Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app

कांग्रेस विधायक दल की बैठक में सरकार को घेरने की रणनीति तैयार, SIR, मनरेगा, शिक्षा और बिजली-पानी पर सवालों की बौछार

Rajasthan Politics: विधानसभा में सरकार को घेरने की रणनीति को लेकर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली की अध्यक्षता में कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुए ...बैठक में प्रदेश प्रभारी रंधावा सहित PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा और कांग्रेस विधायक मौजूद रहे. कांग्रेस नेताओं ने सदन में सरकार को घेरने की रणनीति पर चर्चा की.

Ansh Raj
Edited By Ansh Raj
Reported By Vishnu Sharma
Published: Jan 29, 2026, 07:01 AM IST | Updated: Jan 29, 2026, 07:01 AM IST

Trending Photos

राजस्थान में चांदी ने मचाई आंधी, तूफान की तरह सोना काट रहा उधम, रिकॉर्ड तोड़ महंगा हुआ गोल्ड-सिल्वर
7 Photos
Rajasthan Gold Silver Price Today

राजस्थान में चांदी ने मचाई आंधी, तूफान की तरह सोना काट रहा उधम, रिकॉर्ड तोड़ महंगा हुआ गोल्ड-सिल्वर

ताबड़तोड़ बारिश से भीगेगा राजस्थान का एक-एक कोना, भयंकर मेघगर्जन के साथ घना कोहरा करेगा अटैक, अलर्ट जारी हुआ है
8 Photos
rajasthan weather Update

ताबड़तोड़ बारिश से भीगेगा राजस्थान का एक-एक कोना, भयंकर मेघगर्जन के साथ घना कोहरा करेगा अटैक, अलर्ट जारी हुआ है

Gold-silver Today Rate: सोना हुआ और सोणा, चांदी से लगाई लंबी छलांग, जानें आज का ताजा भाव
7 Photos
Jaipur Gold Silver Rate

Gold-silver Today Rate: सोना हुआ और सोणा, चांदी से लगाई लंबी छलांग, जानें आज का ताजा भाव

राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन ही कांग्रेस का अनोखा प्रदर्शन! गैंती, तगारी और फावड़ों के साथ की नारेबाजी
9 Photos
rajasthan vidhan sabha budget session

राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन ही कांग्रेस का अनोखा प्रदर्शन! गैंती, तगारी और फावड़ों के साथ की नारेबाजी

कांग्रेस विधायक दल की बैठक में सरकार को घेरने की रणनीति तैयार, SIR, मनरेगा, शिक्षा और बिजली-पानी पर सवालों की बौछार

Rajasthan News: राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र में कांग्रेस ने सरकार को कड़ी घेराबंदी करने की रणनीति तैयार कर ली है. कांग्रेस विधायक दल की बैठक में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की अगुवाई में मनरेगा (MGNREGA) में बदलाव, शिक्षा व्यवस्था की खामियां, बिजली-पानी संकट जैसे जन-मुद्दों पर केंद्रित हमला करने का फैसला लिया गया.

कांग्रेस के मुख्य सचेतक रफीक खान ने कहा बैठक में कांग्रेस प्रभारी ने विधायकों को संबोधित किया. विधायकों ने अपनी बात रखी. मीटिंग में ये बात नजर आई कि सरकार हर मोड़ पर विफल है. सरकार के पास जवाब नहीं है.चाहे शिक्षा से जुड़ा मुद्दा हो, बिजली-पानी से जुड़ा मुद्दा हो या बेसिक फैसिलिटीज के मुद्दे हों, चाहे मनरेगा का मामला हो, सरकार हर मोर्चे पर विफल है. जिस तरीके से SIR में फॉर्म बांटे गए, फॉर्म किसने रिसीव किए, इसका कोई अता-पता नहीं है.बीजेपी की सरकार है, ब्यूरोक्रेसी डरी हुई है, दबाव में है. बैठक में विधायकों ने SIR में गड़बड़ी की बात रखी.बीजेपी ने मनरेगा की हत्या की है.

मनरेगा के साथ किसी भी तरह का कंप्रोमाइज हम नहीं होने देंगे. नरेगा का ओरिजिनल स्वरूप वापस लेकर आएंगे. सरकार डरी हुई है.लोकल बॉडी इलेक्शन के बारे में भी चर्चा हुई. ये तमाम मुद्दे विधानसभा में उठाए जाएंगे. कांग्रेस जिन मुद्दों को लेकर चल रही है, वो कांग्रेस के मुद्दे नहीं हैं, कांग्रेस के पर्सनल मुद्दे नहीं हैं, ये जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं. आम आदमी और किसानों के मुद्दों को लेकर कांग्रेस बात कर रही है.राज्यपाल के अभिभाषण में उपलब्धियां गिनाई जाती हैं, उसमें सरकार का विजन रखा जाता है, लेकिन सरकार के पास कोई उपलब्धियां नहीं थीं, ना ही कोई विजन दिखा पाए.

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

राज्यपाल को भाषण देना था, वो खाली विपक्ष को एड्रेस करते हुए जैसे कोई बीजेपी का नेता बोल रहा हो, उनकी तरफ इशारा करके बोल गए. इस तरह से राज्यपाल के अभिभाषण की गरिमा कम हुई है.अभिभाषण में हमने संशोधन प्रस्ताव भी लगाए हैं. हम सारी चीजें सरकार के सामने रखेंगे. पिछले बजट में क्या बोला और क्या किया. पहले बजट में 25 लाख घरों में पानी पहुंचाने की बात की थी, लेकिन आज 10 लाख कनेक्शन भी नहीं दे पाए. उसमें भी अधिकतर वर्क ऑर्डर हमारे समय पर हुए. सरकार की परफॉर्मेंस जीरो है.

विद्याधर नगर से मेट्रो चालू करने की बात की थी, दो साल से ऊपर का समय हो गया, मेट्रो का “म” तक नहीं लिखा गया.इन तमाम चीजों पर चर्चा हुई है. विधानसभा में जनता के मुद्दों पर चर्चा करेंगे. हमने सदन को चेता दिया है, मनरेगा में कोई कंप्रोमाइज नहीं चलेगा.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan News और पाएं Jaipur News हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!


ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news