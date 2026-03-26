कांग्रेस राजस्थान में नई टीम करेगी तैयार, 5 लाख से अधिक कार्यकर्ता बनेंगे पार्टी के पदाधिकारी

Rajasthan News: राजस्थान में कांग्रेस अब संगठन को जमीनी स्तर तक मजबूत करने के मिशन पर उतर आई है. पार्टी अब केवल जिलों तक सीमित रहने के बजाय ग्राम पंचायत स्तर तक अपनी पकड़ मजबूत करने की रणनीति पर काम कर रही है.

कांग्रेस ने संगठन विस्तार का नया फार्मूला तैयार किया है, जिसके तहत वर्षों से निष्क्रिय पड़े प्रकोष्ठ और विभाग भी अब सक्रिय होंगे. ये प्रकोष्ठ प्रदेश से लेकर ग्राम पंचायत स्तर तक अपनी-अपनी कार्यकारिणी का गठन करेंगे.

साथ ही परिसीमन के बाद प्रदेश की 14,000 से अधिक ग्राम पंचायतों और 11,000 से अधिक नगर निकाय वार्डों में अध्यक्ष और कार्यकारिणियां बनाई जाएंगी. इस अभियान के जरिए कांग्रेस करीब 5 लाख से ज्यादा कार्यकर्ताओं को पदाधिकारी बनाकर संगठन में नई ऊर्जा भरने की तैयारी में है.

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कांग्रेस का संगठन विस्तार प्लान

कांग्रेस प्रदेश में नई टीम करेगी तैयार

5 लाख से अधिक कार्यकर्ता बनेंगे पार्टी के पदाधिकारी

जिलों तक सीमित नहीं रहेगी कांग्रेस

ग्राम पंचायत स्तर तक बनेगी कार्यकारिणी

जिलों के अलावा विभाग और प्रकोष्ठ भी बनाएंगे अपनी टीम

जिला अध्यक्षों की नई कार्यकारिणी जल्द होगी घोषित

चुनाव के लिए कार्यकर्ताओं को किया जाएगा तैयार

प्रदेश के सभी 50 जिलों में नए जिला अध्यक्षों की नियुक्ति के बाद अब उनकी कार्यकारिणियां भी जल्द घोषित की जाएंगी. इसके साथ ही कांग्रेस के विभिन्न विभाग और प्रकोष्ठ भी जिला से लेकर ग्राम स्तर तक अपनी टीम तैयार करेंगे.

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा इस पूरे संगठनात्मक बदलाव की अगुवाई कर रहे हैं. PCC स्तर पर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है. कांग्रेस की यह नई टीम और रणनीति की पहली परीक्षा निकाय और पंचायत चुनावों में होगी. पार्टी को उम्मीद है कि जमीनी स्तर पर मजबूत संगठन के सहारे वह इन चुनावों में बेहतर प्रदर्शन करेगी.

अब नजर इस बात पर रहेगी कि कांग्रेस का यह नया प्रयोग और बड़ी संख्या में तैयार हो रही पदाधिकारियों की फौज चुनावी मैदान में कितना असर दिखा पाती है. अगर यह रणनीति सफल रही, तो आने वाले विधानसभा और लोकसभा चुनावों में भी कांग्रेस इसी मॉडल को आगे बढ़ाएगी.

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