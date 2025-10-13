Rajasthan: संगठन सृजन अभियान, शहर-शहर कांग्रेस में देखने को मिल रही कलह

Jaipur News: कांग्रेस में जिला अध्यक्षों को बदलने के लिए संगठन सृजन अभियान चल रहा है. कांग्रेस की ओर से संगठन को मजबूत करने के लिए ये अभियान शुरू किया गया था, लेकिन राजस्थान के अलग-अलग जिलों में कांग्रेस में गुटबाजी खुलकर सामने आ रही है, जिससे ये साफ लग रहा है कि यह संगठन को मजबूत तो नहीं करेगा, बल्कि जो खींचतान कांग्रेस के नेताओं में चली आ रही है, उसको और मजबूत करेगा. राजस्थान के अलग-अलग शहरों में जिला अध्यक्षों के लिए कांग्रेस के नेता खुलकर आमने-सामने हो रहे हैं.

AICC की ओर से जिला अध्यक्ष को लेकर नेताओं और कार्यकर्ताओं से चर्चा करने के लिए पर्यवेक्षक राजस्थान भेज हुए है. पर्यवेक्षक राजस्थान के अलग-अलग जिलों में कार्यकताओं से चर्चा भी कर रहे लेकिन कांग्रेस में जिला अध्यक्षों को लेकर खुल कर कलह सामने आ रही है.

कांग्रेस के नेता अपने-अपने जिलों में अपने हिसाब से जिला अध्यक्ष बनाना चाहते हैं लेकिन कांग्रेस आलाकमान कार्यकर्ताओं की भावनाओं को देखकर संगठन सृजन अभियान के तहत जिला अध्यक्ष का चुनाव करना चाहती है लेकिन राजस्थान के शहरों में नेता और कार्यकर्ताओं में आपसी मतभेद इस अभियान को नुकसान पहुंचा रहे हैं.

राजस्थान में कांग्रेस का संगठन सृजन अभियान गुटबाजी का अखाड़ा बनते हुए नजर आ रहा है. अजमेर, कोटा, झुंझुनूं और जोधपुर में कांग्रेस में लड़ाई खुल कर सामने आ रही है.

पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने X पर पोस्ट कर कांग्रेस नेताओं को नसीहत दी है. गहलोत ने लिखा संगठन सृजन अभियान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का एक नायाब प्रयोग है जिसमें जिले के सभी नेताओं एवं कार्यकर्ताओं की राय लेकर जिला अध्यक्ष चुना जाएगा.

कई जगह पर किसी नेता को जिला अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव या किसी सीनियर लीडर को जिला अध्यक्ष बनाने के लिए अधिकृत करने का प्रस्ताव पास करने की खबरें आई हैं जो उचित नहीं है. किसी भी सीनियर लीडर द्वारा अपने प्रभाव का इस्तेमाल या कार्यकर्ताओं द्वारा प्रस्ताव पास करना हाईकमान की भावना के अनुरूप नहीं है. इस अभियान का उद्देश्य ही पर्यवेक्षकों द्वारा सभी से चर्चा कर जिला अध्यक्ष का चयन करना है, जिससे सभी कार्यकर्ताओं की भागीदारी सुनिश्चित हो सके.

