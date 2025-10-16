Zee Rajasthan
राजस्थान क्रिकेट बना 'राजनीति की पिच', RCA में दिखी BJP नेताओं के बेटों की जंग!

Jaipur News: राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन (RCA), जो राज्य में क्रिकेट प्रतिभाओं को संवारने का केंद्र माना जाता है, अब आंतरिक विवादों और राजनीतिक टकराव का अखाड़ा बन चुका है. 

Zee Rajasthan Web Team
Edited By Zee Rajasthan Web Team
Reported By Dinesh Tiwari
Published: Oct 16, 2025, 07:15 PM IST | Updated: Oct 16, 2025, 07:15 PM IST

राजस्थान क्रिकेट बना 'राजनीति की पिच', RCA में दिखी BJP नेताओं के बेटों की जंग!

Jaipur News: राजस्थान के जयपुर प्रदेश में क्रिकेट को तरासने वाली संस्था अब जंग का अखाड़ा बन चुकी है. राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन में पांच सदस्य एडहॉक कमेटी में पांचो सदस्य भाजपा के नेता है, जिनमें से तीन सदस्य दिग्गज बीजेपी नेताओं के पुत्र भी है लेकिन अब क्रिकेट के इस संस्था में बड़ी जंग छिड़ी हुई है.

प्रदेश में क्रिकेट की प्रतिभाओं को तरसाने वाली संस्था या आर्थिक रूप से राजस्थान की सबसे बड़ी इस संस्था में अब लड़ाई खुलकर सामने आ रही है.

क्या है पूरा मामला?
राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन में जंग शुरू हो गई एडहॉक कमेटी के कन्वीनर डीडी कुमावत के खिलाफ कमेटी के चार सदस्य खुलकर सामने आ गए. कमेटी के पांच में से चार सदस्यों ने संयोजक डीडी कुमावत पर अनियमितताओं के आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है.

चारों सदस्यों ने एक प्रस्ताव पारित कर कनवीनर डीडी कुमावत के साढ़े तीन माह कार्यकाल में लिए गए सभी फसलों को रद्द कर दिया. पलटवार में कन्वीनर डीडी कुमावत ने जोधपुर क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष व एडहॉक कमेटी के सदस्य धनंजय सिंह खींवसर की मान्यता रद्द कर दी.

मामले को लेकर धनंजय सिंह खींवसर का कहना है कि कोई भी व्यक्ति आरसीए संविधान के अनुसार एक व्यक्ति फैसला नहीं ले सकता आरसीए में मेजोरिटी महत्वपूर्ण होती है. ऐसे में डीडी कुमावत का कोई भी निर्णय मान्य नहीं है.

वहीं, कनवीनर डीडी कुमावत का कहना है कि हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार जोधपुर डीसीए की मान्यता को रद्द किया गया. हाई कोर्ट ने कमेटी कन्वीनर को निर्देश दिए थे.

हाई कोर्ट के आदेश की पालना करते हुए जोधपुर डीसीए की मान्यता को रद्द कर दिया गया. उन्होंने धनंजय सिंह खींवसर पर निशाना साधते हुए कहा कि कोई व्यक्ति खुद को जबरदस्ती राजा समझे तो समझें बाकी आरसीए के नियम के अनुसार, धनंजय सिंह का को अधिकार नहीं है.

मीटिंग करने को लेकर डीडी कुमावत ने कहा कि मीटिंग बुलाने का हक अधिकार कन्वीनर को होता है. ऐसे में मुझे सदस्यों ने रात को 12:00 बजे मेल किया था, जो मैंने देखा नहीं. अभी देखने के बाद जवाब दूंगा.

RCA एडहॉक कमेटी में खिंची तलवारे चारों सदस्य हुए कन्वीनर डीडी कुमावत के खिलाफ, कन्वीनर के खिलाफ मनमर्जियां व अनियमितताओं को लेकर खोला मोर्चा. सदस्यों ने कहा कि हमारा काम क्रिकेट को सुधारना हालत खराब नहीं होने देंगे. चारों सदस्यों ने कल बुलाई एडहॉक कमेटी की बैठक, कन्वीनर ने कहा बैठक बुलाने का हक सिर्फ कन्वीनर के पास.

एडहॉक कमेटी के सदस्य आशीष तिवारी ने कहा कि हमारा उद्देश्य है क्रिकेट बेहतरीन करवाना है. क्रिकेट की वर्तमान स्थितियों को बेटरमेंट करना है इसीलिए हमने मीटिंग बुलाए और इस मीटिंग में आने के लिए चारों सदस्यों की सहमति है. अब कन्वीनर अपनी मर्जी से नहीं आए तो उसका कोई कुछ नहीं कर सकता. बाकी एडहॉक कमेटी के सभी सदस्य क्रिकेट के बेटरमेंट के लिए प्रयास कर रहे हैं. कन्वीनर की कुछ अनियमितताओं के चलते हमने विरोध प्रस्ताव पारित कर पुराने निर्णय को रद्द किया है.

RCA एडहॉक कमेटी में इस जंग का राजस्थान के राजनीति पर भी प्रभाव नजर आएगा क्योंकि आरसीए कमेटी में लंबे समय से चल रही इस जंग पर खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह की राठौड़ की चुप्पी अपने आप में कई सवाल खड़े करती है.

वहीं, कमेटी के सदस्य चिकित्सा मंत्री के पुत्र धनंजय सिंह खींवसर राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवारी के पुत्र आशीष तिवारी और भाजपा विधायक जसवंत यादव के पुत्र मोहित यादव जैसे कद्दावर नेताओं के पुत्रों की साख दाव पर लगी है. वहीं, भाजपा नेता डीडी कुमावत भी सामने से खुलकर मुकाबला कर रहे हैं.

