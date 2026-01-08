Zee Rajasthan
राजस्थान में मनरेगा को लेकर कांग्रेस का बड़ा आंदोलन, गांव-गांव तक पहुंचेगा ‘मनरेगा बचाओ संग्राम’!

Jaipur News: मनरेगा को लेकर कांग्रेस एक बार फिर केंद्र सरकार के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाने जा रही है. आलाकमान के निर्देश पर प्रदेश कांग्रेस ने ‘मनरेगा बचाओ संग्राम’ को लेकर व्यापक रणनीति तैयार करने का फैसला किया है. कांग्रेस इस आंदोलन को प्रदेश के गांव-गांव तक ले जाने की तैयारी में है. 

Published: Jan 08, 2026, 08:03 AM IST | Updated: Jan 08, 2026, 08:03 AM IST

Jaipur News: मनरेगा को लेकर कांग्रेस एक बार फिर केंद्र सरकार के खिलाफ तीखा रुख अपनाने की तैयारी में है. आलाकमान के निर्देश पर प्रदेश कांग्रेस ने ‘मनरेगा बचाओ संग्राम’ को लेकर विस्तृत रणनीति बनाने का फैसला किया है. पार्टी इस आंदोलन को प्रदेश के हर गांव तक पहुंचाने की योजना पर काम कर रही है. राजस्थान पार्टी का आरोप है कि केंद्र सरकार ने मनरेगा में बदलाव कर राइट टू वर्क (काम का अधिकार) को कमजोर कर दिया है, जिससे ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों पर सीधा असर पड़ा है.

कांग्रेस नेताओं का कहना है कि मनरेगा कांग्रेस सरकार की एक अहम योजना रही है, जिसने गांवों में रोजगार उपलब्ध कराया, पलायन को रोका और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती दी. पार्टी का आरोप है कि मौजूदा केंद्र सरकार जानबूझकर मनरेगा को कमजोर कर रही है और इसके जरिए कांग्रेस के ग्रामीण वोट बैंक पर हमला किया जा रहा है. कांग्रेस का यह भी दावा है कि बीजेपी मनरेगा को खत्म करने की मंशा से अलग-अलग तरीके अपना रही है और इसके लिए भगवान राम के नाम का भी सहारा लिया गया.

कल बनेगी आंदोलन की रणनीति
प्रदेश कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेता आज जयपुर स्थित तोतूका भवन में बैठक कर मनरेगा बचाओ संग्राम की रूपरेखा तय करेंगे. यह बैठक प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की अध्यक्षता में होगी. इसमें कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, राजस्थान से जुड़े एआईसीसी पदाधिकारी, कांग्रेस विधायक, विधायक प्रत्याशी, सांसद, सांसद प्रत्याशी, प्रदेश पदाधिकारी, जिलाध्यक्ष, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, विधानसभा समन्वयक और कई वरिष्ठ नेता शामिल होंगे.

गांव-गांव तक आंदोलन
कांग्रेस ने साफ किया है कि मनरेगा को लेकर प्रस्तावित यह आंदोलन केवल शहरों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसे प्रदेश के हर गांव तक पहुंचाया जाएगा. पार्टी को उम्मीद है कि इस मुद्दे पर आम जनता कांग्रेस के साथ खड़ी होगी और केंद्र सरकार के फैसलों के खिलाफ आवाज बुलंद करेगी.

आंदोलन की तारीख तय
कांग्रेस ने मनरेगा को लेकर 10 जनवरी से 25 फरवरी तक प्रदेशव्यापी आंदोलन चलाने का फैसला किया है. इस दौरान विभिन्न स्तरों पर धरना-प्रदर्शन, सभाएं और जनसंपर्क कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे.

चुनावी रणनीति से भी जुड़ा मुद्दा
प्रदेश में आगामी पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों की तैयारियां भी चल रही हैं. ऐसे में कांग्रेस मनरेगा को एक बड़े मुद्दे के रूप में सामने रखकर ग्रामीण इलाकों में अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने की कोशिश कर रही है. पार्टी का मानना है कि मनरेगा का मुद्दा सीधे ग्रामीण जनता से जुड़ा है और इससे चुनावी माहौल पर भी असर पड़ सकता है.

मनरेगा को लेकर कांग्रेस आने वाले दिनों में प्रदेशभर में बड़ा सियासी संग्राम छेड़ने की तैयारी में है, जिसमें संगठन और जनता दोनों को साथ लाने की रणनीति बनाई जा रही है.

