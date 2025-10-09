Zee Rajasthan
राजस्थान में कफ सिरप मामले आया नया मोड़, पड़ताल में हुए चौंकाने वाले खुलासे

Rajasthan News: राजस्थान में कफ सिरप मामले की पड़ताल में  चौंकाने वाले खुलासे हुए. जांच में सामने आया साल 2023 में केसन्स फार्मा कंपनी के 42 सैंपल जांच में फेल हुए थे. 

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Zee Rajasthan Web Team
Published: Oct 09, 2025, 04:36 PM IST | Updated: Oct 09, 2025, 04:36 PM IST

राजस्थान में कफ सिरप मामले आया नया मोड़, पड़ताल में हुए चौंकाने वाले खुलासे

Rajasthan News: राजस्थान में कफ सिरप से हुई 4 बच्चों की मौत के मामले में अब बड़ा मोड़ आ गया है. पड़ताल में सामने आए खुलासे चौंकाने वाले हैं. पड़ताल में सामने आया कि 2023 में केसन्स फार्मा कंपनी के 42 सैंपल जांच में फेल हुए थे. इसके बाद भी कंपनी का प्रोडक्शन जारी रहा.

ड्रग विभाग की कमिश्नर डॉ. टी. शुभमंगला ने साफ किया है कि अब तक की जांच में कहीं भी सिरप को मौत की वजह नहीं माना गया है. साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि सिरप के सभी सैंपल जांच में पास पाए गए हैं. हालांकि, कंपनी को क्लीन चिट देने से उन्होंने इनकार किया है.

भरतपुर में दो, सीकर के श्रीमाधोपुर में एक और चुरू में एक बच्चे की मौत के बाद
राजस्थान में हड़कंप मच गया था. परिवारों का आरोप था कि बच्चों की मौत कफ सिरप पीने के बाद हुई लेकिन ड्रग विभाग की शुरुआती जांच में सामने आया है कि बच्चों की मौत कफ सिरप से नहीं, बल्कि निमोनिया और लंग इंफेक्शन की वजह से मल्टी ऑर्गन फेल्योर से हुई है.

ड्रग डिपार्टमेंट की कमिश्नर डॉ. टी. शुभमंगला ने बताया कि कफ सिरप में मौजूद साल्ट डेक्सट्रोमेथोरफन से किसी की भी मौत नहीं हुई. उन्होंने कहा कि इस सिरप के 6 सैंपल जांच के लिए भेजे गए थे और सभी की रिपोर्ट सही आई है. हालांकि, उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि 4 साल से कम उम्र के बच्चों को डेक्सट्रोमेथोरफन सिरप नहीं दिया जाना चाहिए.

ड्रग कमिश्नर ने ये भी खुलासा किया कि 2023 में केसन्स फार्मा कंपनी के 42 सैंपल जांच में फेल हुए थे. इसके बाद भी कंपनी का प्रोडक्शन जारी रहा. अब इस फैक्ट्री की दोबारा जांच शुरू की गई है.

टीम जब फैक्ट्री पहुंची तो फैक्ट्री अंदर से बंद मिली, लेकिन अंदर कर्मचारी काम करते नजर आए. इस पूरे मामले की जांच अब केंद्र की टीम भी कर रही है. जयपुर में मौजूद यह टीम जल्द ही अपनी रिपोर्ट पेश करेगी. वहीं, सरकार ने भी इस घटना को गंभीरता से लेते हुए मेडिकल और ड्रग विभाग को सख्त निर्देश दिए हैं.

कुल मिलाकर, पड़ताल में जो सच सामने आया है, वो यह कि कफ सिरप से सीधे तौर पर मौत का संबंध साबित नहीं हुआ है, लेकिन कंपनी के पुराने रिकॉर्ड और जांच में फेल सैंपल कई सवाल खड़े कर रहे हैं. अब सबकी निगाहें केंद्र की टीम की रिपोर्ट पर टिकी हैं, जो तय करेगी कि राजस्थान में बच्चों की मौत के पीछे की असली वजह क्या थी.

