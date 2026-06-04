/राजस्थान कांग्रेस का नया संगठन एक्टिव! निकाय और पंचायत चुनावों के लिए शुरू हुई बड़ी तैयारी

Rajasthan Congress: राजस्थान कांग्रेस की ओर से तैयार किए गए नए संगठन को अब सक्रिय किया जा रहा है. कांग्रेस आने वाले निकाय और पंचायत चुनावों में इसी नए संगठन के दम पर मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है. पार्टी का दावा है कि संगठन सृजन अभियान और संगठन बढ़ाओ, लोकतंत्र बचाओ अभियान के जरिए तैयार की गई नई टीम चुनावी मैदान में कांग्रेस को मजबूती देगी.

राजस्थान में आगामी चुनाव जीतने का दावा करने वाली कांग्रेस अब अपने नए संगठन को पूरी तरह सक्रिय करने जा रही है. संगठन सृजन अभियान के तहत बनाए गए जिला अध्यक्षों की टीम, PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के “संगठन बढ़ाओ, लोकतंत्र बचाओ” अभियान के तहत नियुक्त पदाधिकारी, विधानसभा स्तर पर लगाए गए ऑब्जर्वर, प्रभारी और सह-प्रभारी समेत हाल ही में संगठन में जिम्मेदारी पाने वाले नेताओं को अब मैदान में उतारा जा रहा है.

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कांग्रेस ने हाल ही में ग्राम पंचायत स्तर तक संगठन का विस्तार किया है. अब इसी संगठन को निकाय और पंचायत चुनावों को ध्यान में रखते हुए सक्रिय किया जाएगा, ताकि बूथ स्तर तक पार्टी की पकड़ मजबूत हो सके. पार्टी का मानना है कि मजबूत संगठनात्मक ढांचा आगामी चुनावों में कांग्रेस को फायदा पहुंचा सकता है.

सूत्रों के अनुसार कांग्रेस आने वाले दिनों में नेताओं की परफॉर्मेंस की भी मॉनिटरिंग करेगी. संगठन द्वारा सौंपी गई जिम्मेदारियों और कार्यों को प्रभावी तरीके से पूरा करने वाले नेताओं को भविष्य में चुनावी टिकट देने में प्राथमिकता मिल सकती है. इससे संगठन में जवाबदेही बढ़ाने और कार्यकर्ताओं को सक्रिय रखने की रणनीति पर भी काम किया जा रहा है.

फिलहाल PCC चीफ Govind Singh Dotasra की ओर से तैयार किए गए इस नए संगठन का पहला बड़ा टेस्ट निकाय और पंचायत चुनावों में माना जा रहा है. कांग्रेस की नई टीम का प्रदर्शन ही आने वाले समय में राजस्थान में पार्टी की राजनीतिक दिशा और भविष्य तय करने में अहम भूमिका निभाएगा. पार्टी के लिए यह चुनाव सिर्फ स्थानीय निकायों तक सीमित नहीं होंगे, बल्कि नए संगठन की क्षमता और प्रभावशीलता की भी बड़ी परीक्षा होंगे.