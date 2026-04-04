राजस्थान में कांग्रेस का नया प्लान! विधायकों को सौंपी जिलों की कमान, चुनाव से पहले बड़ा दांव

Jaipur News: कांग्रेस ने प्रदेश में संगठन सृजन अभियान के तहत बनाए गए जिला अध्यक्षों के लिए अब एक मजबूत सपोर्ट सिस्टम तैयार किया है. कांग्रेस में संगठनात्मक ढांचे के अनुसार राजस्थान में 50 जिले हैं, और सभी जिलों में पार्टी की ओर से प्रभारी और सह प्रभारी नियुक्त किए गए हैं. कांग्रेस ने जिन नेताओं को प्रभारी बनाया है, उनमें वर्तमान विधायक और पूर्व विधायकों को भी शामिल किया गया है ताकि जमीनी स्तर पर संगठन को मजबूती मिल सके.

प्रभारी और सह प्रभारी जिलों में हो रहे कामकाज की नियमित रिपोर्ट प्रदेश अध्यक्ष को सौंपेंगे. हाल ही में गैस की किल्लत पर हुए जिलों में प्रदर्शनों के बाद पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा जिला अध्यक्षों के कामकाज से पूरी तरह संतुष्ट नजर नहीं आए थे. इसी के बाद संगठन को मजबूत करने और जिला स्तर पर बेहतर समन्वय के लिए यह व्यवस्था लागू की गई है.

पूसाराम गोदारा को हनुमानगढ़ जिले का प्रभारी बनाया गया

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जयपुर जिले के प्रभारी के तौर पर विधायक रोहित बोहरा को जिम्मेदारी दी गई है. रोहित बोहरा इससे पहले भी जयपुर के प्रभारी रह चुके हैं. इसके अलावा हाकम अली खान को चूरू, जगदीश चंद्र को राजसमंद, विधायक अमित चाचाण को खैरथल-तिजारा, प्रशांत शर्मा को टोंक और पूसाराम गोदारा को हनुमानगढ़ जिले का प्रभारी बनाया गया है.

संगठन को सक्रिय बनाने पर फोकस

हाल ही में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा की ओर से सभी जिला अध्यक्षों, ब्लॉक अध्यक्षों, नगर अध्यक्षों और मंडल अध्यक्षों को भी हिदायत दी गई है कि 20 अप्रैल तक अपनी-अपनी कार्यकारिणी का गठन करें अन्यथा संबंधित नेताओं को पद से मुक्त कर दिया जाएगा. ऐसे में अब तमाम प्रभारी और सह प्रभारी भी जिलों की मॉनिटरिंग करेंगे और संगठन को सक्रिय बनाने पर फोकस रहेगा.

कांग्रेस अब जिलों में चल रहे कामकाज का बेहतर प्रदर्शन चाहती है. प्रदेश में होने वाले निकाय और पंचायत चुनाव को देखते हुए संगठन की मजबूती को बेहद अहम माना जा रहा है. ऐसे में यह कदम रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस अपने संगठन को मजबूत करने के इस मिशन में कितनी कामयाब होती है. फिलहाल पार्टी लगातार संगठन को मजबूत करने के प्रयास में जुटी हुई है और “संगठन बढ़ाओ-लोकतंत्र बचाओ अभियान” के जरिए जमीनी स्तर पर पकड़ मजबूत करने की कोशिश जारी है.

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