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राजस्थान कांग्रेस ने दिखाई एकजुटता, नीरज डांगी ने भरा राज्यसभा नामांकन

Neeraj Dangi Rajya Sabha: राजस्थान कांग्रेस के प्रत्याशी नीरज डांगी ने गुरुवार को राज्यसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन दाखिल कर दिया. नामांकन के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली समेत कई वरिष्ठ नेताओं और विधायकों ने शक्ति प्रदर्शन किया. कांग्रेस ने इस मौके पर एकजुटता का प्रदर्शन किया.

Edited byAnsh RajReported byVishnu Prakash Sharma
Published: Jun 06, 2026, 08:36 AM|Updated: Jun 06, 2026, 08:36 AM
राजस्थान कांग्रेस ने दिखाई एकजुटता, नीरज डांगी ने भरा राज्यसभा नामांकन
Image Credit: Rajasthan Politics

Rajasthan Politics: राजस्थान से राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस प्रत्याशी नीरज डांगी ने गुरुवार को अपना नामांकन दाखिल कर दिया. नामांकन के दौरान कांग्रेस ने एकजुटता का प्रदर्शन करते हुए अपने कई वरिष्ठ नेताओं और विधायकों की मौजूदगी दर्ज कराई. नीरज डांगी के साथ पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली सहित कांग्रेस के कई विधायक नामांकन प्रक्रिया में शामिल हुए.


कांग्रेस ने अपने परंपरागत वोट बैंक को साधने के लिए एक बार फिर से राज्यसभा के लिए नीरज डांगी को उम्मीदवार बनाया है. पार्टी का मानना है कि डांगी संगठन और पार्टी की विचारधारा के प्रति लगातार सक्रिय रहे हैं और राज्यसभा में भी उन्होंने कांग्रेस का पक्ष मजबूती से रखा है. इसी कारण पार्टी ने उन्हें दोबारा मौका दिया है.

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नीरज डांगी के नामांकन दाखिल कराने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, PCC चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली सहित कांग्रेस के कई विधायक पहुंचे. कांग्रेस ने अपने परंपरागत वोट बैंक को साधने के लिए एक बार फिर से राज्यसभा के लिए नीरज डांगी को उम्मीदवार बनाया है.

नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा, नीरज डांगी ने वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में नामांकन भरा है. हमारा कैंडिडेट आराम से चुनाव जीतेगा. हमारे पास आवश्यकता से अधिक संख्या है. विश्व पर्यावरण दिवस पर जूली ने आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार पेड़ लगाती है, लेकिन यह नहीं बताती कि वे कहां गए.

नीरज डांगी ने कहा, कांग्रेस लीडरशिप ने मुझ पर फिर से भरोसा जताया है. मैं उस भरोसे पर खरा उतरने की कोशिश करूंगा. डांगी ने कहा, जो कमियां पिछले कार्यकाल में रह गई थीं, उनको पूरा करने का प्रयास करूंगा.

नीरज डांगी ने कहा, वोटिंग की स्थिति आएगी तो बीजेपी की वजह से आएगी. चौथा उम्मीदवार आएगा तो भी बीजेपी की तरफ से आएगा, हमारी तरफ से नहीं आएगा. डांगी ने कहा, कांग्रेस के 67 विधायक हैं और 4 हमारे समर्थित विधायक हैं. हमारे 71 वोट एक तरफ होंगे. नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा, राजस्थान में चुनाव जीतने में कोई दिक्कत नहीं है. हमारे विधायक हमारे साथ हैं.


नामांकन के बाद नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि नीरज डांगी ने वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में नामांकन भरा है और कांग्रेस उम्मीदवार की जीत पूरी तरह सुनिश्चित है. उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस के पास चुनाव जीतने के लिए आवश्यक संख्या से अधिक समर्थन मौजूद है. जूली ने कहा कि राजस्थान में कांग्रेस के सभी विधायक एकजुट हैं और पार्टी को चुनाव जीतने में किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी.


इस दौरान विश्व पर्यावरण दिवस का जिक्र करते हुए टीकाराम जूली ने राज्य सरकार पर भी निशाना साधा. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार पेड़ लगाने के दावे तो करती है, लेकिन यह नहीं बताती कि लगाए गए पेड़ कहां हैं और उनका क्या हुआ.


वहीं कांग्रेस प्रत्याशी नीरज डांगी ने पार्टी नेतृत्व का आभार जताते हुए कहा कि कांग्रेस लीडरशिप ने एक बार फिर उन पर भरोसा जताया है. उन्होंने कहा कि वह इस भरोसे पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करेंगे. डांगी ने कहा कि उनके पिछले कार्यकाल में जो कमियां रह गई थीं, उन्हें दूर करने और जनता से जुड़े मुद्दों को प्रभावी ढंग से उठाने का प्रयास किया जाएगा.


राज्यसभा चुनाव में संभावित मुकाबले को लेकर डांगी ने कहा कि यदि वोटिंग की स्थिति बनती है तो उसकी जिम्मेदारी बीजेपी की होगी. उन्होंने कहा कि यदि चौथा उम्मीदवार मैदान में उतरता है तो वह बीजेपी की ओर से आएगा, कांग्रेस की ओर से नहीं. डांगी ने दावा किया कि कांग्रेस के 67 विधायक और 4 समर्थित विधायक हैं, ऐसे में पार्टी के 71 वोट एकजुट होकर कांग्रेस उम्मीदवार के पक्ष में जाएंगे.

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Ansh Raj

Ansh Raj

अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैं

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