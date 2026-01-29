कांग्रेस विधायक दल की बैठक में सरकार को घेरने की रणनीति तैयार, SIR, मनरेगा, शिक्षा और बिजली-पानी पर सवालों की बौछार

Rajasthan News: राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र में कांग्रेस ने सरकार को कड़ी घेराबंदी करने की रणनीति तैयार कर ली है. कांग्रेस विधायक दल की बैठक में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की अगुवाई में मनरेगा (MGNREGA) में बदलाव, शिक्षा व्यवस्था की खामियां, बिजली-पानी संकट जैसे जन-मुद्दों पर केंद्रित हमला करने का फैसला लिया गया.

कांग्रेस के मुख्य सचेतक रफीक खान ने कहा बैठक में कांग्रेस प्रभारी ने विधायकों को संबोधित किया. विधायकों ने अपनी बात रखी. मीटिंग में ये बात नजर आई कि सरकार हर मोड़ पर विफल है. सरकार के पास जवाब नहीं है.चाहे शिक्षा से जुड़ा मुद्दा हो, बिजली-पानी से जुड़ा मुद्दा हो या बेसिक फैसिलिटीज के मुद्दे हों, चाहे मनरेगा का मामला हो, सरकार हर मोर्चे पर विफल है. जिस तरीके से SIR में फॉर्म बांटे गए, फॉर्म किसने रिसीव किए, इसका कोई अता-पता नहीं है.बीजेपी की सरकार है, ब्यूरोक्रेसी डरी हुई है, दबाव में है. बैठक में विधायकों ने SIR में गड़बड़ी की बात रखी.बीजेपी ने मनरेगा की हत्या की है.

मनरेगा के साथ किसी भी तरह का कंप्रोमाइज हम नहीं होने देंगे. नरेगा का ओरिजिनल स्वरूप वापस लेकर आएंगे. सरकार डरी हुई है.लोकल बॉडी इलेक्शन के बारे में भी चर्चा हुई. ये तमाम मुद्दे विधानसभा में उठाए जाएंगे. कांग्रेस जिन मुद्दों को लेकर चल रही है, वो कांग्रेस के मुद्दे नहीं हैं, कांग्रेस के पर्सनल मुद्दे नहीं हैं, ये जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं. आम आदमी और किसानों के मुद्दों को लेकर कांग्रेस बात कर रही है.राज्यपाल के अभिभाषण में उपलब्धियां गिनाई जाती हैं, उसमें सरकार का विजन रखा जाता है, लेकिन सरकार के पास कोई उपलब्धियां नहीं थीं, ना ही कोई विजन दिखा पाए.

राज्यपाल को भाषण देना था, वो खाली विपक्ष को एड्रेस करते हुए जैसे कोई बीजेपी का नेता बोल रहा हो, उनकी तरफ इशारा करके बोल गए. इस तरह से राज्यपाल के अभिभाषण की गरिमा कम हुई है.अभिभाषण में हमने संशोधन प्रस्ताव भी लगाए हैं. हम सारी चीजें सरकार के सामने रखेंगे. पिछले बजट में क्या बोला और क्या किया. पहले बजट में 25 लाख घरों में पानी पहुंचाने की बात की थी, लेकिन आज 10 लाख कनेक्शन भी नहीं दे पाए. उसमें भी अधिकतर वर्क ऑर्डर हमारे समय पर हुए. सरकार की परफॉर्मेंस जीरो है.

विद्याधर नगर से मेट्रो चालू करने की बात की थी, दो साल से ऊपर का समय हो गया, मेट्रो का “म” तक नहीं लिखा गया.इन तमाम चीजों पर चर्चा हुई है. विधानसभा में जनता के मुद्दों पर चर्चा करेंगे. हमने सदन को चेता दिया है, मनरेगा में कोई कंप्रोमाइज नहीं चलेगा.

