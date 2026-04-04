Zee Rajasthan
Add Zee News as a Preferred SourceGoogle Preferred
mobile app
google preferred
On GooglePrefer Zeenews

राजस्थान में कांग्रेस का नया प्लान! विधायकों को सौंपी जिलों की कमान, चुनाव से पहले बड़ा दांव

Jaipur News: राजस्थान में कांग्रेस ने संगठन को मजबूत करने के लिए 50 जिलों में प्रभारी और सह प्रभारी नियुक्त किए हैं. अब जिलों के कामकाज की सीधी मॉनिटरिंग होगी और रिपोर्ट प्रदेश नेतृत्व तक पहुंचेगी.

Sandhya Yadav
Edited BySandhya Yadav
Reported ByVishnu Sharma
Published:Apr 04, 2026, 09:18 AM IST | Updated:Apr 04, 2026, 09:18 AM IST

Trending Photos

राजस्थान की वो झील जहां पानी में तैरता है किला, खूबसूरती देख ठहर आपका दिल जाएगा!
7 Photos
rajasthan place to visit

राजस्थान की वो झील जहां पानी में तैरता है किला, खूबसूरती देख ठहर आपका दिल जाएगा!

Good News: राजस्थान में यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी! अप्रैल-जून तक चलेंगी इन रूटों पर 22 स्पेशल ट्रेनें
7 Photos
jaipur news

Good News: राजस्थान में यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी! अप्रैल-जून तक चलेंगी इन रूटों पर 22 स्पेशल ट्रेनें

अगर नहीं बनवाया ये जरूरी कार्ड, तो राजस्थान में अटक जाएगी PM किसान की अगली किस्त!
7 Photos
PM Kisan 23rd Installment

अगर नहीं बनवाया ये जरूरी कार्ड, तो राजस्थान में अटक जाएगी PM किसान की अगली किस्त!

कौन हैं घटोत्कच ? जिनका खाटू श्याम जी से है गहरा नाता
7 Photos
khatu shyam ji

कौन हैं घटोत्कच ? जिनका खाटू श्याम जी से है गहरा नाता

राजस्थान में कांग्रेस का नया प्लान! विधायकों को सौंपी जिलों की कमान, चुनाव से पहले बड़ा दांव

Jaipur News: कांग्रेस ने प्रदेश में संगठन सृजन अभियान के तहत बनाए गए जिला अध्यक्षों के लिए अब एक मजबूत सपोर्ट सिस्टम तैयार किया है. कांग्रेस में संगठनात्मक ढांचे के अनुसार राजस्थान में 50 जिले हैं, और सभी जिलों में पार्टी की ओर से प्रभारी और सह प्रभारी नियुक्त किए गए हैं. कांग्रेस ने जिन नेताओं को प्रभारी बनाया है, उनमें वर्तमान विधायक और पूर्व विधायकों को भी शामिल किया गया है ताकि जमीनी स्तर पर संगठन को मजबूती मिल सके.

प्रभारी और सह प्रभारी जिलों में हो रहे कामकाज की नियमित रिपोर्ट प्रदेश अध्यक्ष को सौंपेंगे. हाल ही में गैस की किल्लत पर हुए जिलों में प्रदर्शनों के बाद पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा जिला अध्यक्षों के कामकाज से पूरी तरह संतुष्ट नजर नहीं आए थे. इसी के बाद संगठन को मजबूत करने और जिला स्तर पर बेहतर समन्वय के लिए यह व्यवस्था लागू की गई है.

पूसाराम गोदारा को हनुमानगढ़ जिले का प्रभारी बनाया गया

Add Zee News as a Preferred Source

Trending Now

जयपुर जिले के प्रभारी के तौर पर विधायक रोहित बोहरा को जिम्मेदारी दी गई है. रोहित बोहरा इससे पहले भी जयपुर के प्रभारी रह चुके हैं. इसके अलावा हाकम अली खान को चूरू, जगदीश चंद्र को राजसमंद, विधायक अमित चाचाण को खैरथल-तिजारा, प्रशांत शर्मा को टोंक और पूसाराम गोदारा को हनुमानगढ़ जिले का प्रभारी बनाया गया है.

संगठन को सक्रिय बनाने पर फोकस

हाल ही में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा की ओर से सभी जिला अध्यक्षों, ब्लॉक अध्यक्षों, नगर अध्यक्षों और मंडल अध्यक्षों को भी हिदायत दी गई है कि 20 अप्रैल तक अपनी-अपनी कार्यकारिणी का गठन करें अन्यथा संबंधित नेताओं को पद से मुक्त कर दिया जाएगा. ऐसे में अब तमाम प्रभारी और सह प्रभारी भी जिलों की मॉनिटरिंग करेंगे और संगठन को सक्रिय बनाने पर फोकस रहेगा.

कांग्रेस अब जिलों में चल रहे कामकाज का बेहतर प्रदर्शन चाहती है. प्रदेश में होने वाले निकाय और पंचायत चुनाव को देखते हुए संगठन की मजबूती को बेहद अहम माना जा रहा है. ऐसे में यह कदम रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस अपने संगठन को मजबूत करने के इस मिशन में कितनी कामयाब होती है. फिलहाल पार्टी लगातार संगठन को मजबूत करने के प्रयास में जुटी हुई है और “संगठन बढ़ाओ-लोकतंत्र बचाओ अभियान” के जरिए जमीनी स्तर पर पकड़ मजबूत करने की कोशिश जारी है.

राजस्थान की ताज़ा ख़बरों के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Rajasthan Newsऔर पाएं Jaipur Newsकी हर पल की जानकारी. राजस्थान की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

ये भी पढ़ें-

Tags

Trending news