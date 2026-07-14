/समय पर ऑफिस नहीं पहुंचे अफसर, वीडियो कॉल से खुली पोल, सहकारिता विभाग के 4 अधिकारी सस्पेंड

Rajasthan Cooperative Department: राजस्थान के सहकारिता विभाग में इन दिनों तबादलों से ज्यादा सस्पेंड की चर्चाएं जोरों पर है. अफसरों की तबादला लिस्ट से ज्यादा विभाग में होने वाले सस्पेंड लिस्ट पर नजरे है. ऐसा इसलिए है, क्योंकि वक्त पर दफ्तर नहीं पहुंचने वाले अधिकारियों को सीधा सस्पेंड किया जा रहा है. सहकारिता सचिव डॉ. समित शर्मा ने अब तक 4 अधिकारियों को सस्पेंड किया है.

सबसे खास बात ये है कि सस्पेंशन काल के दौरान लापरवाह अधिकारियों के मुख्यालय की दूरियां काफी बढ़ा दी गई है. यानि मैसेज साफ है कि सुबह 9:30 बजे दफ्तर आओ और शाम को टाइम पर 6 बजे दफ्तर से जाओ... नहीं तो निलंबन काल में मुख्यालय की दूरियां पुरानी पोस्टिंग से कोसों दूर होगी. सहकारिता सचिव और रजिस्ट्रार समित शर्मा का कहना है कि यदि अधिकारी दफ्तर पर वक्त पर आएंगे, तभी किसानों को सरकार की योजनाओं का लाभ मिलेगा.

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वीडियों कॉल में लोकेशन देखी और सस्पेंड

झूठ बोलेकर दफ्तर से नदारद रहने वाले अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है. सचिव समित शर्मा ने 10 दिन टोंक DR रविंद्र सिंह यादव को ट्रैक किया. विभाग में रविंद्र यादव की मॉनिटरिंग के लिए 3 टीमें बनी. सचिव मॉनिटरिंग टीम, अजमेर AR, टोंक CCB MD को लगाया गया. रविंद्र यादव ने AR को झूठा मेडिकल रिपोर्ट प्रस्तुत दिया. रजिस्टर में ट्यूर लिखकर बिना परमिशन जयपुर आ गए थे. इसके बाद IAS समित शर्मा ने वीडियो कॉल किया, तो पोल खुद गई. फिर यादव को सस्पेंड कर दिया.

ठीक इसी तरह करौली उप रजिस्ट्रार रामप्रसाद मीणा, जोधपुर के उप रजिस्ट्रार दफ्तर में पोस्टेड निरीक्षण उम्मेद सिंह को निलंबित किया. वहीं सीकर में केंद्र सहकारी बैंक की अधिशाषी अधिकारी उप रजिस्ट्रार ज्योति को न्यायालय के अवमानना प्रकरणों में लापरवाही करने और बिना सक्षम स्वीकृति के दफ्तर छोड़ने पर सस्पेंड किया गया है. बताया जा रहा है कि दो और अधिकारियों की लापरवाही सामने आई है. जिसके बाद अब उनपर भी गाज गिर सकती है.

निलंबन काल के दौरान दफ्तर और दूर

अधिकारी मुख्यालय दूरी और समय

DR रामप्रसाद मीणा करौली से बाड़मेर. 12 घंटे, 682 किमी दूर

DR रविंद्र सिंह यादव टोंक से जैसलमेर 11 घंटे, 612 किमी दूर

DR ज्योति सीकर से उदयपुर 8 घंटे, 437 किमी दूर

निरीक्षण उम्मेद सिंह जोधपुर से जैसलमेर 4.30 घंटे, 273 किमी दूर

ऐसी हो रही है मॉनिटरिंग

प्रदेश में 9500 पैक्स में लाखों किसानों को 25 हजार करोड़ के ऋण वितरण, बीज और खाद उपलब्ध करवाने, अनाज भंडारण, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद का काम है. इसके अलावा अपैक्स बैंक के सीसीबी बैंक और पंजीयन सेवाएं देने के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों का वक्त पर दफ्तर आना जरूरी है. इसकी मॉनिटरिंग के लिए आधार इनेबर्ल्ड बायोमैट्रिक अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम लागू हुआ है, लेकिन इसके विरोध में विभाग की एक यूनियन कोर्ट पहुंची. अब सवाल ये है कि दफ्तर में वक्त पर आने पर पाबंदी लगाना सही या गलत है.

