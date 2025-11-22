Jaipur News: खिलाड़ियों का कहना है कि होटल असुरक्षित क्षेत्र में है. कपल फ्रेंडली होटल होने से खिलाड़ी खुद को असुरक्षित महसूस कर रही हैं. लंच, डिनर और ब्रेकफास्ट की कोई उचित व्यवस्था नहीं. खिलाड़ी अपने खर्चे पर बाहर खाना खाने को मजबूर हैं. पहली बार हालात इतने खराब हैं. भोजन की व्यवस्था नहीं है और सुरक्षा का भी अभाव है. ऐसे माहौल में मानसिक रूप से फिट रहकर खेलना मुश्किल हो गया है.”

पहले उत्तराखंड में होटल से रोक दिया गया था..



महिला टीम इससे पहले उत्तराखंड में भी मुश्किल में फंस चुकी है. RCA द्वारा भुगतान समय पर न होने के कारण होटल प्रबंधन ने खिलाड़ियों को रोक लिया था. बाद में देर रात भुगतान होने पर उन्हें छोड़ा गया. महिला टीम को उत्तराखंड से दिल्ली बस से लाया गया, जबकि सामान्यत: टीमों के लिए फ्लाइट का इंतज़ाम होता है.



पुरुष टीम भी बस से भेजी गई, 17 घंटे का सफर तय कर पहुंचे खिलाड़ी

वित्तीय संकट का असर पुरुष टीम पर भी पड़ा है. राजस्थान अंडर-19 टीम को जयपुर से गुजरात के नडियाद तक 17 घंटे बस से भेजा गया, जहां 24 नवंबर से BCCI का टूर्नामेंट शुरू होना है. खिलाड़ियों और स्टाफ का कहना है कि इतनी लंबी यात्रा के बाद फिटनेस और रिकवरी पर बुरा असर पड़ रहा है.

RCA एडहॉक कमेटी के पांच में से चार सदस्य धनंजय सिंह खींवसर, आशीष तिवाड़ी, पिंकेश जैन और मोहित यादव ने कन्वीनर दीनदयाल कुमावत पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए बैंक को पत्र लिखकर उनके हस्ताक्षर को अमान्य करने की मांग की. दूसरी ओर कुमावत ने बैंक को पत्र भेजकर कहा कि उनके हस्ताक्षर के बिना भुगतान मान्य नहीं.इन विरोधाभासी पत्रों के चलते बैंक ने सारी पेमेंट्स पर रोक लगा दी.

लगभग 20 दिनों से कोई भुगतान नहीं हो सका, जिससे RCA की वित्तीय हालत चरमरा गई. इसी भुगतान रोक के चलते फ्लाइट टिकट,अहमदाबाद व नाथद्वारा में होटल भुगतान ड्रेस किट का खर्च अब भी बकाया है, जिसका सीधा नुकसान खिलाड़ियों को हो रहा है.

क्या कहना है RCA एडहॉक कमेटी का

दीनदयाल कुमावत, कन्वीनर, RCA एडहॉक कमेटी का कहना है कि महिला खिलाड़ियों के साथ हुई घटना बेहद गंभीर है. दोषी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी. जरूरत पड़े तो मैं अपनी जेब से भी पैसा देने को तैयार हूं. धनंजय सिंह खींवसर, सदस्य एडहॉक ने कहा कि पूरे मामले की जांच करवाई जाएगी. होटल तुरंत बदलने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है ताकि खिलाड़ी सुरक्षित माहौल में रह सकें.



RCA विवाद का सीधा असर, खिलाड़ी बने राजनीति के शिकार

राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन में चल रही आंतरिक लड़ाई और भुगतान रोक को लेकर खड़ा हुआ संकट अब खेल के मैदान तक पहुंच गया है. पुरुष और महिला दोनों टीमों को खराब रहने की व्यवस्था लंबा बस सफर,भोजन व सुरक्षा की कमी,मानसिक तनाव जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है.

जबकि राजस्थान देश की सबसे प्रतिभाशाली क्रिकेट नर्सरी में गिना जाता है, RCA की राजनीतिक तकरार ने खिलाड़ियों के भविष्य को संकट में डाल दिया है. विवाद जल्द नहीं सुलझा तो इसका असर आने वाले सीजन और खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर भी गंभीर रूप से पड़ सकता है.

