/राम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले में कांग्रेस का केंद्र पर हमला, ट्रस्ट भंग करने और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग

Jaipur News: अयोध्या स्थित राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी मामले को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है. अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता अजय उपाध्याय ने राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में प्रेसवार्ता कर राम मंदिर कथित चढ़ावा चोरी मामले को लेकर सवाल उठाए.

राम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले में पूरे ट्रस्ट पर कार्रवाई की मांग

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कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय उपाध्याय ने कहा कि अयोध्या स्थित राम मंदिर में चढ़ावा चोरी का मामला सामने आया है. यह महज चोरी का मामला नहीं है, बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा मामला है. उन्होंने कहा कि इस मामले में केवल चंपत राय और अनिल मिश्रा का ही इस्तीफा क्यों लिया गया, जबकि इस मामले में कार्रवाई तो पूरे ट्रस्ट पर होनी चाहिए.

ऐसे गंभीर आरोपों के चलते केंद्र सरकार को पूरे ट्रस्ट को ही भंग कर देना चाहिए और चंपत राय और अनिल मिश्रा की गिरफ्तारी भी होनी चाहिए. अजय उपाध्याय ने कहा कि अयोध्या राम मंदिर मामले में श्रेय प्रधानमंत्री ने लिया, तो इस मामले में भी प्रधानमंत्री को ही जवाब देना चाहिए, लेकिन अभी तक वे चुप्पी साधे हुए हैं.

भगवान प्रभु राम का घर ही सुरक्षित नहीं तो देश के आम जनमानस, सामान्य नागरिक कैसे सुरक्षित होगा, कभी जमीन माफियाओं का कब्जा, कभी चंदे की चोरी, कभी आरएसएस, भाजपा के माध्यम से मंदिर शिलान्यास के नाम पर करोड़ों रुपए वसूले गए, लेकिन उसका कोई ऑडिट नहीं है.

सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में होनी चाहिए कार्रवाई

उन्होंने कहा कि इस मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में होनी चाहिए और मंदिर निर्माण की शुरुआत से लेकर अब तक का फॉरेंसिक ऑडिट होना चाहिए, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए. मंदिर का नया ट्रस्ट बनाकर धर्माचार्यों, प्रशासकों और अन्य बुद्धिजीवियों को शामिल करना चाहिए. राम मंदिर का ट्रस्ट ऐसा हो जिस पर जनता का ट्रस्ट हो. राम मंदिर को राम मंदिर नहीं रहने देना चाहिए ना की भाजपा, आरएसएस और वीएचपी का कार्यालय बनाना चाहिए.