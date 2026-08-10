/चरागाह पर कब्जा किया तो अब खैर नहीं! अखबार में नाम के साथ छपेगी फोटो, चार सौ बीसी करने वालों पर फिर होगी FIR

Rajasthan Crime News: गांवों की चरागाह जमीन पर कब्जा करने वालों के खिलाफ राजस्थान सरकार ने अब कार्रवाई का तरीका और सख्त कर दिया है. लंबे समय से चरागाह भूमि पर अतिक्रमण की शिकायतों के बीच पंचायती राज विभाग ने बड़े कब्जाधारियों की पहचान सार्वजनिक करने के निर्देश दिए हैं. अब सिर्फ नोटिस देकर मामला खत्म नहीं होगा. अतिक्रमणकारी का नाम, फोटो और उसने कितनी जमीन पर कब्जा कर रखा है, इसकी जानकारी सार्वजनिक की जाएगी. यह जानकारी ग्राम पंचायत भवन के सूचना पट्ट के साथ गांव के प्रमुख स्थानों और मुख्य चौराहों पर भी प्रदर्शित की जाएगी. इतना ही नहीं, अतिक्रमणकारियों की जानकारी समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने के निर्देश भी दिए गए हैं. इसके बाद भी अगर कब्जा नहीं हटाया गया तो संबंधित व्यक्ति के खिलाफ FIR दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.



बड़े अतिक्रमणकारियों पर पहले कार्रवाई

पंचायती राज विभाग ने प्रदेश के सभी जिला परिषदों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं. विभाग की ओर से पहले ही ग्राम पंचायतों की चरागाह भूमि पर हुए अतिक्रमणों की जानकारी जुटाई जा चुकी है. जिला परिषदों से प्रत्येक ग्राम पंचायत में चरागाह भूमि पर कब्जा करने वाले सबसे बड़े 10 अतिक्रमणकारियों की सूची मांगी गई थी. बताया गया है कि कई जिलों से ऐसी सूचियां विभाग को भेजी जा चुकी हैं. अब इन्हीं अतिक्रमणों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई आगे बढ़ाई जाएगी. यानी सरकार की नजर अब खास तौर पर उन लोगों पर है, जिन्होंने बड़े क्षेत्रफल में चरागाह भूमि पर कब्जा कर रखा है.

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पंचायत भवन से लेकर चौराहे तक लगेगी सूची

नए निर्देशों की सबसे खास बात अतिक्रमणकारियों की जानकारी को सार्वजनिक करना है. ग्राम पंचायत को अतिक्रमण करने वाले लोगों की जानकारी अपने सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करनी होगी. इसमें खास तौर पर उन लोगों की जानकारी सामने लाई जाएगी, जिन्होंने सबसे ज्यादा क्षेत्रफल में चरागाह भूमि पर कब्जा कर रखा है. नाम और फोटो के साथ कब्जाई गई जमीन का क्षेत्रफल भी बताया जाएगा. इसके अलावा गांव के प्रमुख स्थानों और मुख्य चौराहों पर भी यह जानकारी प्रदर्शित करने के निर्देश हैं. इसका मकसद अतिक्रमणकारियों की पहचान को सार्वजनिक करना और उन पर सामाजिक तथा प्रशासनिक स्तर पर दबाव बनाना है, ताकि चरागाह भूमि को जल्द से जल्द कब्जे से मुक्त कराया जा सके.



अखबार में भी प्रकाशित होगी अतिक्रमणकारियों की जानकारी

पंचायती राज विभाग ने सिर्फ पंचायत भवन या गांव के चौराहों तक ही कार्रवाई सीमित नहीं रखी है. निर्देशों में अतिक्रमणकारियों की जानकारी समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने की बात भी कही गई है. यानी जिन लोगों ने चरागाह भूमि पर बड़ा कब्जा कर रखा है, उनकी पहचान अब सार्वजनिक रूप से सामने आ सकती है. प्रशासन की ओर से नाम, फोटो और अतिक्रमित भूमि का विवरण उपलब्ध कराया जाएगा. सरकार का यह कदम खास तौर पर बड़े कब्जों को लेकर सख्ती का संकेत माना जा रहा है.



कब्जा नहीं हटाया तो सीधे FIR

अतिक्रमणकारियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मामला केवल नाम और फोटो सार्वजनिक करने तक सीमित नहीं रहेगा. विभाग ने कार्रवाई की अगली प्रक्रिया भी स्पष्ट कर दी है. अगर सार्वजनिक सूचना और निर्देश के बावजूद अतिक्रमणकारी चरागाह भूमि से अपना कब्जा नहीं हटाता है तो उसके खिलाफ FIR दर्ज कराई जाएगी. इसके बाद नियमानुसार अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाएगी. यानी पहले पहचान और सूचना सार्वजनिक होगी, फिर कब्जा हटाने का मौका दिया जाएगा और इसके बावजूद कब्जा बरकरार रहने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.



पंचायती राज नियमों के तहत होगी कार्रवाई

चरागाह भूमि से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के लिए पंचायती राज विभाग ने पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 165 के तहत कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं. ग्राम पंचायतों को अपने क्षेत्र में अतिक्रमण की स्थिति की जानकारी रखने और नियमानुसार कार्रवाई आगे बढ़ाने के लिए कहा गया है. बड़े क्षेत्रफल पर कब्जा करने वालों को प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई के दायरे में लाया जाएगा. इससे यह साफ है कि सरकार अब चरागाह भूमि से जुड़े मामलों में प्रक्रिया को चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ाने की तैयारी में है.



कार्रवाई की रिपोर्ट 15 दिन में देनी होगी

पंचायती राज विभाग ने जिला परिषदों के मुख्य और अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को अतिक्रमण हटाने के बाद की गई कार्रवाई की जानकारी भी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं. विभाग के मुताबिक पूरी कार्रवाई की रिपोर्ट 15 दिवस के भीतर उपलब्ध करानी होगी. इससे जिला स्तर पर होने वाली कार्रवाई की निगरानी भी की जा सकेगी. यानी अब अतिक्रमण हटाने के बाद मामला फाइलों में दबा रहने की बजाय उसकी रिपोर्ट भी विभाग तक पहुंचानी होगी.



चरागाह भूमि पर क्यों बढ़ी सख्ती?

गांवों में चरागाह भूमि का इस्तेमाल पशुओं के लिए चराई और सामुदायिक जरूरतों के लिए किया जाता है. कई जगहों पर इन जमीनों पर अतिक्रमण को लेकर लंबे समय से शिकायतें सामने आती रही हैं. कहीं खेती के नाम पर तो कहीं निर्माण के जरिए चरागाह भूमि पर कब्जे के आरोप लगते रहे हैं. ऐसे मामलों में कार्रवाई की प्रक्रिया लंबी होने के कारण कई बार जमीन खाली कराने में समय लग जाता है. अब पंचायती राज विभाग के नए निर्देशों में बड़े अतिक्रमणकारियों की पहचान से लेकर सार्वजनिक सूचना, FIR और जमीन खाली कराने तक की प्रक्रिया को स्पष्ट किया गया है.



अब सिर्फ नोटिस से नहीं चलेगा काम

सरकार के नए निर्देशों का सबसे बड़ा संदेश यही है कि चरागाह भूमि पर बड़े कब्जों को लेकर कार्रवाई अब सिर्फ नोटिस देने तक सीमित नहीं रहेगी. पहले अतिक्रमण की पहचान होगी. इसके बाद बड़े कब्जाधारियों के नाम और फोटो सार्वजनिक किए जाएंगे. कब्जाई गई जमीन का क्षेत्रफल भी बताया जाएगा. इसके बावजूद अगर कब्जा बरकरार रहा तो FIR और अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई होगी. ऐसे में गांवों की चरागाह भूमि पर बड़े पैमाने पर कब्जा करने वालों के लिए आने वाले दिनों में मुश्किलें बढ़ सकती हैं. अब देखना होगा कि जिला परिषद और ग्राम पंचायत स्तर पर इन निर्देशों को कितनी तेजी से लागू किया जाता है और कितनी जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराया जाता है.

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