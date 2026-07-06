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सहकारिता मॉडल का 'राजस्थान विज़न'-कैसे एक पारंपरिक विभाग राष्ट्रीय मंच पर गेम-चेंजर बन रहा है?

Rajasthan Cooperative: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सहकारिता विभाग की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को प्रदेश में सहकारिता क्षेत्र को और मजबूत बनाने के निर्देश दिए. सोमवार को नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह में राजस्थान के सहकारिता मॉडल, नवाचारों और उपलब्धियों को राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत किया जाएगा.

Edited byAnsh Raj
Published: Jul 06, 2026, 07:00 AM|Updated: Jul 06, 2026, 07:00 AM
सहकारिता मॉडल का 'राजस्थान विज़न'-कैसे एक पारंपरिक विभाग राष्ट्रीय मंच पर गेम-चेंजर बन रहा है?
Image Credit: Rajasthan NewsSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

Rajasthan News: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रविवार को मुख्यमंत्री निवास पर सहकारिता विभाग की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की. बैठक में उन्होंने कहा कि राजस्थान सहकारिता के क्षेत्र में लगातार नई उपलब्धियां हासिल कर रहा है और देश के अग्रणी राज्यों में अपनी मजबूत पहचान बना रहा है. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सहकारिता आंदोलन को गांव-गांव तक प्रभावी बनाया जाए तथा किसानों, महिलाओं, युवाओं और ग्रामीण क्षेत्रों को इससे अधिकाधिक जोड़ा जाए. उन्होंने कहा कि सहकारिता केवल एक विभाग नहीं, बल्कि आर्थिक सशक्तिकरण और समावेशी विकास का प्रभावी माध्यम है, जिसे नई तकनीक, पारदर्शिता और बेहतर प्रबंधन के साथ आगे बढ़ाने की आवश्यकता है.


राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत होगा राजस्थान का सहकारिता मॉडल

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मुख्यमंत्री सोमवार को नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में आयोजित सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह में भाग लेंगे. केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में आयोजित इस राष्ट्रीय कार्यक्रम में देशभर के सहकारिता क्षेत्र से जुड़े प्रतिनिधि, विशेषज्ञ और अधिकारी शामिल होंगे. इस अवसर पर राजस्थान में सहकारिता क्षेत्र में किए गए नवाचारों, प्रशासनिक सुधारों और विभिन्न योजनाओं के सफल क्रियान्वयन को राष्ट्रीय स्तर पर प्रस्तुत किया जाएगा. राज्य सरकार का मानना है कि बीते वर्षों में सहकारिता क्षेत्र में हुए सकारात्मक बदलावों ने राजस्थान को नई पहचान दिलाई है.


नवाचारों और सुधारों को मिलेगी राष्ट्रीय पहचान

समारोह के दौरान राजस्थान में सहकारी संस्थाओं को मजबूत बनाने, डिजिटल सेवाओं के विस्तार, पारदर्शी कार्यप्रणाली, किसानों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए किए गए प्रयासों को प्रमुखता से रखा जाएगा. राज्य सरकार का उद्देश्य है कि सहकारिता मॉडल के माध्यम से कृषि, डेयरी, वित्तीय सेवाओं और ग्रामीण रोजगार के क्षेत्र में व्यापक विकास सुनिश्चित किया जाए. इसके साथ ही आधुनिक तकनीक के उपयोग और बेहतर प्रशासनिक व्यवस्था के जरिए सहकारी संस्थाओं को अधिक सक्षम और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में किए जा रहे कार्यों को भी राष्ट्रीय स्तर पर साझा किया जाएगा.


प्रदेश को अग्रणी राज्य बनाने पर सरकार का फोकस

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अधिकारियों से कहा कि सहकारिता क्षेत्र में चल रही योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, इसके लिए निरंतर मॉनिटरिंग और प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए. उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार का लक्ष्य राजस्थान को सहकारिता के क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य बनाना है. इसके लिए नई योजनाओं, नवाचारों और आधुनिक व्यवस्थाओं को प्राथमिकता दी जाएगी ताकि किसानों, ग्रामीणों और सहकारी संस्थाओं को अधिक से अधिक लाभ मिल सके.


विकास और आत्मनिर्भरता का मजबूत माध्यम बनेगी सहकारिता

राज्य सरकार का मानना है कि सहकारिता मॉडल ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने, किसानों की आय बढ़ाने और सामाजिक-आर्थिक विकास को गति देने का प्रभावी माध्यम बन सकता है. भारत मंडपम में आयोजित होने वाला यह राष्ट्रीय समारोह राजस्थान के लिए अपनी उपलब्धियों को पूरे देश के सामने रखने का महत्वपूर्ण अवसर होगा. इस कार्यक्रम के माध्यम से राज्य की सफल पहल, बेहतर प्रशासनिक मॉडल और सहकारिता क्षेत्र में किए गए नवाचारों को राष्ट्रीय पहचान मिलने की उम्मीद है, जिससे भविष्य में प्रदेश के सहकारिता क्षेत्र को और अधिक मजबूती और नई दिशा मिल सके.

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अंश राज, Zee Rajasthan में सब-एडिटर के तौर पर कार्यरत है. राजस्थान की हर छोटी-बड़ी खबर पर पैनी नजर रखते हैं. क्राइम, पॉलिटिक्स और पावर कॉरिडोर की खबरों में खास दिलचस्पी. ऑपरेशन सिंदूर से लेकर विधानसभा चुनाव और प्रदेश के दिग्गज नेताओं के हर बयान पर नजर. हेडलाइन से खेलना, खबर की काट-छांट करने में मजा आता है. इसके अलावा कंटेंट को पैकेजिंग करके परोसना इनकी खासियत है. डिजिटल मीडिया में करीब 3 साल का अनुभव. इससे पहले Zee Uttar Pradesh/Uttarakhand और Zee Bharat के साथ काम कर चुके हैं. चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया है और वर्तमान में मेरठ कॉलेज से LLB की पढ़ाई कर रहे हैं. खबरों की गंध सूंघने और उसे सबसे पहले, सबसे तेज परोसने का जुनून. यही अंश राज हैंRead More

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