthan Politics: डोटासरा का बीजेपी पर तीखा प्रहार, अंता हार की बौखलाहट में मनगढ़ंत मुद्दे उठा रही सरकार

Rajasthan Politics: राजस्थान में धर्मांतरण कानून को लेकर एक बार फिर सियासी तूफान खड़ा हो गया है. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने बीजेपी सरकार पर जोरदार हमला बोला है. उन्होंने कहा कि अंता उपचुनाव में करारी हार के बाद बीजेपी पूरी तरह बौखला गई है. जनता ने सरकार को नकार दिया है, इसलिए अब ध्यान भटकाने के लिए मनगढ़ंत और झूठे मुद्दे उछाले जा रहे हैं.

Published: Nov 24, 2025, 06:31 PM IST | Updated: Nov 24, 2025, 06:31 PM IST

Rajasthan Politics: धर्मांतरण कानून को लेकर एक बार फिर राजस्थान में सियासी संग्राम शुरू हो गया है PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने बीजेपी सरकार पर हमला करते हुए कहा बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है इस लिए मनगढ़ंत मुद्दे बीजेपी बना रहा है. हाल ही में धर्मांतरण कानून को लेकर गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने गोविंद सिंह डोटासरा पर गंभीर आरोप लगाए थे.

आरोपों पर जवाब देते हुए पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा बीजेपी के अंदर अंता की हार की बौखलाहट है अंता ने सरकार के काम को फेल कर दिया इस लिए मनगढ़ंत मुद्दे ला रहे है बीजेपी का काम हिन्दू मुस्लिम करने का है धर्म के नाम पे बांटने का काम बीजेपी करती है डोटासरा ने कहा में बीजेपी और RSS का पसंदीदा विषय हु में उन के लिए तैयार हु

सरकार की जन सुनवाई पर डोटासरा का तंज

बीजेपी सरकार के मंत्रियों की जन सुनवाई को लेकर PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने तंज करते हुए कहा बीजेपी के मंत्रियों ने जनसुनवाई करने से मना कर दिया था हमारे कहने से काम नहीं होते है ये जन सुनवाई नहीं बीजेपी के कार्यकर्ताओं में जो आक्रोश है उसे कम करने का प्रयास है. मंत्रियों और विधायकों की आधिकारी नहीं सुनते है फिर सुनवाई का क्या फायदा होगा

SIR को लेकर PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा लगाए आरोप

प्रदेश में चल रही SIR की प्रकिया को लेकर PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा BLO हमारे BLA से संपर्क नहीं कर यही है SIR के नाम पर बेईमानी का काम हो रहा है.

