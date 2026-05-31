/Rajasthan News: युवा क्रिकेटरों के लिए बड़ी खुशखबरी, SMS स्टेडियम में सालभर मैच कराने की तैयारी, RCA ने दिया ये प्रस्ताव

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Rajasthan News: RCA की एडहॉक कमेटी ने SMS स्टेडियम में सालभर मैच कराने के लिए खेल परिषद को 48 लाख रुपये सालाना किराए का प्रस्ताव दिया है. वर्तमान में प्रति मैच भारी शुल्क के कारण मुकाबले बाहर शिफ्ट करने पड़ते हैं, जिससे युवा खिलाड़ी अंतरराष्ट्रीय मैदान पर नहीं खेल पाते.
Rajasthan Cricket Update: राजस्थान क्रिकेट संघ (RCA) की एडहॉक कमेटी ने प्रदेश में क्रिकेट गतिविधियों को अधिक व्यवस्थित करने और स्थानीय प्रतिभाओं को निखारने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है. RCA ने जयपुर के ऐतिहासिक सवाई मानसिंह (SMS) अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में सालभर मैच आयोजित कराने के उद्देश्य से राजस्थान राज्य खेल परिषद के सामने एक नया और व्यावहारिक प्रस्ताव पेश किया है.संघ की इस नई पहल से अब प्रदेश के युवा और घरेलू क्रिकेटरों को जयपुर के इस अंतरराष्ट्रीय स्तर के मैदान पर खेलने के अधिक अवसर मिल सकेंगे.
खेल परिषद सचिव से मिले डॉ. मोहित यादव
RCA एडहॉक कमेटी के संयोजक डॉ. मोहित जसवंत यादव और सदस्य अरिष्ट सिंघवी ने राजस्थान राज्य खेल परिषद के सचिव राजकेश मीणा से मुलाकात कर एक विशेष प्रस्ताव सौंपा. इस बैठक में SMS स्टेडियम और RCA अकादमी मैदान में क्रिकेट गतिविधियों के सुचारू संचालन और उनके दीर्घकालिक रखरखाव को लेकर विस्तृत चर्चा की गई. नए प्रस्ताव के तहत RCA ने स्टेडियम और अकादमी मैदान के उपयोग के बदले खेल परिषद को 4 लाख रुपये प्रति माह (यानी सालाना 48 लाख रुपये) निश्चित किराया देने की पेशकश की है.
क्यों जरूरी था यह बदलाव?
दरअसल, वर्तमान में लागू ग्राउंड फीस की व्यवस्था पूरी तरह व्यावहारिक नहीं है, जिसके कारण RCA पर वित्तीय बोझ बढ़ता है. वर्तमान नियमों के अनुसार, बीसीसीआई (BCCI) के टूर्नामेंट मैचों के लिए खेल परिषद को प्रति मैच 1 लाख रुपये का किराया देना पड़ता है. राज्य की घरेलू और अन्य स्थानीय प्रतियोगिताओं के लिए RCA को प्रति मैच 50 हजार रुपये का भुगतान करना होता है. बता दें कि इस अत्यधिक और मैच-वार शुल्क व्यवस्था के कारण बजट के अभाव में अधिकांश घरेलू मुकाबले जयपुर से बाहर अन्य साधारण मैदानों पर शिफ्ट करने पड़ते थे. नतीजा यह होता था कि राजस्थान के उभरते हुए युवा खिलाड़ी अंतरराष्ट्रीय स्तर की टर्फ और सुविधाओं पर खेलने के अनुभव से वंचित रह जाते थे.
अंतरराष्ट्रीय मानकों पर होगा मैदान का रखरखाव
सिर्फ वित्तीय पेशकश ही नहीं, बल्कि RCA ने मैदानों को वर्ल्ड-क्लास बनाए रखने की जिम्मेदारी उठाने का भी संकल्प लिया है. प्रस्ताव के अनुसार- SMS स्टेडियम और RCA अकादमी मैदान के संपूर्ण रखरखाव का खर्च खुद क्रिकेट संघ वहन करेगा. मैदान की पिच और आउटफील्ड को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाए रखने के लिए RCA अपने स्तर पर अनुभवी ग्राउंड स्टाफ, प्रोफेशनल क्यूरेटर और आधुनिक ग्राउंड मशीनरी उपलब्ध कराएगा. यदि खेल परिषद इस प्रस्ताव को हरी झंडी दे देती है, तो राजस्थान के घरेलू क्रिकेट कैलेंडर में बड़ा सुधार देखने को मिलेगा.
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