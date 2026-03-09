Rajasthan: 12वीं पास डमी कैंडिडेट ने 10 लाख रुपये लेकर दी सिविल इंजीनियर की परीक्षा, हिसार से हुआ गिरफ्तार

Rajasthan Crime: राजस्थान SOG ने एक डमी कैंडिडेट को हरियाणा के हिसार से गिरफ्तार किया है, जो खुद 12 वीं पास है लेकिन उसने AEN 2023 भर्ती परीक्षा दी और पास की.
Rajasthan News: अब तक आपने सुना होगा कि इंटेलीजेंट व्यक्ति ही डमी कैंडिडेट बनता है लेकिन आज हम आपको बताएंगे कैसे एक 12 वीं पास डमी कैंडिडेट बन गया. खुद बारहवीं पास है लेकिन उसने सिविल इंजीनियर की परीक्षा दी. 25 हजार रुपये के इनामी गुरदीप दास को हरियाणा के हिसार से गिरफ्तार किया है.
AEN 2023 भर्ती परीक्षा में फर्जी डिग्री, ब्लूटूथ नकल और डमी कैंडिडेट तीनों का कॉकटेल हुआ, नकल का हर हथकंडा अपनाया गया. गुरदीप दास ने 10 लाख रुपये लेकर सिविल इंजीनियर एग्जाम दिया है. खुद तो केवल 12वीं पास है, सब्जेक्ट भी आर्ट्स है लेकिन परीक्षा गुरदीप ने इंजीनियर की दी है.
इंद्राज सिंह की जगह इंजनियरिंग भर्ती परीक्षा दी
आरोपी ने साल 2023 में मूल अभ्यार्थी इंद्राज सिंह की जगह इंजनियरिंग भर्ती परीक्षा सिविल अंजाम दिया था. ब्लूटूथ के माध्यम से आरोपी ने परीक्षा दी और इंदराज हो पास करवा दिया. हालांकि आरोपी गुरदीप ने ब्लूटूथ के माध्यम से नकल कर रहा था यानी की कोई अन्य बाहरी गैंग उसे गाइड कर रहा था. SOG की टीम उसकी तलाश में जुटी है.
डमी परीक्षार्थी को परीक्षा दिलवाई
ADG एसओजी विशाल बंसल ने बताया कि आरोपी द्वारा प्रवेश पत्र में छेड़छाड़ कर अन्य व्यक्ति का फोटो चस्पा तथा षड्यंत्र पूर्वक डमी परीक्षार्थी को परीक्षा दिलवाई गई. हालांकि पूर्व में मूल अभ्यर्थी इंद्राज सिंह सहित सहयोगी अभियुक्तों- परमेश्वर लाल एवं सलमान खान को गिरफ्तार किया जा चुका है. अनुसंधान के दौरान फरार चल रहे डमी परीक्षार्थी गुरदीप दास जिला हिसार (हरियाणा) के खिलाफ अनुसंधान जारी रखी गई. आरोपी की गिरफ्तारी हेतु एसओजी द्वारा 25,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया था.
कोई इंजीनियरिंग डिग्री नहीं
प्रारंभिक पूछताछ में यह तथ्य सामने आया है कि आरोपी गुरदीप दास ने ब्लूटूथ डिवाइस के माध्यम से परीक्षा में बाहरी सहायता प्राप्त कर मूल अभ्यर्थी को अनुचित लाभ पहुंचाया और उसे उत्तीर्ण कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. विशाल बंसल ने यह भी बताया कि गिरफ्तार आरोपी गुरदीप दास के पास किसी प्रकार की कोई इंजीनियरिंग डिग्री नहीं है और वह मात्र 12वीं कक्षा उत्तीर्ण है.
50 लाख रुपये में सौदा तय
इसके बावजूद सहायक अभियंता (सिविल) परीक्षा में उसकी सफलता यह संकेत देती है कि परीक्षा प्रश्नपत्र लीक था. वहीं, प्रकरण की एक अन्य महत्वपूर्ण तथ्य यह भी सामने आया है कि मूल अभ्यर्थी इंद्राज सिंह के पास इलेक्ट्रिकल इंजीनिर्यारंग की डिग्री है. यह जानते हुए भी उसने सिविल अभियंता पद हेतु आवेदन किया और पेपर लीक एवं डमी परीक्षार्थी के माध्यम से परीक्षा उत्तीर्ण कर राजकीय सेवा प्राप्त करने का प्रयास किया. इंद्राज ने पूरा सौदा 50 लाख रुपये में तय किया था.
AEN 2023 एग्जाम में अब तक 1 मूल अभ्यर्थी, 1 डमी परीक्षार्थी एवं 2 सहयोगियों सहित कुल 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जा चुका है. प्रकरण में आगे की जांच जारी है. आरोपी गुरदीप दास के विरुद्ध कुल 7 आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं, जिनमें से 3 प्रकरण हरियाणा राज्य में एवं 4 प्रकरण राजस्थान राज्य में दर्ज हैं. पूर्व में भी आरोपी के विरुद्ध परीक्षाओं में डमी के रूप में बैठने संबंधी प्रकरण हरियाणा, उदयपुर एवं एसओजी में दर्ज पाए गए हैं. फिलहाल आरोपी से पूछताछ जारी है.
