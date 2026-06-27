/RCA एडहॉक कमेटी का कार्यकाल 10वीं बार बढ़ा, चुनाव फिर टले

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Rajasthan Cricket Association: राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन (RCA) की एडहॉक कमेटी को लेकर एक बार फिर बड़ा फैसला सामने आया है. सहकारिता विभाग ने एडहॉक कमेटी का कार्यकाल लगातार 10वीं बार तीन महीने के लिए बढ़ा दिया है. इस संबंध में सहकारिता विभाग के सचिव डॉ. समित शर्मा ने आदेश जारी किए हैं. इसके साथ ही RCA में नियमित चुनाव होने का इंतजार एक बार फिर लंबा हो गया है.
चुनाव से पहले जांच पूरी करने की मांग
वर्तमान एडहॉक कमेटी ने सहकारिता विभाग से चुनाव कराने के लिए अतिरिक्त समय मांगा था. कमेटी का कहना है कि पूर्ववर्ती RCA कार्यकारिणी के कार्यकाल में हुई कथित वित्तीय और प्रशासनिक अनियमिताओं की जांच अभी पूरी नहीं हुई है. इसके अलावा कई जिला क्रिकेट संघों से जुड़े विवाद भी लंबित हैं. कमेटी का मानना है कि इन मामलों के निस्तारण के बाद ही निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराए जा सकते हैं.
राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन (RCA) की एडहॉक कमेटी का कार्यकाल एक बार फिर तीन महीने के लिए बढ़ा दिया गया है. सहकारी समितियां, राजस्थान के रजिस्ट्रार डॉ. समित शर्मा ने राजस्थान खेल (संघों का पंजीकरण, मान्यता एवं विनियमन) अधिनियम, 2005 की धारा 24(1)(क) के तहत यह आदेश जारी किया है. आदेश के अनुसार, एडहॉक कमेटी का कार्यकाल 27 जून 2026 को समाप्त हो रहा था. ऐसे में इसे अगले तीन महीने के लिए बढ़ाते हुए कमेटी को इस अवधि के भीतर RCA की नई कार्यकारिणी के चुनाव कराने के निर्देश दिए गए हैं.
राज्य सरकार ने 28 मार्च 2024 को RCA की कार्यकारिणी के चुनाव कराने के उद्देश्य से तीन महीने के लिए एडहॉक कमेटी का गठन किया था. हालांकि तय समय सीमा में चुनाव नहीं हो सके. इसके बाद लगातार 29 जून 2024, 28 सितंबर 2024, 26 दिसंबर 2024, 27 मार्च 2025, 27 जून 2025, 26 सितंबर 2025, 26 दिसंबर 2025 और 28 मार्च 2026 को भी कमेटी का कार्यकाल तीन-तीन महीने के लिए बढ़ाया जाता रहा. अब 27 जून 2026 को समाप्त हो रहे कार्यकाल को फिर से तीन महीने के लिए बढ़ाने का निर्णय लिया गया है.
कार्यकाल बढ़ाने के प्रमुख कारण
पूर्व कार्यकारिणी के वित्तीय एवं प्रशासनिक मामलों की जांच अभी जारी है.विभिन्न जिला क्रिकेट संघों से जुड़े विवादों की जांच पूरी नहीं हुई है, ताकि उपविधियों के अनुसार निष्पक्ष चुनाव कराए जा सकें.वर्तमान क्रिकेट सत्र को देखते हुए खिलाड़ियों के हित में विभिन्न क्रिकेट प्रतियोगिताओं का लगातार आयोजन किया जा रहा है. अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण निर्धारित समय में चुनाव प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी.
रजिस्ट्रार ने आदेश में स्पष्ट किया है कि यदि एडहॉक कमेटी का कार्यकाल नहीं बढ़ाया जाता तो कानूनी शून्यता की स्थिति उत्पन्न हो सकती थी. इसलिए प्रशासनिक निरंतरता बनाए रखने के लिए तीन महीने का विस्तार दिया गया है. साथ ही कमेटी को निर्देशित किया गया है कि विस्तारित अवधि के भीतर RCA की नई कार्यकारिणी का चुनाव हर हाल में संपन्न कराया जाए.
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