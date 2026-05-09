/राजस्थान कांग्रेस ने तेज की संगठन सृजन अभियान की प्रक्रिया, 4 जिलों में नई कार्यकारिणी घोषित

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Rajasthan Politics: राजस्थान कांग्रेस ने जिला कांग्रेस कार्यकारिणियों के गठन की प्रक्रिया शुरू कर दी है. पहले चरण में कांग्रेस ने बारां, डूंगरपुर, जोधपुर शहर और सलूम्बर जिला कांग्रेस कमेटियों का गठन कर दिया है.
Rajasthan Politics: राजस्थान कांग्रेस ने जिला कांग्रेस कार्यकारिणियों के गठन की प्रक्रिया शुरू कर दी है. प्रदेश में संगठन सृजन अभियान के तहत जिला अध्यक्ष नियुक्त करने के बाद अब कांग्रेस उनकी टीमों के गठन में जुट गई है. पहले चरण में कांग्रेस ने बारां, डूंगरपुर, जोधपुर शहर और सलूम्बर जिला कांग्रेस कमेटियों का गठन कर दिया है. जल्द ही बाकी जिला कांग्रेस कमेटियों की कार्यकारिणी का भी गठन किया जाएगा.
कांग्रेस संगठन के हिसाब से प्रदेश में 50 जिले
प्रदेश में कांग्रेस संगठन के तहत कुल 50 जिले हैं. इन सभी जिलों में संगठन सृजन अभियान के तहत जिला अध्यक्ष बनाए गए थे. अब नए सिरे से जिला कांग्रेस कमेटियों की कार्यकारिणी गठित की जा रही है. कांग्रेस ने फिलहाल 50 में से 4 जिला कांग्रेस कमेटियों का गठन किया है, जबकि बाकी कमेटियों का गठन भी जल्द किए जाने की तैयारी है.
जिला कांग्रेस कमेटियों में इन पदों पर हुई नियुक्तियां
कांग्रेस ने जिला कांग्रेस कमेटियों में विभिन्न पदों पर नियुक्तियां की हैं. इनमें उपाध्यक्ष, महासचिव, सचिव, कोषाध्यक्ष, संगठन महासचिव, प्रवक्ता, सोशल मीडिया प्रभारी और सचिव पद शामिल हैं. लंबे मंथन के बाद कांग्रेस ने जिलों में नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी है.
कांग्रेस इस बार नई गाइडलाइन के अनुसार, जिला कार्यकारिणियों का गठन कर रही है. छोटे जिलों में 31 और बड़े जिलों में अधिकतम 51 सदस्यों की कार्यकारिणी बनाई जा सकती है. इसी वजह से कांग्रेस को लंबे मंथन के बाद संतुलन बनाते हुए नेताओं को जिम्मेदारी देनी पड़ी. पार्टी आने वाले चुनावों को देखते हुए किसी भी नेता को नाराज नहीं करना चाहती.
सोशल इंजीनियरिंग पर कांग्रेस का फोकस
जिला कांग्रेस कार्यकारिणियों के पुनर्गठन में कांग्रेस सोशल इंजीनियरिंग पर भी विशेष ध्यान दे रही है. निकाय और पंचायत चुनावों को देखते हुए पार्टी सभी वर्गों को साधने की रणनीति पर काम कर रही है. इसी के तहत जिला कांग्रेस कमेटियों में युवाओं और अनुभवी नेताओं के संतुलन के साथ सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला अपनाया जा रहा है. आगे बनने वाली कमेटियों में भी कांग्रेस इसी रणनीति को फॉलो करेगी.
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