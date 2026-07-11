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राम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले में कांग्रेस का केंद्र पर हमला, ट्रस्ट भंग करने और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग

Jaipur News: अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता अजय उपाध्याय ने अयोध्या स्थित राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी के मामले को लेकर केंद्र सरकार और मंदिर ट्रस्ट पर सवाल उठाए. उन्होंने आरोप लगाया कि यह मामला करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़ा है और केवल कुछ पदाधिकारियों के इस्तीफे से काम नहीं चलेगा.

Edited byAman SinghReported byDamodar prasad raigar
Published: Jul 11, 2026, 07:53 PM|Updated: Jul 11, 2026, 07:53 PM
राम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले में कांग्रेस का केंद्र पर हमला, ट्रस्ट भंग करने और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग
Image Credit: Jaipur NewsSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Jaipur News: अयोध्या स्थित राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी मामले को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है. अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता अजय उपाध्याय ने राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में प्रेसवार्ता कर राम मंदिर कथित चढ़ावा चोरी मामले को लेकर सवाल उठाए.

राम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले में पूरे ट्रस्ट पर कार्रवाई की मांग

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कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय उपाध्याय ने कहा कि अयोध्या स्थित राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मामला सामने आया है. यह महज चोरी का मामला नहीं है, बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा मामला है. उन्होंने कहा कि इस मामले में केवल चंपत राय और अनिल मिश्रा का ही इस्तीफा क्यों लिया गया, जबकि इस मामले में कार्रवाई तो पूरे ट्रस्ट पर होनी चाहिए.

ऐसे गंभीर आरोपों के चलते केंद्र सरकार को पूरे ट्रस्ट को ही भंग कर देना चाहिए और चंपत राय और अनिल मिश्रा की गिरफ्तारी भी होनी चाहिए. अजय उपाध्याय ने कहा कि अयोध्या राम मंदिर मामले में श्रेय प्रधानमंत्री ने लिया, तो इस मामले में भी प्रधानमंत्री को ही जवाब देना चाहिए, लेकिन अभी तक वे चुप्पी साधे हुए हैं.

भगवान प्रभु राम का घर ही सुरक्षित नहीं तो देश के आम जनमानस, सामान्य नागरिक कैसे सुरक्षित होगा, कभी जमीन माफियाओं का कब्जा, कभी चंदे की चोरी, कभी आरएसएस, भाजपा के माध्यम से मंदिर शिलान्यास के नाम पर करोड़ों रुपए वसूले गए, लेकिन उसका कोई ऑडिट नहीं है.

सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में होनी चाहिए कार्रवाई

उन्होंने कहा कि इस मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में होनी चाहिए और मंदिर निर्माण की शुरुआत से लेकर अब तक का फॉरेंसिक ऑडिट होना चाहिए, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए. मंदिर का नया ट्रस्ट बनाकर धर्माचार्यों, प्रशासकों और अन्य बुद्धिजीवियों को शामिल करना चाहिए. राम मंदिर का ट्रस्ट ऐसा हो जिस पर जनता का ट्रस्ट हो. राम मंदिर को राम मंदिर नहीं रहने देना चाहिए ना की भाजपा, आरएसएस और वीएचपी का कार्यालय बनाना चाहिए.

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Aman Singh

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अमन सिंह को डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव है और वर्तमान में ज़ी राजस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. वे राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं और उसे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने में सक्षम हैं. करीब 3 साल के डिजिटल मीडिया अनुभव के साथ अमन ने न्यूज़ प्रोडक्शन, कंटेंट क्रिएशन और स्टोरीटेलिंग में अपनी मजबूत पहचान बनाई है. जून 2023 से ज़ी राजस्थान के साथ कार्यरत अमन लगातार अपनी क्रिएटिविटी और प्रोफेशनल स्किल्स के जरिए पाठकों तक तेज, सटीक और भरोसेमंद खबरें पहुंचा रहे हैं. वे उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के रहने वाले हैं, अमन ने जौनपुर से ही अपनी इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पूरी की. इसके बाद उन्होंने चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया. डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ, तेज खबर पकड़ने की क्षमता के कारण अमन सिंह एक उभरते हुए और भरोसेमंद मीडिया प्रोफेशनल के रूप में तेजी से अपनी पहचान बना रहे हैं.
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