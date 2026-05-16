/RCA की सियासी पिच पर हलचल, इसी महीने जारी हो सकता है चुनाव का नोटिस, खेल मंत्री बोले- सरकार का दखल नहीं

RCA Election News : राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन (RCA) में लंबे समय से जारी प्रशासनिक गतिरोध और आपसी खींचतान के बाद अब चुनावी बिगुल बजने के संकेत मिल रहे हैं. शुक्रवार को जयपुर में आरसीए एडहॉक कमेटी और प्रदेशभर के जिला क्रिकेट संघों (DCA) के पदाधिकारियों की एक हाई-प्रोफाइल बैठक हुई, जिसमें जल्द से जल्द चुनाव प्रक्रिया शुरू करने पर आम सहमति बन गई है.

खेल मंत्री राज्यवर्धन की दो टूक,'सरकार का हस्तक्षेप नहीं'

बैठक के बाद प्रदेश के खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने मीडिया से मुखातिब होते हुए सरकार का रुख पूरी तरह साफ कर दिया. मुख्यमंत्री और राज्य सरकार की मंशा क्रिकेट प्रशासन में पूरी पारदर्शिता लाने की है.सरकार ने आरसीए के कामकाज में कोई दखल नहीं दिया है. चुनाव कराने और क्रिकेट के संचालन की पूरी जिम्मेदारी जिला संघों की ही है.वता दें कि खेल मंत्री ने कहा कि बीसीसीआई (BCCI) से मिलने वाले फंड, संसाधनों और आधुनिक सुविधाओं का सही लाभ राजस्थान के खिलाड़ियों को तभी मिलेगा, जब यहां एक लोकतांत्रिक और निर्वाचित बॉडी काम करेगी.

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इसी महीने आ सकता है चुनावी नोटिफिकेशन

आरसीए एडहॉक कमेटी के कन्वीनर मोहित यादव ने बैठक के नतीजों को बेहद सकारात्मक बताया. प्रदेश के 33 में से 29 जिला क्रिकेट संघों के प्रतिनिधियों ने तुरंत चुनाव प्रक्रिया शुरू करने के पक्ष में मतदान किया है. एडहॉक कमेटी को उम्मीद है कि इसी महीने (मई) चुनाव का आधिकारिक नोटिस और शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा.

नागौर और सवाई माधोपुर संघों पर गिर सकती है गाज!

बैठक के भीतर से छनकर आ रही खबरों के अनुसार, अंदरूनी सियासत भी पूरी गर्माहट पर है. बैठक के दौरान नागौर और सवाई माधोपुर जिला क्रिकेट संघों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई को लेकर एक पत्र तैयार किया गया, जिस पर 25 जिला संघों के पदाधिकारियों ने साइन किए हैं.माना जा रहा है कि एडहॉक कमेटी जल्द ही इन दोनों जिला संघों के खिलाफ कोई बड़ा आधिकारिक आदेश जारी कर सकती है.

पिच पर खेल मंत्री ने दिखाए हाथ

गंभीर चुनावी चर्चाओं के बीच माहौल को हल्का और सकारात्मक बनाने के लिए एडहॉक कमेटी और जिला संघों के बीच एक फ्रेंडली क्रिकेट मैच भी खेला गया. इस दौरान खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ खुद पिच पर उतरे और जमकर बल्लेबाजी करते हुए खेल भावना का संदेश दिया.