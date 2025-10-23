राजस्थान कांग्रेस को मिलेंगे नए जिला अध्यक्ष, पार्टी को करेंगे मजबूत या फिर बढ़ेगी फूट ?

Jaipur News : राजस्थान कांग्रेस को जल्द नए जिला अध्यक्ष मिलेगे राजस्थान में भेजे गए पर्यवेक्षकों ने रिपोर्ट तैयार कर ली है अब इस रिपोर्ट पर कल दिल्ली में चर्चा होगी,के.सी. वेणुगोपाल सभी पर्यवेक्षकों से वन-टू-वन जिला अध्यक्षों को लेकर चर्चा करेंगे इस बैठक में कांग्रेस प्रदेश प्रभारी रंधावा पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली भी मौजूद रहेंगे ।



नए जिला अध्यक्ष कांग्रेस को करेंगे मजबूत या फिर बढ़ेगी फूट ?

कांग्रेस में संगठक के हिसाब से 50 जिले है इसी आधार पर जिला अध्यक्षों की नियुक्ति की जायेगी,जिला अध्यक्षों लिए AICC की ओर से पर्यवेक्षकों को भेजा गया था.उस समय करीब 10 जिलों में कांग्रेस नेताओं में आपसी मतभेद खुल कर सामने आए थे.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

राजस्थान में कांग्रेस दो धड़ों में बंटी हुई नजर आती है, लेकिन जिला अध्यक्षों के लिए जब रायशुमारी का दौर चल रहा, तो कांग्रेस जिलों में ही कई धड़ों में बंटी हुई हुई नजर आ रही हैं,

कांग्रेस के जिलों के नेता अपने हिसाब से जिला अध्यक्ष बनाना चाहते है, लेकिन कांग्रेस आलाकमान 50% पद एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी समुदायों को देना चाहती हैं, लेकिन राजस्थान में आपसी मतभेद को देखते हुए कांग्रेस का ये फॉर्मूला कितना काम कर पाता है ये देखने वाली बात होगी.

कल दिल्ली में होगे वाली बैठक में राजस्थान के जिला अध्यक्षों को लेकर काफी हद तक तस्वीर साफ हो जाएगी लेकिन अंतिम फैसला राहुल गांधी की सहमति के बाद होगा