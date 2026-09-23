/खेल या सियासत की पिच ? RCA के चुनाव में दिग्गजों के बेटों की एंट्री, आज से नामांकन शुरू

राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन (RCA) के चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं. नामांकन प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही चुनावी मुकाबले की तस्वीर स्पष्ट होने लगेगी. 29 सितंबर को होने वाले मतदान से पहले राजनीतिक परिवारों से जुड़े दावेदारों के नाम चर्चा के केंद्र में हैं. चुनाव में सात नेतापुत्र भी अपनी दावेदारी पेश करने के हकदार हैं.

RCA चुनाव में क्रिकेट प्रशासन के साथ राजनीतिक रसूख और विभिन्न खेमों के समीकरणों पर भी निगाहें टिकी हैं. चुनाव से पहले समर्थन जुटाने और अपने पक्ष में माहौल बनाने की कवायद तेज हो गई है.

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RCA की वोटर लिस्ट में भाजपा और कांग्रेस के विधायकों के नाम भी शामिल हैं. भाजपा के विधायक जयदीप बिहाणी और दर्शन सिंह गुर्जर के साथ कांग्रेस के विधायक रतन देवासी और रोहित बोहरा भी मतदाता सूची में शामिल हैं.

इसके अलावा पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी और राजस्व मंत्री हेमंत मीणा का नाम भी वोटर लिस्ट में शामिल है. ऐसे में चुनावी प्रक्रिया के दौरान राजनीतिक हलकों की गतिविधियों पर भी नजर रहेगी.

RCA चुनाव में राजनीतिक परिवारों से जुड़े सात नेतापुत्रों के नाम भी दावेदारों में शामिल हैं. इनमें मंत्री, विधायक और पूर्व मंत्री के परिवारों से जुड़े नाम शामिल हैं.

1. मोहित यादव — विधायक जसवंत यादव के बेटे

2. आशीष तिवाड़ी — घनश्याम तिवाड़ी के बेटे

3. धनंजय खींवसर — मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर के बेटे

4. पराक्रम सिंह — पूर्व मंत्री राजेंद्र राठौड़ के बेटे

5. पवन दिलावर — मंत्री मदन दिलावर के बेटे

6. प्रेम प्रताप मालवीय — महेंद्रजीत मालवीय के बेटे

7. विक्रम देवासी — मंत्री ओटाराम देवासी के बेटे

चुनाव कार्यक्रम के तहत आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो रही है, जबकि 29 सितंबर को मतदान होगा. नामांकन और आगे की चुनावी प्रक्रिया के साथ ही दावेदारों की स्थिति स्पष्ट होगी. राजनीतिक परिवारों से जुड़े नामों और वोटर लिस्ट में शामिल जनप्रतिनिधियों के चलते RCA चुनाव को लेकर चर्चाएं तेज हैं. अब नजर इस बात पर रहेगी कि नामांकन के बाद कौन-कौन मैदान में उतरता है और मतदान से पहले विभिन्न खेमे किस तरह अपने समर्थन का गणित साधते हैं. क्योंकि वोट देने का अधिकार जिला क्रिकेट संघ के सचिव क़ो होता है जिन्हे साधने और बाड़ेबंदी में रखने की कवायद भी शुरु हो गई हैं.

अब RCA में आज से 26 सितंबर तक नामांकन होंगे. 27 सितंबर को नामांकन पत्रों की जांच और 28 सितंबर को नाम वापसी होगी. इसी दिन शाम 6 बजे उम्मीदवारों की अंतिम सूची जारी की जाएगी. 29 सितंबर को जयपुर स्थित RCA अकादमी में सुबह 11:30 से दोपहर 1:30 बजे तक मतदान होगा. मतदान के तुरंत बाद मतगणना कर परिणाम घोषित किए जाएंगे. 22 सितंबर को शाम 5 बजे अंतिम मतदाता सूची भी प्रकाशित कर दी गई है.